Губернатор Самарской области: «Краснодар» – самый сильный клуб РПЛ сейчас. «Крылья» сражались на равных, это делает честь нашей команде»

Губернатор Самарской области посетил матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром».

Команды сыграли вничью (0:0) в рамках 26-го тура Мир РПЛ.

«Сегодня играли две классные команды, была игра, на которую приятно смотреть. Часто против техничных «Крыльев» соперник действует откровенно грубо, не давая показывать футбол. Сегодня была жесткая игра, но был и футбол. «Крылья» создали ряд опасных моментов, и мы вправе были рассчитывать на большее, но футбол есть футбол.

На мой взгляд, « » сейчас, на текущий момент, самый сильный клуб Премьер-лиги. Команда обладает мастеровитым составом, показывает мощную игру. Сегодня «Краснодар» был мотивирован как никогда – победа позволяла ему занять первое место. И то, что «Крылья» на равных сражались с «Краснодаром», делает честь нашей команде. Поздравляю «Крылья» с такой игрой, а всех болельщиков – с такой командой. Уверен, что и в следующих матчах «Крылья» будут демонстрировать красивый футбол и набирать очки», – заявил Дмитрий Азаров после матча.

В настоящий момент самарский клуб, набрав 40 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Мир .

Следующую игру « » проведут на выезде против «Оренбурга». Далее команде предстоят встречи с «Ахматом», «Динамо» и «Пари НН».