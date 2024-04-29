Губернатор Самарской области: «Краснодар» – самый сильный клуб РПЛ сейчас. «Крылья» сражались на равных, это делает честь нашей команде»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Дмитрий Азаров Футбол

Губернатор Самарской области посетил матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром».

Команды сыграли вничью (0:0) в рамках 26-го тура Мир РПЛ.

«Сегодня играли две классные команды, была игра, на которую приятно смотреть. Часто против техничных «Крыльев» соперник действует откровенно грубо, не давая показывать футбол. Сегодня была жесткая игра, но был и футбол. «Крылья» создали ряд опасных моментов, и мы вправе были рассчитывать на большее, но футбол есть футбол.

На мой взгляд, «Краснодар» сейчас, на текущий момент, самый сильный клуб Премьер-лиги. Команда обладает мастеровитым составом, показывает мощную игру. Сегодня «Краснодар» был мотивирован как никогда – победа позволяла ему занять первое место. И то, что «Крылья» на равных сражались с «Краснодаром», делает честь нашей команде. Поздравляю «Крылья» с такой игрой, а всех болельщиков – с такой командой. Уверен, что и в следующих матчах «Крылья» будут демонстрировать красивый футбол и набирать очки», – заявил Дмитрий Азаров после матча.

В настоящий момент самарский клуб, набрав 40 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Следующую игру «Крылья Советов» проведут на выезде против «Оренбурга». Далее команде предстоят встречи с «Ахматом», «Динамо» и «Пари НН».

 

 

 

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7 комментариев
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Не согласен, как бы я не топил за Краснодар, но Зенит со своими Бразильцами по составу сильнее. Дядя просто решил себя похвалить.
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Хорошо так Зенит попустил
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Как же, низко пал галицкий!
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Самый сильный клуб - это который набрал больше всего очков и стал чемпионом. Краснодар под это определение не подходит. Краснодар - это клуб, в котором владельцу пофиг на результат. Поэтому он вместо нормального тренера нанимает плюшевое недоразумение Мусаева. Который тренировать не умеет, зато в любое время суток готов теоретически побеседовать с боссом.
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