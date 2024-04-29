Мостовой о 0:0 «Краснодара»: «Наверное, их наказывают за то, что убрали Ивича. Большинство людей не поняли зачем, а когда назначили Мусаева, все стало понятно»
Александр Мостовой высказался об игре «Краснодара».
«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью (0:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги.
– Наверное, «Краснодар» наказывают за то, что в клубе сделали, убрав Ивича. Большинство людей не поняли, зачем это было сделано, а когда назначили Мусаева, все стало понятно.
После того, как «Зенит» проиграл вторую встречу подряд, казалось, что игроки выйдут заряженными, но ничего не получилось.
– Кто виноват?
– Главный тренер, который стоит на бровке. Сегодня мне даже хотелось уснуть на 20-й минуте. Настолько была «интересная» игра. «Краснодару» надо было сразу забивать, а в конце матча им вообще повезло.
Конечно, красная карточка сыграла роль, но «Краснодар» контролировал игру. Хотя они должны быть рады, что не проиграли, – сказал бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой.
Дмитрий Булыкин: «Мне непонятно, почему «Краснодар» не хочет вернуться на 1-е место. Чемпионами так никогда не стать – нужен характер»
Вероятно не было лучше свободного кандидата на данный момент, взяли своего. Царь думал что его чтоли должны взять, потому что он чеканить умеет?
При Мусаеве Краснодар начал играть в футбол, а не в сербское бей-беги.