Мостовой о 0:0 «Краснодара»: «Наверное, их наказывают за то, что убрали Ивича. Большинство людей не поняли зачем, а когда назначили Мусаева, все стало понятно»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Александр Мостовой высказался об игре «Краснодара».

«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью (0:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги.

– Наверное, «Краснодар» наказывают за то, что в клубе сделали, убрав Ивича. Большинство людей не поняли, зачем это было сделано, а когда назначили Мусаева, все стало понятно.

После того, как «Зенит» проиграл вторую встречу подряд, казалось, что игроки выйдут заряженными, но ничего не получилось.

Кто виноват?

– Главный тренер, который стоит на бровке. Сегодня мне даже хотелось уснуть на 20-й минуте. Настолько была «интересная» игра. «Краснодару» надо было сразу забивать, а в конце матча им вообще повезло.

Конечно, красная карточка сыграла роль, но «Краснодар» контролировал игру. Хотя они должны быть рады, что не проиграли, – сказал бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой.

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20 комментариев
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С позитивными сторонами Галицкого все понятно, никто не спорит. Но хватит ли у кого-то смелости назвать вещи своими именами? Увольнение Ивича - сумасбродство и в целом много странных решений уже долгое время. Шалимов, Гончаренко, Мусаев, Сторожук - это не победители или органщики алмазов, которые растят свои молодые таланты. Единственное требование к тренеру, чтобы он был никаким.
+27
-1
+26
Мусаев бедолага, даже начал учиться чеканить, но даже это не спасёт его от гнева царского
+10
0
+10
Ответ Латерали Васс и Меле
С позитивными сторонами Галицкого все понятно, никто не спорит. Но хватит ли у кого-то смелости назвать вещи своими именами? Увольнение Ивича - сумасбродство и в целом много странных решений уже долгое время. Шалимов, Гончаренко, Мусаев, Сторожук - это не победители или органщики алмазов, которые растят свои молодые таланты. Единственное требование к тренеру, чтобы он был никаким.
Тренер - Галицкий. Это зиц-тренеры.
+7
0
+7
Саш, пошли чеканить
+6
0
+6
Мостовой уже не эпатирует, заколебался видать к концу сезона
+5
0
+5
Ответ Латерали Васс и Меле
С позитивными сторонами Галицкого все понятно, никто не спорит. Но хватит ли у кого-то смелости назвать вещи своими именами? Увольнение Ивича - сумасбродство и в целом много странных решений уже долгое время. Шалимов, Гончаренко, Мусаев, Сторожук - это не победители или органщики алмазов, которые растят свои молодые таланты. Единственное требование к тренеру, чтобы он был никаким.
когда я увидел Мусаева впервые на бровке, я подумал что он просто какой то мужик случайный, но потом увидев эмблему Краснодара на его груди сразу понял что он главный тренер
+5
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+5
Что тебе понятно то, с назначением Мусаева?
Вероятно не было лучше свободного кандидата на данный момент, взяли своего. Царь думал что его чтоли должны взять, потому что он чеканить умеет?
+3
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+3
Сколько клубов в этом сезоне обыграли KC в Самаре?
+2
0
+2
Ответ Латерали Васс и Меле
С позитивными сторонами Галицкого все понятно, никто не спорит. Но хватит ли у кого-то смелости назвать вещи своими именами? Увольнение Ивича - сумасбродство и в целом много странных решений уже долгое время. Шалимов, Гончаренко, Мусаев, Сторожук - это не победители или органщики алмазов, которые растят свои молодые таланты. Единственное требование к тренеру, чтобы он был никаким.
Так а что вы хотите в краснодаре главное игра красивая через пас остальное не важно
+2
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+2
Не понимаю хейта к Мусаеву, после увольнения ивича краснодар нормально играет, хуже точно не стало, чему все возмущаются?
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Саня, но Мусаев умеет чеканить, а значит имеет право быть тренером. Значит надо увеличить критерии, чтоб быть тренером или не ругать ребят умеещих чеканить и попадать по мясу ногой
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Чекан дело говорит.
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Ну дайте потренировать Мостовому, а то он весь на желчь изойдёт.
При Мусаеве Краснодар начал играть в футбол, а не в сербское бей-беги.
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Царь! Не предложил себя и дал ироничную, классную оценку ситуации... Аплодирую.
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Как же, низко пал галицкий!
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Новая жертва Царя. Берегись, Мусаев!
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Ответ Саша Константинов
Так а что вы хотите в краснодаре главное игра красивая через пас остальное не важно
Так и игры нет уже лет, как пять. А сливы Уралам, Оренбургам и непонятные трансферы Ильиных, Ахметовых с продажей Фоминых на месте.
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Ответ Латерали Васс и Меле
С позитивными сторонами Галицкого все понятно, никто не спорит. Но хватит ли у кого-то смелости назвать вещи своими именами? Увольнение Ивича - сумасбродство и в целом много странных решений уже долгое время. Шалимов, Гончаренко, Мусаев, Сторожук - это не победители или органщики алмазов, которые растят свои молодые таланты. Единственное требование к тренеру, чтобы он был никаким.
С чего вы взяли, что ивич бы обыграл крылья или ещё кого и стал чемпионом? Откуда эта чушь?
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Ответ Саша Константинов
Так а что вы хотите в краснодаре главное игра красивая через пас остальное не важно
Раньше был вектор у них - своя молодежь из академии, а когда стали выходит по 7 легионеров - красивая игра)) что же будет дальше?
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