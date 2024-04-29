Мостовой о 0:0 «Краснодара»: «Наверное, их наказывают за то, что убрали Ивича. Большинство людей не поняли зачем, а когда назначили Мусаева, все стало понятно»

Александр Мостовой высказался об игре «Краснодара».

« » и « » сыграли вничью (0:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги.

– Наверное, «Краснодар» наказывают за то, что в клубе сделали, убрав . Большинство людей не поняли, зачем это было сделано, а когда назначили , все стало понятно.

После того, как «Зенит» проиграл вторую встречу подряд, казалось, что игроки выйдут заряженными, но ничего не получилось.

– Кто виноват?

– Главный тренер, который стоит на бровке. Сегодня мне даже хотелось уснуть на 20-й минуте. Настолько была «интересная» игра. « » надо было сразу забивать, а в конце матча им вообще повезло.

Конечно, красная карточка сыграла роль, но «Краснодар» контролировал игру. Хотя они должны быть рады, что не проиграли, – сказал бывший футболист «Сельты» .

Дмитрий Булыкин: «Мне непонятно, почему «Краснодар» не хочет вернуться на 1-е место. Чемпионами так никогда не стать – нужен характер»