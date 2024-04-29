Агент Барриоса: «Вильмар останется в «Зените» – сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих. У него контракт до 2027 года»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Вильмар Барриос Футбол

Агент Вильмара Барриоса заявил, что игрок останется в «Зените» до 2027 года.

«Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих. На данный момент у него контракт до 2027 года, и Вильмар счастлив отработать его, выигрывая с «Зенитом» еще больше трофеев и отдавая всего себя на сто процентов в каждом матче.

Текущее состояние «Зенита»? Он чувствует, что команда должна и будет сражаться до последнего матча и выиграет шестой подряд чемпионский титул. Это сложно, но возможно», – заявил Луис Фелипе Поссо.

«Зенит» накануне проиграл «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура Мир РПЛ и на данный момент остается на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Барриос выступает за петербургский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 25 матчей и сделал две результативные передачи. 

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6 комментариев
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Барриос для РПЛ топ,успехов в Зените!
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Ответ иван кочубей
Вильмар успешно второй год гоняет балду, 90% мячей залетает из опорной зоны.
Поспорил бы.Гол Динамо не Барриоса,.С Рубином оба не его,Он носится с фланга на фланг,да ещё центр держит+на угловых последнего зашитника играет,продвижение мяча и передачи в последнюю треть не его конек,но защитные функции хорошо выполняет.
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Ответ Дмитрий9779
Поспорил бы.Гол Динамо не Барриоса,.С Рубином оба не его,Он носится с фланга на фланг,да ещё центр держит+на угловых последнего зашитника играет,продвижение мяча и передачи в последнюю треть не его конек,но защитные функции хорошо выполняет.
С дном (и не только) часто плюшево действовал. Раньше выгрызал мячи, теперь тупо рядом обозначается и на этом всё
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Ответ 5t1ck
В Барриосе проблем нет. А вот линия нападения импотенты без Малкома. Никто кроме Клауда 1в1 не может играть. Зачем его Семак ставит в полузащиту ? Мертвый Мостовой очередной паспортист, хотя бы Пиняева у Локо украли чтоли, хотя бы молодой и может стрельнуть в такой команде .
парадокс в том, что на протяжении всех сезонов под руководством Семака, команда выиграла 5 кубков РПЛ, при этом играя в абсолютно отвратительный футбол, нет комбинаций, стандартов, только индивидуальные действия отдельных игроков, тот же Мелком если ничего не придумает, и всё, команда не знает что делать, играй Зенит в такой футбол в сезонах допустим в сезонах 2005-2016, золотое время так скажем для нашего футбола, то с такой игрой они и близко бы к чемпионству не подошли, что все впринципе видели в ЛЧ под руководством Богданыча
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