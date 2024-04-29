Агент Барриоса: «Вильмар останется в «Зените» – сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих. У него контракт до 2027 года»

Агент Вильмара Барриоса заявил, что игрок останется в «Зените» до 2027 года.

« останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих. На данный момент у него контракт до 2027 года, и Вильмар счастлив отработать его, выигрывая с «Зенитом» еще больше трофеев и отдавая всего себя на сто процентов в каждом матче.

Текущее состояние « »? Он чувствует, что команда должна и будет сражаться до последнего матча и выиграет шестой подряд чемпионский титул. Это сложно, но возможно», – заявил Луис Фелипе Поссо.

«Зенит» накануне проиграл «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура Мир РПЛ и на данный момент остается на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Барриос выступает за петербургский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей и сделал две результативные передачи.