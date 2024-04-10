Депутат Терюшков предложил запретить деятельность спортивных агентов: «Сомневаюсь, что условные «Зенит» и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посредников»
В Госдуме предложили запретить деятельность спортивных агентов.
С соответствующим предложением на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту выступил депутат Роман Терюшков.
«Необходимо ставить запрет о деятельности посреднических организаций. Два клуба между собой могут договориться.
Очень сильно сомневаюсь, что условные «Зенит» и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посреднической стороны. Вопрос в том, нужны ли вообще агенты», – сказал Терюшков.
На чём там в думе сидят? Это явно не кокос, под ним мозги бы работали лучше.
А кто будет представлять интересы спорсмена/игрока ?
Откуда такие неучи как Терюшков берутся?
Страна зимой замерзала, весной тонет, мыши грызут плотину бесконтрольно, летом будут леса гореть ... А депутат Терюшков озабочен футбольными агентами...
Как можно запретить физическому лицу свободно заключать агентский договор на представление интересов? С таким же успехом Терюшков пусть законодательно запрещает своей жене борщи варить (шучу, конечно, жена - это не его профиль, если вы понимаете о чем я))
А в остальном согласен, условные Путин и Мишустин сами справятся с законопроектами, без агентов-кнопкодавов
Что очень странно