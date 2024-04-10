Депутат Терюшков предложил запретить деятельность спортивных агентов: «Сомневаюсь, что условные «Зенит» и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посредников»

Теги ЦСКА Зенит переходы переходы премьер-лига Россия трансферы Государственная дума КХЛ Единая лига ВТБ агенты Политика Роман Терюшков ТАСС Футбол

В Госдуме предложили запретить деятельность спортивных агентов.

С соответствующим предложением на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту выступил депутат Роман Терюшков.

«Необходимо ставить запрет о деятельности посреднических организаций. Два клуба между собой могут договориться.

Очень сильно сомневаюсь, что условные «Зенит» и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посреднической стороны. Вопрос в том, нужны ли вообще агенты», – сказал Терюшков.

 

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гений. А интересы игроков кто представлять будет?

На чём там в думе сидят? Это явно не кокос, под ним мозги бы работали лучше.
+32
-5
+27
Предлагаю запретить деятельность депутатов, Владимир Васильевич сам справится
+15
-2
+13
Зенит то и ЦСКА договориться.
А кто будет представлять интересы спорсмена/игрока ?
Откуда такие неучи как Терюшков берутся?
+5
0
+5
Хосподи, о чём они думают в своей ГД?
Страна зимой замерзала, весной тонет, мыши грызут плотину бесконтрольно, летом будут леса гореть ... А депутат Терюшков озабочен футбольными агентами...
+7
-2
+5
Собрать бы всех из ГД и отправить в Оренбург дамбу строить новую вот бы дело было
+6
-1
+5
Ответ Владимир Владимир
Гений. А интересы игроков кто представлять будет? На чём там в думе сидят? Это явно не кокос, под ним мозги бы работали лучше.
Назовем это теришковское ноухау. Ах, англицизм. Теришковский МАРАЗМ.
+5
0
+5
Ответ tankist231
А платить им миллионы евро, это норм? И почему клуб должен платить, а не игрок, если он его интересы представляет?
Так игрок и платит0у них агентский договор..когда отдельно фигачут агенту это обычное попо-лизтво от клуба, мол ой спасибо что именно нам ты привел этого игрока, ой какой ты классный, мы тебя так любим
+4
0
+4
Такое ощущение что очень давно надо отправить депутатов на проверку азов депутатской деятельности и состояние клинического маразма, который не лечится.
+3
0
+3
Агенты, конечно, зло, НО(!) человек в футбольном клубе работал, министром спорта Московской области был(ли даже есть) и не понимает зачем нужны агенты футболистам? Он профнепригоден. Это видно каждому, кто хоть одно его высказывание прочитал. С такими у нас перспектив нет. Ему максимум по умственным способностям навоз выносить и то, под контролем собаки.
+4
-1
+3
Ответ Владимир Владимир
Гений. А интересы игроков кто представлять будет? На чём там в думе сидят? Это явно не кокос, под ним мозги бы работали лучше.
может от него как раз у них и атрофировалось все
+2
0
+2
п. 2 ст. 1 ГК РФ Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Как можно запретить физическому лицу свободно заключать агентский договор на представление интересов? С таким же успехом Терюшков пусть законодательно запрещает своей жене борщи варить (шучу, конечно, жена - это не его профиль, если вы понимаете о чем я))
+2
-1
+1
Ответ Beast
Предлагаю запретить деятельность депутатов, Владимир Васильевич сам справится
Евгений Васильевич!
А в остальном согласен, условные Путин и Мишустин сами справятся с законопроектами, без агентов-кнопкодавов
+1
0
+1
Ответ Владимир Владимир
Гений. А интересы игроков кто представлять будет? На чём там в думе сидят? Это явно не кокос, под ним мозги бы работали лучше.
А платить им миллионы евро, это норм? И почему клуб должен платить, а не игрок, если он его интересы представляет?
+2
-1
+1
Давай у тебя всех секретарш уволим, сам справишься со своей бессмысленной деятельностью.
+2
-1
+1
Неожиданно здравая мысль от депутата от шишкановских

Что очень странно
+1
0
+1
Его опять уже выпустили...как же его не хватало сми...
+1
0
+1
Вопрос касается не только агентов, но и депутатов тоже. Абсолютно ненужное звено🤣
0
0
0
Ответ Pushkin_CR7
Назовем это теришковское ноухау. Ах, англицизм. Теришковский МАРАЗМ.
Маразм - латинское слово. ;)
0
0
0
Интересы игроков кто представлять будет? Электрик стадиона Иван Иванович?
+1
-1
0
Ответ Владимир Владимир
Гений. А интересы игроков кто представлять будет? На чём там в думе сидят? Это явно не кокос, под ним мозги бы работали лучше.
Соляки покурили)))
0
0
0
Ответ Владимир Владимир
Гений. А интересы игроков кто представлять будет? На чём там в думе сидят? Это явно не кокос, под ним мозги бы работали лучше.
Видимо, подразумевается, что игроки должны быть на положении рабов. Как хозяева договорятся, так и будет.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Такое ощущение что очень давно надо отправить депутатов на проверку азов депутатской деятельности и состояние клинического маразма, который не лечится.
А кто же их в ГД выбирает каждый раз? Не умники ли из этого чата?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий