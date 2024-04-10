Депутат Терюшков предложил запретить деятельность спортивных агентов: «Сомневаюсь, что условные «Зенит» и ЦСКА не договорятся о переходе игрока без посредников»

В Госдуме предложили запретить деятельность спортивных агентов.

С соответствующим предложением на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту выступил депутат Роман Терюшков.

«Необходимо ставить запрет о деятельности посреднических организаций. Два клуба между собой могут договориться.

Очень сильно сомневаюсь, что условные « » и не договорятся о переходе игрока без посреднической стороны. Вопрос в том, нужны ли вообще агенты», – сказал Терюшков.