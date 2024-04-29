Лотар Маттеус: «Анчелотти как отец для игроков «Реала». Он не только великий тренер, но и великий футболист»
Лотар Маттеус высказался о качествах Карло Анчелотти.
«Карло – не только великий тренер, но и великий футболист. Я играл против него, когда он был в «Милане».
Он как отец для игроков «Реала». Юпп Хайнкес был такой же фигурой для игроков мюнхенской команды несколько лет назад.
Он тихий парень. Если Анчелотти сказал, что не будет комментировать какую-либо тему, то так оно и будет», – сказал бывший полузащитник «Баварии».
«Бавария» встретится с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 30 марта, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Анчи и Хайнкес гиганты тренерского цеха,и Баварии явно сейчас не хватает такого тренера)
Уже завтра будет классика ЛЧ,что сказать,матчи между этими командами всегда бывают огненными и явного фаворита никогда не было.Буду верить в победу королевского клуба 👑🤍 Но если дальше пройдет Бавария,удачи им в финале 💪