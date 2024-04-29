Лотар Маттеус: «Анчелотти как отец для игроков «Реала». Он не только великий тренер, но и великий футболист»

Теги Бавария Карло Анчелотти Юпп Хайнкес Реал Мадрид Лотар Маттеус Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Лотар Маттеус высказался о качествах Карло Анчелотти.

«Карло – не только великий тренер, но и великий футболист. Я играл против него, когда он был в «Милане».

Он как отец для игроков «Реала». Юпп Хайнкес был такой же фигурой для игроков мюнхенской команды несколько лет назад.

Он тихий парень. Если Анчелотти сказал, что не будет комментировать какую-либо тему, то так оно и будет», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

«Бавария» встретится с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 30 марта, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

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8 комментариев
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А вот и подъехал адекватный немец))
Анчи и Хайнкес гиганты тренерского цеха,и Баварии явно сейчас не хватает такого тренера)
Уже завтра будет классика ЛЧ,что сказать,матчи между этими командами всегда бывают огненными и явного фаворита никогда не было.Буду верить в победу королевского клуба 👑🤍 Но если дальше пройдет Бавария,удачи им в финале 💪
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Тихий парень ©
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Папа Карло🤥🤨
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Ответ demokrat62
Никогда Анчелотти не был велким футболистом
Великим может и не был, но очень хорошим точно был. Три сотни матчей за Рому и Милан, выигрывал и внутренние трофеи, и еврокубки. Играл за сборную. Отличная карьера
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Ответ demokrat62
Никогда Анчелотти не был велким футболистом
Да там уже у всех фляга с эстонцем свистанула, скоро скажут что он бвл гоавной звездой Милана, а ролевики Ван Бастен, Гуллит и Райкард просто ему помогали:))
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