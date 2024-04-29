Лотар Маттеус: «Анчелотти как отец для игроков «Реала». Он не только великий тренер, но и великий футболист»

Лотар Маттеус высказался о качествах Карло Анчелотти.

« – не только великий тренер, но и великий футболист. Я играл против него, когда он был в «Милане».

Он как отец для игроков « ». был такой же фигурой для игроков мюнхенской команды несколько лет назад.

Он тихий парень. Если Анчелотти сказал, что не будет комментировать какую-либо тему, то так оно и будет», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

« » встретится с «Реалом» в полуфинале чемпионов. Первый матч состоится завтра, 30 марта, и начнется в 22:00 по московскому времени.