Иполито Ринкон ярко высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити».

Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив «горожан» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).

«Реал» играет не ради победы в . «Реал» играет ради того, чтобы остаться в вечности. Вы знаете, почему «Реал» выиграл? Потому что это команда. [Быть командой] значит терпеть, жертвовать собой, проявлять единство. Эти черты, о которых никто не говорит, характерны для « ».

Не стоит говорить о бессмыслице вроде высокого и низкого блока. Если команда не будет играть как команда, с той самоотдачей, с той готовностью приспосабливаться, которые «Реал» продемонстрировал в матче с « »... Если не жертвовать собой, все бессмысленно.

Мне не нравится « » [как соперник по полуфиналу], нам придется терпеть. Финал? Я вижу там «Боруссию». Я бы хотел, чтобы « » прошел дальше, но им будет трудно.

«Мадрид» – ненасытная команда. Анчелотти провел матч года, века... Но он сказал: «Мы должны победить [«Барселону»] в воскресенье».

Бог создал небо, а «Реал» – звезды», – сказал бывший нападающий мадридского клуба и сборной Испании.