«Бог создал небо, а «Реал» – звезды. Он играет не ради победы в ЛЧ, а ради того, чтобы остаться в вечности». Экс-форвард Ринкон о мадридцах
Иполито Ринкон ярко высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити».
Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив «горожан» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).
«Реал» играет не ради победы в Лиге чемпионов. «Реал» играет ради того, чтобы остаться в вечности. Вы знаете, почему «Реал» выиграл? Потому что это команда. [Быть командой] значит терпеть, жертвовать собой, проявлять единство. Эти черты, о которых никто не говорит, характерны для «Мадрида».
Не стоит говорить о бессмыслице вроде высокого и низкого блока. Если команда не будет играть как команда, с той самоотдачей, с той готовностью приспосабливаться, которые «Реал» продемонстрировал в матче с «Ман Сити»... Если не жертвовать собой, все бессмысленно.
Мне не нравится «Бавария» [как соперник по полуфиналу], нам придется терпеть. Финал? Я вижу там «Боруссию». Я бы хотел, чтобы «ПСЖ» прошел дальше, но им будет трудно.
«Мадрид» – ненасытная команда. Анчелотти провел матч года, века... Но он сказал: «Мы должны победить [«Барселону»] в воскресенье».
Бог создал небо, а «Реал» – звезды», – сказал бывший нападающий мадридского клуба и сборной Испании.
То есть, когда Реал в прошлом году с треском отлетел от Сити, он не [был командой]? А если в этом году проиграет Баварии/Парижу, то значит, он все-таки не команда? Обожаю подобную пафосную бредятину (нет).
Глоры ладно поехавшие, но ведь и официоз