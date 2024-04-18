«Бог создал небо, а «Реал» – звезды. Он играет не ради победы в ЛЧ, а ради того, чтобы остаться в вечности». Экс-форвард Ринкон о мадридцах

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Иполито Ринкон Футбол

Иполито Ринкон ярко высказался о победе «Реала» над «Манчестер Сити».

Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив «горожан» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).

«Реал» играет не ради победы в Лиге чемпионов. «Реал» играет ради того, чтобы остаться в вечности. Вы знаете, почему «Реал» выиграл? Потому что это команда. [Быть командой] значит терпеть, жертвовать собой, проявлять единство. Эти черты, о которых никто не говорит, характерны для «Мадрида». 

Не стоит говорить о бессмыслице вроде высокого и низкого блока. Если команда не будет играть как команда, с той самоотдачей, с той готовностью приспосабливаться, которые «Реал» продемонстрировал в матче с «Ман Сити»... Если не жертвовать собой, все бессмысленно. 

Мне не нравится «Бавария» [как соперник по полуфиналу], нам придется терпеть. Финал? Я вижу там «Боруссию». Я бы хотел, чтобы «ПСЖ» прошел дальше, но им будет трудно.

«Мадрид» – ненасытная команда. Анчелотти провел матч года, века... Но он сказал: «Мы должны победить [«Барселону»] в воскресенье».

Бог создал небо, а «Реал» – звезды», – сказал бывший нападающий мадридского клуба и сборной Испании. 

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что-то на пафосном)
+29
-3
+26
«Вы знаете, почему «Реал» выиграл? Потому что это команда. [Быть командой] значит терпеть, жертвовать собой, проявлять единство.»

То есть, когда Реал в прошлом году с треском отлетел от Сити, он не [был командой]? А если в этом году проиграет Баварии/Парижу, то значит, он все-таки не команда? Обожаю подобную пафосную бредятину (нет).
+8
-2
+6
Ответ corazon blanco
Что-то на пафосном)
Стэтхемском)
+7
-1
+6
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Атлетико тоже отскочил 2:4 ,теперь отдыхают
+8
-3
+5
Ответ corazon blanco
Что-то на пафосном)
Что-то аж зашкалило)
+4
0
+4
Ответ Roman
Сити стал по истину великим, что такую победу по пенальти над ними воспевают, как нечто легендарное и фантастическое
Ну, придумай что нибудь ещё, что бы принизить клуб номер 1 в мировой истории футбола
+1
0
+1
Ответ Влад Аронофски
читать между строк это не твоё, читай букварь
Между строк там рассуждения про горящие глаза, уровня Евгения Ловчева. Солидно, согласен. Главное, чтобы против Баварии глаза не потухли.
+3
-2
+1
Ринкон - испанская версия Чепчугова?
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
Реал - это имя, а Сити - шейховский новодел. И здорово, что все случилось, как случилось
+8
-8
0
в основном из-за таких комментов и хочется чтобы мадрид выметали из ЛЧ.
Глоры ладно поехавшие, но ведь и официоз
+1
-1
0
Ответ Ротор-Волгоград
Реал создал новый автобус. Имея подбор футболистов топ-3 в мире, играть в анти футбол, может только реал и Анчелотти.
Зависть это плохо🤢
0
0
0
Ответ Roman
Сити стал по истину великим, что такую победу по пенальти над ними воспевают, как нечто легендарное и фантастическое
Поплачь, легче станет
0
0
0
Ответ Tristan...
Это уже клиника
🔥у тебя да?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий