Тухель о полуфинале ЛЧ: «Постараемся доставить трудности «Реалу». Шансы – 50 на 50, «Бавария» принимает бой»
Томас Тухель высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом».
«Бавария» встретится с мадридским клубом в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля.
«Играть против Карло [Анчелотти] – это всегда нечто особенное. Мы постараемся доставить трудности его команде.
Нам нужны болельщики на стадионе. Шансы – 50 на 50. Мы принимаем бой», – сказал главный тренер «Баварии».
К Баварии только уважение,такой же гигант и классный клуб,жаль,что такой матч уже в полуфинале 😅