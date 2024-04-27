Тухель о полуфинале ЛЧ: «Постараемся доставить трудности «Реалу». Шансы – 50 на 50, «Бавария» принимает бой»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом».

«Бавария» встретится с мадридским клубом в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля.

«Играть против Карло [Анчелотти] – это всегда нечто особенное. Мы постараемся доставить трудности его команде. 

Нам нужны болельщики на стадионе. Шансы – 50 на 50. Мы принимаем бой», – сказал главный тренер «Баварии». 

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36 комментариев
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Европейская классика: битва двух Титанов - Баварии и Реала. Будет жарко.
+22
-3
+19
Ответ SexyCow
Я за немецкий финал, но в матчах с Реалом никогда не бывает 50 на 50, Реал всегда фаворит.
Бавария такой же Титан, как и Реал. Так что, шансы 50/50. Тем более, Бавария частенько выбивала Реал, как и наоборот.
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-3
+14
Ответ SexyCow
Я за немецкий финал, но в матчах с Реалом никогда не бывает 50 на 50, Реал всегда фаворит.
В таких противостояниях нет фаворита. Одна ошибка и ты за бортом. Надеюсь, что матчи получатся зрелищными. Очень рад, что Мадриду выпала Бавария. Достойные соперники, великое противостояние.
+11
-1
+10
В КЕЧ/ЛЧ встречались 26 (!) раз, 12 раз в плей-офф, 7 раз дальше проходил Реал, который в последних 7 матчах с Баварией одержал 6 побед, при одной ничьей. Последний раз Бавария прошла Реал в 2012 г. по пенальти.
+8
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+8
Ответ Manuk Mkhitaryan
В КЕЧ/ЛЧ встречались 26 (!) раз, 12 раз в плей-офф, 7 раз дальше проходил Реал, который в последних 7 матчах с Баварией одержал 6 побед, при одной ничьей. Последний раз Бавария прошла Реал в 2012 г. по пенальти.
Кстати,после того обидного поражения Реал стабильно выбивает Баварию из ЛЧ и берет серии пенальти)
К Баварии только уважение,такой же гигант и классный клуб,жаль,что такой матч уже в полуфинале 😅
+6
0
+6
Я за немецкий финал, но в матчах с Реалом никогда не бывает 50 на 50, Реал всегда фаворит.
+10
-5
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Интересно,есть ли кто-то,кто еще чаще в ЛЧ встречался)
Неа,не зря ведь говорят «классика ЛЧ»)
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Шансы встретить на улице динозавра 50 на 50: либо встретишь, либо нет.
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Ответ Горемычный Рибери
Не 50 на 50,а 70 на 30 в пользу Баварии,в отличии от Манчестер Сити,Бавария реализует свои голевые шансы.
да вы, батенька, оптимист
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Ответ Горемычный Рибери
Не 50 на 50,а 70 на 30 в пользу Баварии,в отличии от Манчестер Сити,Бавария реализует свои голевые шансы.
Баварии для начала нужно создать эти голевые шансы,а с этим даже у мощного сити были проблемы,а тут нестабильные немцы)
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🤨
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Такая хромающая Бавария, ну я даже не знаю. При всей симпатии не могу дать Мюнхену больше 30%
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Трэш и угар, я люблю развлекаться… (для тех, кто понимает эти строки) ака Кирпичи), Увы, Баварии ничего не светит с Тухелем тут, заранее проигранный 1/2!
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Ответ Manuk Mkhitaryan
В КЕЧ/ЛЧ встречались 26 (!) раз, 12 раз в плей-офф, 7 раз дальше проходил Реал, который в последних 7 матчах с Баварией одержал 6 побед, при одной ничьей. Последний раз Бавария прошла Реал в 2012 г. по пенальти.
Интересно,есть ли кто-то,кто еще чаще в ЛЧ встречался)
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Ответ Rister81
Неа,не зря ведь говорят «классика ЛЧ»)
а думал максимум Арсенал может потягаться) но забыл что их лет 10 в ЛЧ не было. Но рад возращению их,без сарказма)
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Ответ Rister81
Кстати,после того обидного поражения Реал стабильно выбивает Баварию из ЛЧ и берет серии пенальти) К Баварии только уважение,такой же гигант и классный клуб,жаль,что такой матч уже в полуфинале 😅
жаль что Сити с Реалом в 1/4 всего лишь встретились
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Ответ Qarasik
Баварией только ленивый жопу не подтер в нынешнем сезоне, с чего ты решил, что есть какие-то шансы против Мадрида? По сути слабейшая команда в этой сетке.
)))
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