Тухель о полуфинале ЛЧ: «Постараемся доставить трудности «Реалу». Шансы – 50 на 50, «Бавария» принимает бой»

Томас Тухель высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом».

« » встретится с мадридским клубом в полуфинале чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля.

«Играть против Карло [ ] – это всегда нечто особенное. Мы постараемся доставить трудности его команде.

Нам нужны болельщики на стадионе. Шансы – 50 на 50. Мы принимаем бой», – сказал главный тренер «Баварии».