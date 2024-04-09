Анчелотти первым проведет 200 матчей в ЛЧ в качестве тренера. Он лидирует по кубкам и победам в турнире
Матч с «Манчестер Сити» станет 200-м в ЛЧ в тренерской карьере Карло Анчелотти.
Главный тренер «Реала» достиг этой отметки первым в истории.
2-е место по этому показателю занимает Алекс Фергюсон (190 матчей в турнире), 3-е – Арсен Венгер (178 матчей). Пеп Гвардиола, занимающий 4-е место, сегодня проведет 168-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера.
Отметим, что Анчелотти также является лидером среди тренеров по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов (4) и по числу выигранных матчей (114) в рамках турнира.
Анчелотти играл в ЛЧ с «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Баварией» и «Наполи».
Но это не отменяет того, что он действительно Глыба