Анчелотти первым проведет 200 матчей в ЛЧ в качестве тренера. Он лидирует по кубкам и победам в турнире

Матч с «Манчестер Сити» станет 200-м в ЛЧ в тренерской карьере Карло Анчелотти.

Главный тренер « » достиг этой отметки первым в истории.

2-е место по этому показателю занимает (190 матчей в турнире), 3-е – (178 матчей). , занимающий 4-е место, сегодня проведет 168-й матч в в качестве тренера.

Отметим, что также является лидером среди тренеров по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов (4) и по числу выигранных матчей (114) в рамках турнира.

Анчелотти играл в ЛЧ с «Пармой», « », « », « », « », «Баварией» и «Наполи».