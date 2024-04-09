Анчелотти первым проведет 200 матчей в ЛЧ в качестве тренера. Он лидирует по кубкам и победам в турнире

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Матч с «Манчестер Сити» станет 200-м в ЛЧ в тренерской карьере Карло Анчелотти.

Главный тренер «Реала» достиг этой отметки первым в истории.

2-е место по этому показателю занимает Алекс Фергюсон (190 матчей в турнире), 3-е – Арсен Венгер (178 матчей). Пеп Гвардиола, занимающий 4-е место, сегодня проведет 168-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера.

Отметим, что Анчелотти также является лидером среди тренеров по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов (4) и по числу выигранных матчей (114) в рамках турнира.

Анчелотти играл в ЛЧ с «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Баварией» и «Наполи».

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38 комментариев
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Глыба
+66
-2
+64
Ответ Pavel Harriss
Глыба
Зашёл в комментарии, чтобы написать "Глыба", но опоздал)
Но это не отменяет того, что он действительно Глыба
+36
-3
+33
Король ЛЧ
+18
-4
+14
Ответ Pavel Harriss
Глыба
Глыбище
+8
-1
+7
Ответ Великий Алонсо
Самый легендарный тренер в истории
Он даже не самый легендарный тренер в Италии
+15
-9
+6
Из играющих в Европе футболистов больше всего матчей в ЛЧ на данный момент у двух немцев: Мюллер - 149, Кроос - 146.
+6
-1
+5
Думаю со временем все его рекорды лысый шарлатан побьёт
+11
-9
+2
Ответ Under
а из всех?
Роналду
+1
0
+1
Ответ #SharkTeam
Выбор немаленький, Липпи, Капелло, Сакки и т.д.
По многим параметрам Анчелотти лучше всех троих
+3
-2
+1
Ответ Folio
Он даже не самый легендарный тренер в Италии
Уж всяко полегендарнее допингиста Липпи, Сакки или Капелло с Трапатони. 4 ЛЧ с двумя разными командами это легенда мирового уровня.
+4
-3
+1
Ответ Folio
Он даже не самый легендарный тренер в Италии
у каждого своя линейка, это нормально
+3
-2
+1
Ответ igls54
Пеп, конечно, облидирует всех в итоге. Но величия Карло это никак не отменяет.
если будет в сити или псж работать всю карьеру
+1
-1
0
Ответ Н.Ф.
Из играющих в Европе футболистов больше всего матчей в ЛЧ на данный момент у двух немцев: Мюллер - 149, Кроос - 146.
а из всех?
+3
-3
0
Ответ #SharkTeam
Да ты что
У Анчелотти почти столько же трофеев сколько у Капелло и Липпи вместе взятых.
+1
-1
0
Ответ Folio
Он даже не самый легендарный тренер в Италии
А кто?
+1
-1
0
Ответ Фанат Лионеля Месси
Думаю со временем все его рекорды лысый шарлатан побьёт
если продолжит работать за клубы государства
+7
-7
0
Ответ meringue
Глыбище
Глыбуха
0
0
0
Единственный побеждал в ЛЧ в трёх десятилетиях! Неповторимый тренер, маэстро!
+2
-2
0
Пеп, конечно, облидирует всех в итоге. Но величия Карло это никак не отменяет.
+3
-3
0
Он и Гвардиола, два самых стабильных тренера.
+1
-1
0
Самый легендарный тренер в истории
+13
-13
0
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