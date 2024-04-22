Тиаго Силва летом покинет «Челси». 39-летний защитник интересен «Флуминенсе»

Теги Челси Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Тиаго Силва Фабрицио Романо Футбол

Тиаго Силва проводит последний сезон в составе «Челси».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, летом бразилец покинет команду в качестве свободного агента. Решение уже принято, объявление последует в ближайшее время.

Зимой защитник отклонил ряд предложений, чтобы помочь лондонцам в конце сезона.

Отмечается, что 39-летний футболист интересен «Флуминенсе». При этом Силва собирается рассматривать все варианты.

В текущем сезоне игрок провел в АПЛ 25 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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там было кадр после свистка в кубке, когда он плакал, зади Мадуеке посмеялся о чем то с игроком Ман Сити.
Даа, понимает он все...
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Стал легендой в челси и псж, благодаря опыту динамо
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«Челси»
Победитель Лиги чемпионов: 2020/21
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
Победитель Клубного чемпионата мира: 2021
+14
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+14
Почему не в Динамо Москва?! Было бы так красиво и символично!))
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Тиаго конечно машина! В 39 лет не каждый так сможет на высоком уровне.
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В "Динамо"
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Хорошая карьера у парня выдалась
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Хорошо поиграл на старости лет и стал одним из важнейших игроков Челси Тухеля. Благодаря таким как он и берутся трофеи.
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Ответ RealJon
там было кадр после свистка в кубке, когда он плакал, зади Мадуеке посмеялся о чем то с игроком Ман Сити. Даа, понимает он все...
К Мадуэке конкретно на поле не так много вопросов. Играет , старается, выделяется. Там вся беда в Джексоне с его скудным футбольным мышлением. Раз зимой никого не купили , значит их все устраивает
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Да, пора ему уже на покой. Знатная карьера получилась, а кто мог подумать такое после Динамо Федорычева и болезни.
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Легенда уходит.
Спасибо за все, Тиаго!
Просто респект тебе за годы в стане Синих. Пораньше бы ты в Челси перешел...
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