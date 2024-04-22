Тиаго Силва летом покинет «Челси». 39-летний защитник интересен «Флуминенсе»

Тиаго Силва проводит последний сезон в составе «Челси».

Как сообщает инсайдер , летом бразилец покинет команду в качестве свободного агента. Решение уже принято, объявление последует в ближайшее время.

Зимой защитник отклонил ряд предложений, чтобы помочь лондонцам в конце сезона.

Отмечается, что 39-летний футболист интересен « ». При этом собирается рассматривать все варианты.

В текущем сезоне игрок провел в 25 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.