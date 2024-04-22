Тиаго Силва летом покинет «Челси». 39-летний защитник интересен «Флуминенсе»
Тиаго Силва проводит последний сезон в составе «Челси».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, летом бразилец покинет команду в качестве свободного агента. Решение уже принято, объявление последует в ближайшее время.
Зимой защитник отклонил ряд предложений, чтобы помочь лондонцам в конце сезона.
Отмечается, что 39-летний футболист интересен «Флуминенсе». При этом Силва собирается рассматривать все варианты.
В текущем сезоне игрок провел в АПЛ 25 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Даа, понимает он все...
Победитель Лиги чемпионов: 2020/21
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
Победитель Клубного чемпионата мира: 2021
Спасибо за все, Тиаго!
Просто респект тебе за годы в стане Синих. Пораньше бы ты в Челси перешел...