Почеттино о 2:2 с «Виллой»: «Показали характер после «Сити» и «Арсенала». Очень болезненное решение ВАР – все видели, что это не фол»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия судьи Тиаго Силва Маурисио Почеттино Крэйг Поусон видеоповторы Мойсес Кайседо Футбол

Маурисио Почеттино подвел итоги матча против «Астон Виллы».

Вчера команды сыграли вничью (2:2) в 35-м туре АПЛ.

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек Коул Палмер с углового сделал навес в штрафную площадь «Астон Виллы». Защитник «синих» Бенуа Бадьяшиль оттолкнул Диего Карлоса и сделал навес на Акселя Дисаси, который головой отправил мяч в сетку. Главный судья Крэйг Поусон, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за нарушения Бадьяшиля.

Об игре команды

«Мы пропустили гол в начале игры, с этим было нелегко справиться. Разница в том, что мы играли лучше, не так ли? Лучше, чем против «Арсенала».

На нас сильно повлиял полуфинал Кубка Англии против «Манчестер Сити». Мы были очень разочарованы. Мы не смогли полностью оправиться от этого, и «Арсенал», у которого дела идут хорошо, нас наказал. Но сегодня команда продемонстрировала характер и хорошую игру.

Если проанализировать игру, мы выступили лучше. Могу сказать, что мы заслужили победу, но я очень рад и доволен, что мы смогли достойно выступить против команды, которая находится в очень хорошей позиции и проводит фантастический сезон, и показать, что мы можем с ней конкурировать».

О травме Тиаго Силвы

«Нам нужно будет оценить ситуацию послезавтра. У него боль в паху, похожая на ту, что была в матче против «Кристал Пэлас».

О решении ВАР

«Мы немного обсудили это. Судья не видел нарушения на поле. Он не воспринял увиденное за фол, но затем ВАР изменил решение. Если бы судья сказал: «Это был фол», а потом взял бы время на принятие решения, проблемы бы не было.

Рефери видел происходящее, он не увидел нарушения, а затем пошел смотреть повтор. Это был сложный момент, что очень часто происходит в футболе. Я разочарован, потому что сейчас для нас было очень важно добиться успеха, и верить, что мы сможем попасть в еврокубки в следующем сезоне. Вот почему это болезненно.

Я создам себе проблемы, если скажу что-нибудь, но думаю, все видели, что это не фол. Если честно, это толчок сзади – не настолько сильный, чтобы назвать его фолом.

Самое главное, что мы увидели после матча с «Арсеналом» – способность команды проявить характер».

О выступлении Мойсеса Кайседо

«Стоит говорить не только о нем – думаю, вся команда была хороша. Вся команда выступила хорошо, и он в том числе».

О будущем игроков в команде

«Мы должны оценить наших игроков и строить планы на будущее. Это то, что нам нужно обсудить вместе с владельцами и спортивным директором. Мы открыты для разговора, посмотрим, к чему мы придем», – отметил главный тренер «Челси» после матча.

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15 комментариев
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Все видели что это фол. С каких это пор толчок в спину это не фол? Даже слепой английский ВАР не мог не заметить такое вопиющее нарушение. Тупо оттолкнул игрока который должен был быть первым на мяче, и беспрепятственно отдал голевую. Поч совсем уже поплыл в попытках спасти свою репутацию.
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Ответ Evgen_Hazard
Судьи тупо дно. У них команда топить Челси до талого
челси и сам отлично справляется с этим
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Чистый фол в нападении, толчок плечом в спину....какие тут могут быть споры?
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Поч, разуй глаза. Чистейший фол.
+5
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Наверно Почеттино смущает то, что игрок Астон Виллы от толчка не упал, а продолжал находиться на ногах.
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0
+2
Ответ Born is the King
Именно плечом. Не руками. Обычное единоборство, если это фол,то АПЛ превратилась в лигу балета похлеще Ла лиги
плечом в спину вообще то запрещено толкать
+3
-1
+2
Ответ Evgen_Hazard
Судьи тупо дно. У них команда топить Челси до талого
Да. Из-за них джексон каждый матч порет по несколько моментов
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Трудно оценить фол это или не фол, во первых это Англия, во вторых мячом не владел ни один из игрков, движение было не рукой а корпусом, я бы сказал что это борьба за мяч
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Вполне возможно у судьи не хватило яиц чтобы засчитать гол
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Челси играл очень хорошо . Вилла была никакая. Читал комментарии на английском форуме- даже их болельщики признают отскок . Жаль , но похоже они все-таки пройдут в ЛЧ, и будет Ньюкасл номер два

Фол 50/50
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Ответ Крушение баварского драндулета
Вспомнился такой же эпизод когда Адама Траоре толкнул Менди в спину и гол спокойно засчитали: https://youtu.be/OtdjPcLMP5Y?t=534
больше удивило что после толчка ВАР сигнал подал. А когда, к примеру, Кукурелью за кучеряшки отволокли и забили, ВАР молчал. Как то он выборочно работает. Единственнный плюс - хоть не вопят хейтеры что Абрамович все купил.
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