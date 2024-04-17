Экс-арбитр Фернандес про удаление «Барсы»: «Араухо не толкает Барколя, не хватает. Ничего нет. Это не нарушение»

Экс-судья Павел Фернандес оценил эпизод с фолом Рональда Араухо против Брэдли Барколя.

« » проиграла «ПСЖ» (1:4, общий счет – 4:6) в ответном четвертьфинальном матче чемпионов.

На 29-й минуте каталонский клуб, ведя 1:0, остался в меньшинстве после того, как судья Иштван Ковач показал прямую красную карточку.

Защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан , выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.

«Он положил руку ему на плечо. Это не нарушение. Араухо не толкает его, не давит, не хватает... Ничего нет», – сказал бывший арбитр Павел Фернандес.

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за этого удаления «Барса» потеряла матч с «ПСЖ»