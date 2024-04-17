Экс-арбитр Фернандес про удаление «Барсы»: «Араухо не толкает Барколя, не хватает. Ничего нет. Это не нарушение»
Экс-судья Павел Фернандес оценил эпизод с фолом Рональда Араухо против Брэдли Барколя.
«Барселона» проиграла «ПСЖ» (1:4, общий счет – 4:6) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
На 29-й минуте каталонский клуб, ведя 1:0, остался в меньшинстве после того, как судья Иштван Ковач показал Рональду Араухо прямую красную карточку.
Защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.
«Он положил руку ему на плечо. Это не нарушение. Араухо не толкает его, не давит, не хватает... Ничего нет», – сказал бывший арбитр Павел Фернандес.
Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за этого удаления «Барса» потеряла матч с «ПСЖ»
Вы мне другое скажите, кто видел рибогерку? Куда он пропал? Все ли с ним хорошо?
Дон рибогерка - самый преданный мадридист мед учреждения.
Как он работал арбитром? Он даже на повторе не видит фола аахаха
Не побоялся.
Оливер тоже не побоялся, но истерики было больше.
Здорово что есть судьи не боящиеся брать настоящую ответственность
А когда показывают офсайды Реала лихих 2010-х в таком же формате, то там сразу в ход идут фирменные «14 лч», Эвребе и тд 😂
Человеческому высокомерию нет предела
«Он положил руку ему на плечо. Это не нарушение. Араухо не толкает его, не давит, не хватает... Ничего нет»
Хороший арбитр.. ))
А если еще Реал вылетит….