Экс-арбитр Фернандес про удаление «Барсы»: «Араухо не толкает Барколя, не хватает. Ничего нет. Это не нарушение»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Иштван Ковач судья Рональд Араухо Брэдли Барколя Павел Фернандес Футбол

Экс-судья Павел Фернандес оценил эпизод с фолом Рональда Араухо против Брэдли Барколя.

«Барселона» проиграла «ПСЖ» (1:4, общий счет – 4:6) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

На 29-й минуте каталонский клуб, ведя 1:0, остался в меньшинстве после того, как судья Иштван Ковач показал Рональду Араухо прямую красную карточку.

Защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.

«Он положил руку ему на плечо. Это не нарушение. Араухо не толкает его, не давит, не хватает... Ничего нет», – сказал бывший арбитр Павел Фернандес.

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за этого удаления «Барса» потеряла матч с «ПСЖ»

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117 комментариев
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Вроде бывший судья, а до сих пор по привычке за Барсу притапливает )
+339
-54
+285
Да ладно со всеми этими товарищами, всё понятно с ними.
Вы мне другое скажите, кто видел рибогерку? Куда он пропал? Все ли с ним хорошо?
+183
-15
+168
Ответ Skamar
Вроде бывший судья, а до сих пор по привычке за Барсу притапливает )
они пожизненные контракты подписывают. ждём мнений Эвребе и Айтекина. Типа за нарушение должен был быть пенальти в ворота ПСЖ😅
+148
-24
+124
Не благодарите. https://postimg.cc/PvQ8NtSJ
+79
-8
+71
Ответ Skamar
Вроде бывший судья, а до сих пор по привычке за Барсу притапливает )
Все еще на зарплате видимо
+90
-22
+68
Ответ ZZRM
Да ладно со всеми этими товарищами, всё понятно с ними. Вы мне другое скажите, кто видел рибогерку? Куда он пропал? Все ли с ним хорошо?
Завтра будет бить себя кулаком в грудь за МанСити.
+61
-7
+54
Ответ Groznyi2024
Не благодарите. https://postimg.cc/PvQ8NtSJ
Удали, не порть теорию заговора.
+50
-4
+46
Да посмотри ты на ноги! Бооооже
+47
-8
+39
И вот эти люди столько лет судили в Ла Лиге , а многие продолжают и по сей день
+41
-9
+32
Это не нарушение, не толкает, не хватает, и вообще, это не Араухо, не 1/4 лиги чемпионов, а я не Фернандес.
+34
-5
+29
Ответ Free Walker
Кто такой ригоберка?
Вы явно новенький человек сия ресурса.
Дон рибогерка - самый преданный мадридист мед учреждения.
+15
-3
+12
все еще контракты Негрейры не отработали
+18
-8
+10
Ноу криминалити)
Как он работал арбитром? Он даже на повторе не видит фола аахаха
+14
-4
+10
Чистое нарушение, фол последней надежды, чё там бухтит этот братишка Негрейры? Скажите спасибо, что не пенальти, ведь нарушение было практически на линии.
+19
-9
+10
Просто положил руку на плечо?)) С каких пор захват плеча сзади с целью остановить уходящего от тебя соперника не является нарушением в футболе? Кубарси находится в метрах 10 от Барколя, соответственно помешать атаки не может, соответственно нарушение Араухо - это фол последней надежды - красная карточка. Не люблю ПСЖ, но тут все по делу.
+8
-1
+7
По трансляции было видно, что даже сами игроки Барсы не спорили, что было нарушение. Просто доказывали, что это не фол последней надежды, указывали на Кубарси. мол вот ещё рядом был ещё защитник. то есть по факту Арахуо понимает что фолил.
+7
0
+7
помнится Тьяго Силва, положил руку на плечо Суаресу, и все помнят чем это закончилось ? позором века
+11
-5
+6
Ответ Free Walker
Кто такой ригоберка?
Ум, честь и совесть спортса
+7
-2
+5
а можно мнение не испанского судьи почитать?
+5
0
+5
Прискорбно то, что по сей день судят такие судьи как этот, такие судьи регресс футбола, 100 процентный фол, отстаёт на пол корпуса, выставляет шлагбаум, да и ноги заплёл, фол последний надежды. Больше бы таких судей, давал бороться, игра была жёсткой но по минимуму свистел, выгонял с поля за поведения, класс, настоящий профи!
+9
-4
+5
И всё же насколько грамотно отсудил эпизод..
Не побоялся.
Оливер тоже не побоялся, но истерики было больше.
Здорово что есть судьи не боящиеся брать настоящую ответственность
+5
-1
+4
Ответ Станислав Л
теперь такую же картинку давай с фолом на Гюндагане
Им не выгодно, главное показать свое остроумие в таких картинках
А когда показывают офсайды Реала лихих 2010-х в таком же формате, то там сразу в ход идут фирменные «14 лч», Эвребе и тд 😂
Человеческому высокомерию нет предела
+5
-1
+4
Если нарушение включает в себя физический контакт, оно наказывается штрафным ударом.

«Он положил руку ему на плечо. Это не нарушение. Араухо не толкает его, не давит, не хватает... Ничего нет»

Хороший арбитр.. ))
+6
-2
+4
Ответ Вася Чернобылов
Лучше бы пенальти, тогда жёлтая была бы вместо красной
Двойное наказание не применяется, только если со стороны нарушавшего была попытка сыграть в мяч ногой. Гайича удалили в матче Россия - Сербия.
+4
-1
+3
Ответ ZZRM
Да ладно со всеми этими товарищами, всё понятно с ними. Вы мне другое скажите, кто видел рибогерку? Куда он пропал? Все ли с ним хорошо?
До матча Сити-Реал его не ждите
А если еще Реал вылетит….
+4
-1
+3
Ответ Groznyi2024
Не благодарите. https://postimg.cc/PvQ8NtSJ
теперь такую же картинку давай с фолом на Гюндагане
+4
-2
+2
Ответ ZZRM
Да ладно со всеми этими товарищами, всё понятно с ними. Вы мне другое скажите, кто видел рибогерку? Куда он пропал? Все ли с ним хорошо?
Это такая традиция у него, которую очень строго соблюдает,исчезать после поражения, под вечер появится не переживай😉
+4
-2
+2
Ответ Answer1
Просто положил руку на плечо?)) С каких пор захват плеча сзади с целью остановить уходящего от тебя соперника не является нарушением в футболе? Кубарси находится в метрах 10 от Барколя, соответственно помешать атаки не может, соответственно нарушение Араухо - это фол последней надежды - красная карточка. Не люблю ПСЖ, но тут все по делу.
Ну ведь, когда игрок Псж захватил плечо, пенку же не дали за идентичный эпизод.
+2
0
+2
Испанские судьи,это уже как мем
+3
-1
+2
Одна и таже новость дважды за час-или это два тезки Фернандеса высказались?
+2
-1
+1
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