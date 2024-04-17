Де Йонг об 1:4: «Тяжелый удар – «Барса» была совершенно уверена, что пройдет дальше. В моменте с красной было ощущение, что мяч окажется ближе к вратарю»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марк-Андре тер Стеген Френки де Йонг Рональд Араухо Брэдли Барколя Футбол

Френки де Йонг оценил ответный матч с «ПСЖ» в 1/4 Лиги чемпионов.

«Барселона» дома проиграла парижскому клубу со счетом 1:4. По сумме двух матчей «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира. На 29-й минуте был удален защитник «блауграны» Рональд Араухо.

«Мы повели 1:0, и это стало большим преимуществом, но когда в Европе ты вынужден играть вдесятером столько минут, сколько пришлось нам, против такой хорошей команды, как «ПСЖ», ты знаешь, что придется страдать.

Мы отдали все силы, но в итоге ничего не добились. В моменте с красной карточкой у меня было ощущение, что мяч, который контролировал Барколя, должен был оказаться ближе к нашему вратарю – я не видел повтора инцидента, но ощущение было именно таким.

Это тяжелый удар, потому что мы были совершенно уверены в том, что сможем пройти дальше. Мы боролись за результат после красной карточки, но этого не произошло. Нет другого выхода, кроме как взять себя в руки и постараться добиться большего в следующем сезоне», – сказал полузащитник «Барселоны». 

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44 комментария
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Когда барсу судьят справедливо, они думают что их засуживают
+147
-34
+113
Блин, а че списывать сразу на красную? Да, идиотский поступок в той ситуации фолить на красную. За то и поплатился Араухо. Но к красной 4 гола автоматом не приписали. Ой как далеко не всегда команда вдесятером получает 4 банки.
+80
-25
+55
Ответ Gdy tak siedzimy
Блин, а че списывать сразу на красную? Да, идиотский поступок в той ситуации фолить на красную. За то и поплатился Араухо. Но к красной 4 гола автоматом не приписали. Ой как далеко не всегда команда вдесятером получает 4 банки.
Евро 2000
Югославия 3:3 Словения

До удаления игрока Югославии, счет был 0:3 в пользу Словении)
+57
-11
+46
Ответ Gdy tak siedzimy
Блин, а че списывать сразу на красную? Да, идиотский поступок в той ситуации фолить на красную. За то и поплатился Араухо. Но к красной 4 гола автоматом не приписали. Ой как далеко не всегда команда вдесятером получает 4 банки.
в матче где команды плюс минус равны и красная получена в самом начале друго и быть не могло
+30
-7
+23
Жаль красная испортил матч, но сыграли не плохо и чуть чуть не повезло, без опыта с молодёжью. И ПСЖ был свежее после отдыха, это футбол. Удачи в следующем сезоне, ЛЧ ошибки не прощает
+23
-2
+21
Ответ Инсаф Галиуллинн
Особенно, смотря на то, как Иньесте прощают игру рукой в матче с Атлетико.
Ага или например, когда им не засчитывают чистый гол, который принес бы им чемпионство
+33
-15
+18
Ответ сларк
Когда барсу судьят справедливо, они думают что их засуживают
Особенно, смотря на то, как Иньесте прощают игру рукой в матче с Атлетико.
+27
-10
+17
Ответ Gdy tak siedzimy
Блин, а че списывать сразу на красную? Да, идиотский поступок в той ситуации фолить на красную. За то и поплатился Араухо. Но к красной 4 гола автоматом не приписали. Ой как далеко не всегда команда вдесятером получает 4 банки.
Вспоминается знаменитая симуляция Бускеца и удаление Мотты. Но Интер выстоял, так как это была чемпионская команда. А сегодня нытики проиграли)
+16
-3
+13
Ответ Gdy tak siedzimy
Блин, а че списывать сразу на красную? Да, идиотский поступок в той ситуации фолить на красную. За то и поплатился Араухо. Но к красной 4 гола автоматом не приписали. Ой как далеко не всегда команда вдесятером получает 4 банки.
Так Челси наоборот, в 2012, проигрывая в полуфинале Барсе 0-2 , умудрился в меньшинстве сравнять счет и выйти в финал. Да и Интер в 2010 не поплыл без Тьяго Мотты.
+11
-1
+10
Френки, тяжелым ударом было наблюдать за твоими бестолковыми разворотами с мячом на одном месте
+11
-2
+9
Ответ Gdy tak siedzimy
Блин, а че списывать сразу на красную? Да, идиотский поступок в той ситуации фолить на красную. За то и поплатился Араухо. Но к красной 4 гола автоматом не приписали. Ой как далеко не всегда команда вдесятером получает 4 банки.
Во, самая здравая мысль. Араухо сам дурак, что фолил так в первом тайме настолько важного матча. Но потом ещё и Канселу нафиг ненужный пенальти привёз и Хави решил удалиться, например.
+8
-1
+7
Казалось, казалось. А еще араухо доказывал судье что Кубарси догонял, который в момент падения игрока даже в штрафной не находился.
+8
-2
+6
Ответ Gdy tak siedzimy
Блин, а че списывать сразу на красную? Да, идиотский поступок в той ситуации фолить на красную. За то и поплатился Араухо. Но к красной 4 гола автоматом не приписали. Ой как далеко не всегда команда вдесятером получает 4 банки.
Ливерпуль в этом году два матча в меньшинстве выиграл, еще не должен был проиграть Тоттенхему, но там судья был против.
+8
-2
+6
Ответ Алексей Голубев
Я не оправдываю их, но удаление основного цз и игра вдесятером, вполне логично что наполучали
Не вполне логично. Уже привели пример, как в 2012 удалили Терри, а это был самый что ни на есть основной цз и глыба Челси, но в меньшинстве, команда, которая была в кризисе, устояла и прошла дальше
+5
0
+5
Очередной раз проявляется пресловутая днк
+13
-8
+5
барса клуб нытиков
+6
-2
+4
Удар на 27 лямов в год 🤣
+3
0
+3
Вы опозорились. Это факт. Можно, что угодно говорить, но сегодня было ДНО. Слухи о возрождении Барселоны оказались сильно преувеличены.
+3
-1
+2
Так если мяч ближе к вратарю то зачем фолить? Вообще зачем там фолить было? Вы ведёте по сумме двух матчей. Ведёте конкретно в этому матче. В чем проблема пропустить один, который не факт что забьют ещё?
+3
-1
+2
Де Йонг с Аяксом играл в полуфинале ЛЧ, а в барса каждый позорится
+2
0
+2
Ответ Нефанатик
Казалось, казалось. А еще араухо доказывал судье что Кубарси догонял, который в момент падения игрока даже в штрафной не находился.
Аааа… а то я подумал , что он убеждал судью, мол : это не я, это вот он был…
+2
0
+2
Ответ Topwintop
Кому не сложно найдите хотя бы топовые комментарии барселонских после первых матчей когда после второго их команда вылетела. После 3-0 выигрывали, ЯКОБЫ ,ЛЧ и Ливерпуль же без Фабиньо,но тут:ОРИИИИИИИГГГГГГИИИИИИИ!!!!!!!
На одном дыхании прочитал. Спасибо за запятую в конце)
+2
0
+2
Помню когда Де Йонг переходил из Аякса фанаты нашей Барсы называли его новым Кройфом.Бгггг
+3
-1
+2
Ответ Real_v_dushe
Так "проплатил", что глубоко предвзятый к Реалу и его игрокам Орсато судит ответку с Сити, правда?
Да бог с судьями, мне больше всего доставляет удовольствие смотреть на то, как глоры Барсы переобуваются в глоров Сити, если Барса резко начинает плохо играть 🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Да бог с судьями, мне больше всего доставляет удовольствие смотреть на то, как глоры Барсы переобуваются в глоров Сити, если Барса резко начинает плохо играть 🤣🤣🤣
Мне было вообще пофиг на этот матч, ненавижу оба этих клуба, но после того, как увидел видео со скандированием с пожеланиями смерти Винисиусу нескольких тысяч каталашек перед их стадионом, стало уже не пофиг и пришлось тут притопить за ПСЖ.
+2
0
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ыыыы Реал банковской карточкой Переса оплатил судей скажут обиженные болельщики Барсы
Так "проплатил", что глубоко предвзятый к Реалу и его игрокам Орсато судит ответку с Сити, правда?
+2
-1
+1
Ответ Real_v_dushe
Вы ребята вели +2 по сумме 2 матчей на своём поле. Если бы Реал вёл с ПСЖ на своём поле +2 по сумме и остался бы в меньшинстве на 60 минут, он бы 4 от ПСЖ не пустил бы и в 6 из 10 матчах Реал бы точно прошёл бы дальше.
Вот именно, +2 по сумме двух матче, ну пропустишь (и то не факт) один мяч, в запасе все равно остается преимущество, к тому же равные составы, к тому же, как минимум, 60 минут времени. Абсолютно глупейший поступок.

Впрочем, неудивительно, когда комплектование состава идет за счет физических талантов, а не симбиоза физики и интеллекта.
+1
0
+1
Ответ &_Bishep_&
Вы опозорились. Это факт. Можно, что угодно говорить, но сегодня было ДНО. Слухи о возрождении Барселоны оказались сильно преувеличены.
Да не было таких слухов ))
+1
0
+1
Барса уже 9 лет как была уверена что пройдёт дальше. И пару раз проходила...в ЛЕ...но и там ждал драйтрахт и никакой МЮ🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Ответ Gdy tak siedzimy
Блин, а че списывать сразу на красную? Да, идиотский поступок в той ситуации фолить на красную. За то и поплатился Араухо. Но к красной 4 гола автоматом не приписали. Ой как далеко не всегда команда вдесятером получает 4 банки.
Я не оправдываю их, но удаление основного цз и игра вдесятером, вполне логично что наполучали
+1
-1
0
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