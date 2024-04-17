Де Йонг об 1:4: «Тяжелый удар – «Барса» была совершенно уверена, что пройдет дальше. В моменте с красной было ощущение, что мяч окажется ближе к вратарю»

Френки де Йонг оценил ответный матч с «ПСЖ» в 1/4 Лиги чемпионов.

«Барселона» дома проиграла парижскому клубу со счетом 1:4. По сумме двух матчей « » вышел в полуфинал турнира. На 29-й минуте был удален защитник «блауграны» Рональд Араухо.

«Мы повели 1:0, и это стало большим преимуществом, но когда в Европе ты вынужден играть вдесятером столько минут, сколько пришлось нам, против такой хорошей команды, как «ПСЖ», ты знаешь, что придется страдать.

Мы отдали все силы, но в итоге ничего не добились. В моменте с красной карточкой у меня было ощущение, что мяч, который контролировал , должен был оказаться ближе к нашему вратарю – я не видел повтора инцидента, но ощущение было именно таким.

Это тяжелый удар, потому что мы были совершенно уверены в том, что сможем пройти дальше. Мы боролись за результат после красной карточки, но этого не произошло. Нет другого выхода, кроме как взять себя в руки и постараться добиться большего в следующем сезоне», – сказал полузащитник «Барселоны».

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