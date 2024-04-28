Тюкавин о голе «Зениту»: «Просто сырники поел вчера с вареньем, и все. Ко мне удачно мяч приклеился, ударил мимо вратаря»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Хорхе Карраскаль Матч ТВ Нино Мота Страхиня Эракович ахахаха Питание Константин Тюкавин Бителло Футбол

Константин Тюкавин прокомментировал гол в ворота «Зенита».

В 26-м туре Мир РПЛ «Динамо» одержало победу над «Зенитом» (1:0). Константин Тюквин забил победный гол на 76-й минуте и был признан лучшим игроком матча.

– Очень тяжелый матч, эмоции. Мы очень хорошо сыграли в обороне, посвящаю приз лучшему игроку всей команде.

Ты знаешь, сколько очков до «Зенита»?

– Не смотрел (таблицу) – 4-3.

Расскажи о голе.

Карраскаль подал, Фаби (Бальбуэна) скидывал мяч. Я думал, выбьет Нино или Эракович.

Ко мне удачно мяч приклеился – наверное, много вчера сырников с вареньем съел. Ударил мимо вратаря. Просто сырники поел вчера, и все.

Как смогли создать момент в такой игре?

– Как‑то получилось, реализовали момент и победили. Тяжелый матч, в таком не бывает много моментов.

В первом тайме было тяжело, затратили много сил на оборону, «Зенит» контролировал (игру) весь первый тайм. Мы старались выбегать, ничего не получалось, хорошо, что вытерпели первый тайм, не пропустили, во втором хорошо сыграли.

Что поменялось во втором тайме?

– Ничего, чуть добавили в агрессии.

Выход Бителло?

– Замены должны помогать, он усилил игру. В «Зените» два хороших центральных защитника, против них тяжело играть. Сегодня мне мало помогали фланговые игроки, Бителло вышел и помогал.

Как чемпионская гонка?

– Не смотрю на нее, нужно отдохнуть, готовимся к «Спартаку», – сказал Тюкавин.

«Динамо» набрало 47 очков и продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице, «Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 50 очками идет на 1-й строчке.

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11 комментариев
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Извините, пирожки - - - > Спасибо, сырники
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Ждём заявления от Митрофанова в комитет по этике по поводу сырников.
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Тюка - красавчег!💥
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Тюкавин дал интригу этой винлайн водокачке
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Костя молодец 👍🏻
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Браво Костя!!! Эта победа очень важна для Динамо Москва и должна добавить уверенности в оставшихся играх!
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От Тюкавина года два ждали такого футбола, если раньше он много порол, то теперь наконец начал класть пачками
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Или клеем бутсы намазал.
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Костя и сырники - наше всё. Спасибо за игру!
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Молодец, Костя !!! Удачи тебе и Динамо в
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Предпочитаю сырники со сметаной.
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