Тюкавин о голе «Зениту»: «Просто сырники поел вчера с вареньем, и все. Ко мне удачно мяч приклеился, ударил мимо вратаря»

Константин Тюкавин прокомментировал гол в ворота «Зенита».

В 26-м туре Мир « » одержало победу над «Зенитом» (1:0). Константин Тюквин забил победный гол на 76-й минуте и был признан лучшим игроком матча.

– Очень тяжелый матч, эмоции. Мы очень хорошо сыграли в обороне, посвящаю приз лучшему игроку всей команде.

– Ты знаешь, сколько очков до « »?

– Не смотрел (таблицу) – 4-3.

– Расскажи о голе.

– подал, Фаби ( ) скидывал мяч. Я думал, выбьет или Эракович.

Ко мне удачно мяч приклеился – наверное, много вчера сырников с вареньем съел. Ударил мимо вратаря. Просто сырники поел вчера, и все.

– Как смогли создать момент в такой игре?

– Как‑то получилось, реализовали момент и победили. Тяжелый матч, в таком не бывает много моментов.

В первом тайме было тяжело, затратили много сил на оборону, «Зенит» контролировал (игру) весь первый тайм. Мы старались выбегать, ничего не получалось, хорошо, что вытерпели первый тайм, не пропустили, во втором хорошо сыграли.

– Что поменялось во втором тайме?

– Ничего, чуть добавили в агрессии.

– Выход Бителло?

– Замены должны помогать, он усилил игру. В «Зените» два хороших центральных защитника, против них тяжело играть. Сегодня мне мало помогали фланговые игроки, Бителло вышел и помогал.

– Как чемпионская гонка?

– Не смотрю на нее, нужно отдохнуть, готовимся к «Спартаку», – сказал Тюкавин.

«Динамо» набрало 47 очков и продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице, «Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 50 очками идет на 1-й строчке.