«Динамо» впервые выиграло у «Зенита» оба матча сезона в чемпионате

«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в сезоне.

Команда тренера победила «Зенит» (1:0) в игре 26-го тура Мир .

Бело-голубые впервые в истории выиграло у петербуржцев оба матча сезона в чемпионате России. В игре 3-го тура «Динамо» победило «Зенит» со счетом 3:2.

Нынешний сезон является 28-м, в котором встречаются две команды.

Последние пять команд, которые обыграли « » дважды в сезоне: « » (2023/24), «Локомотив» (2023/24), « » (2020/21), «Локомотив» (2017/18), «Терек» (2016/17).