«Динамо» впервые выиграло у «Зенита» оба матча сезона в чемпионате

Теги Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Марцел Личка Футбол

«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в сезоне.

Команда тренера Марцела Лички победила «Зенит» (1:0) в игре 26-го тура Мир РПЛ.

Бело-голубые впервые в истории выиграло у петербуржцев оба матча сезона в чемпионате России. В игре 3-го тура «Динамо» победило «Зенит» со счетом 3:2.

Нынешний сезон является 28-м, в котором встречаются две команды.

Последние пять команд, которые обыграли «Зенит» дважды в сезоне: «Динамо» (2023/24), «Локомотив» (2023/24), «Рубин» (2020/21), «Локомотив» (2017/18), «Терек» (2016/17).

25 комментариев
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Динамо💪
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Не те рекорды стал Семак ставить
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Динамо впервые на моей памяти в такой прекрасной форме! Кубок так точно могут и минимум серебро
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Кажется, Семак слишком устал от футбола и Зенита в частности. Нужна хорошая встряска, чтобы взбодриться. Уже нет гарантии что титул чемпионов уедет в Петербург. А Динамо молодец - вот за чемпионство динамиков, когда-нибудь я порадуюсь.
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Ответ Сергей48
Команда обыгравшая дважды чемпиона, по праву может стать сама чемпионом!
Ждем Локомотив на первом месте получается
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Тюкавин красавец. Реально круто играет) Кержаков в воротах это нечто🤣
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Локомотив и Динамо отдуваются за всю Москву в битве с Зенитом
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Не те рекорды стал Семак ставить
надо больше бразильцев для физрука, а то не справляется
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То ли еще будет...
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⚽️⚽️⚽️👍👍👍!порадовали.!!!
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Сегодня Личка тактически, полностью переиграл Семака!
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Динамо с победой ! Тюкавин просто орёл !
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Динамо !
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Ответ T622222
Динамо впервые на моей памяти в такой прекрасной форме! Кубок так точно могут и минимум серебро
Совсем недавно были ужасные сливы Ростову и Уралу. Чемпионат по поддавкам, стабильный уровень не способен держать даже бразильский гегемон.
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Даже не позволили отфильтровать банки, пластик и стекло
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Впервые в истории? Даже в чемпионате СССР такого не было?
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Команда обыгравшая дважды чемпиона, по праву может стать сама чемпионом!
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Позорище.
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Ответ Burel
надо больше бразильцев для физрука, а то не справляется
Главное чтобы меньше клонунов)
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В этом году Семака по два раза не первый раз имеют и думаю не последний
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Ответ SerGa
Впервые в истории? Даже в чемпионате СССР такого не было?
Было конечно, РПЛ имеют в виду.
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Ответ SerGa
Впервые в истории? Даже в чемпионате СССР такого не было?
у зенита разве была история до газпрома ?
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