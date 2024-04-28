«Динамо» впервые выиграло у «Зенита» оба матча сезона в чемпионате
«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в сезоне.
Команда тренера Марцела Лички победила «Зенит» (1:0) в игре 26-го тура Мир РПЛ.
Бело-голубые впервые в истории выиграло у петербуржцев оба матча сезона в чемпионате России. В игре 3-го тура «Динамо» победило «Зенит» со счетом 3:2.
Нынешний сезон является 28-м, в котором встречаются две команды.
Последние пять команд, которые обыграли «Зенит» дважды в сезоне: «Динамо» (2023/24), «Локомотив» (2023/24), «Рубин» (2020/21), «Локомотив» (2017/18), «Терек» (2016/17).