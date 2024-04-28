Медведев после поражения от «Динамо»: «Сейчас побеседуем с игроками»
Александр Медведев заявил о беседе с игроками «Зенита» после поражения от «Динамо».
Команда тренера Сергея Семака уступила со счетом 0:1 в матче 26-го тура Мир РПЛ.
Это второе поражение подряд для «Зенита» в чемпионате. В прошлой игре команда проиграла «Рубину» (0:2).
– Что происходит с командой?
– Сейчас с игроками побеседуем, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Физически очень много бегают, мяч много контролируют, постоянно давят и отбирают мяч.
Проблема в финальной трети, у тренерского штаба нет идей + обороняются против Зенита все очень плотно, не стесняясь автобусов .
Особенно Мостового выпороть надо показательно, парниша явно звезду словил, который матч уже мешок мешком с нулём КПД, а корона на башке, как у однофамилица с подпольным прозвищем «Царь» 🤦♂️
Бывший гендир "Зенита" ,ныне генсек РФС Максим Митрофанов, заводит дело на пошутившего игрока команды,обыгравшей "Зенит".
Председатель правления "Зенита" изображает непристойные жесты и говорит что это будет со "Спартаком"( кстати,Митрофанов молчит)
И что он им скажет? Пальчиком пригрозит? На понт возьмёт? Контракты у всех подписаны. "А Васька слушает да ест" будет))
Невозможно просто смотреть на это: парень не может ничего и стопорит атаку, каждый эпизод либо обрез, либо потеря, либо падение с симуляцией.
Хоть и привезли гол Дуглас с Нино, атака Зенита провела худший матч за последние несколько лет.