Медведев после поражения от «Динамо»: «Сейчас побеседуем с игроками»

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Александр Медведев заявил о беседе с игроками «Зенита» после поражения от «Динамо».

Команда тренера Сергея Семака уступила со счетом 0:1 в матче 26-го тура Мир РПЛ.

Это второе поражение подряд для «Зенита» в чемпионате. В прошлой игре команда проиграла «Рубину» (0:2).

– Что происходит с командой?

– Сейчас с игроками побеседуем, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

41 комментарий
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Что-то не такой весёлый как обычно.
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в очередной раз поною, почему зенит стал гавно. Основная причина - это в развитие зачем-то иностранцев, когда нет задач выигрывать что-то на мировом уровне. Я не понимаю нафиг нужен красивый молодой педро, когда в твоем составе 2 игрока сборной, которые вызываются через раз и являются запасными. Когда зенит был молодцом, минимум треть игроков сборной были игроки зенита. К чему эта чашка 6-ая по счету, если у тебя русские - это вратарь, крайний защитник и казах. Почему козлов играет в балтике и отдает и забивает в каждом матче? Почему Прохин не так плох в оренбурге, почему Вахания збс играет в ростове, почему кравцов вполне годный в центре поля в сочи, саба сазонов, которые уехал уже, Хотулев которые решал в матче с сочи? Вот зачем там эта толпа бразильцев, для чего? зачехлили бедного коваленко. когда аршавин играл фигово, он потом играл в слудующем матче, а не на 5 минут выходил. поэтому лучшие русские футболисты последние лет 5 точно появляются где угодно, но не в зените
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+22
Поздно спохватился разговаривать надо было после домашних игр с Динамо и Локо уже тогда было понятно что команда пижонит и не дорабатывает
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+17
Ответ ЖекаМЭН!
в очередной раз поною, почему зенит стал гавно. Основная причина - это в развитие зачем-то иностранцев, когда нет задач выигрывать что-то на мировом уровне. Я не понимаю нафиг нужен красивый молодой педро, когда в твоем составе 2 игрока сборной, которые вызываются через раз и являются запасными. Когда зенит был молодцом, минимум треть игроков сборной были игроки зенита. К чему эта чашка 6-ая по счету, если у тебя русские - это вратарь, крайний защитник и казах. Почему козлов играет в балтике и отдает и забивает в каждом матче? Почему Прохин не так плох в оренбурге, почему Вахания збс играет в ростове, почему кравцов вполне годный в центре поля в сочи, саба сазонов, которые уехал уже, Хотулев которые решал в матче с сочи? Вот зачем там эта толпа бразильцев, для чего? зачехлили бедного коваленко. когда аршавин играл фигово, он потом играл в слудующем матче, а не на 5 минут выходил. поэтому лучшие русские футболисты последние лет 5 точно появляются где угодно, но не в зените
потому что семак не справится без бразильцев. Он же игроков вообще развивать не умеет. Только с составом и бюджетом на порядок больше, чем у конкурентов, способен победить
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Ответ сергей петров
Поздно спохватился разговаривать надо было после домашних игр с Динамо и Локо уже тогда было понятно что команда пижонит и не дорабатывает
В матче с Рубином и Динамо я не видел, чтобы команда пижонила.
Физически очень много бегают, мяч много контролируют, постоянно давят и отбирают мяч.
Проблема в финальной трети, у тренерского штаба нет идей + обороняются против Зенита все очень плотно, не стесняясь автобусов .
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Реально совок какой-то. Побеседуем с игроками. Какими? Легионерами? Да им пофиг.
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+6
Ответ ЖекаМЭН!
в очередной раз поною, почему зенит стал гавно. Основная причина - это в развитие зачем-то иностранцев, когда нет задач выигрывать что-то на мировом уровне. Я не понимаю нафиг нужен красивый молодой педро, когда в твоем составе 2 игрока сборной, которые вызываются через раз и являются запасными. Когда зенит был молодцом, минимум треть игроков сборной были игроки зенита. К чему эта чашка 6-ая по счету, если у тебя русские - это вратарь, крайний защитник и казах. Почему козлов играет в балтике и отдает и забивает в каждом матче? Почему Прохин не так плох в оренбурге, почему Вахания збс играет в ростове, почему кравцов вполне годный в центре поля в сочи, саба сазонов, которые уехал уже, Хотулев которые решал в матче с сочи? Вот зачем там эта толпа бразильцев, для чего? зачехлили бедного коваленко. когда аршавин играл фигово, он потом играл в слудующем матче, а не на 5 минут выходил. поэтому лучшие русские футболисты последние лет 5 точно появляются где угодно, но не в зените
Коваленко давали шансы, не тянет он, очевидно же.
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А игрокам даже предъявить нечего. Они очень хотят, стараются, это видно. Просто они не знают что делать на поле, кто куда бежать должен. Жаль, что нет какого-то человека, который мог бы натренировать их взаимодействия, научить маневрам и комбинациям, ну типа тренера, знаете.
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А с тренером? Может с него надо начать?
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Их не премками засыпать, чтобы мотивировать на очередное золото, а розгами одаривать надо. Возомнили себя академиками в святой уверенности побед на классе, теперь огребают по полной.
Особенно Мостового выпороть надо показательно, парниша явно звезду словил, который матч уже мешок мешком с нулём КПД, а корона на башке, как у однофамилица с подпольным прозвищем «Царь» 🤦‍♂️
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А ещё с тренерским штабом бы поболтать. Второй матч подряд после пропущенного какая-то истерика - смена схемы, замена Барриоса, на поле выходят все нападающие, в этот раз даже Изидор, покрывшийся пылью. Это зачем и для чего? После замен игра вообще закончилась, остался беспомощный навал, как и в среду
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Ответ Ямальский СБГ
А ещё с тренерским штабом бы поболтать. Второй матч подряд после пропущенного какая-то истерика - смена схемы, замена Барриоса, на поле выходят все нападающие, в этот раз даже Изидор, покрывшийся пылью. Это зачем и для чего? После замен игра вообще закончилась, остался беспомощный навал, как и в среду
Будто бы игра была и до замен.
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Ответ ЖекаМЭН!
в очередной раз поною, почему зенит стал гавно. Основная причина - это в развитие зачем-то иностранцев, когда нет задач выигрывать что-то на мировом уровне. Я не понимаю нафиг нужен красивый молодой педро, когда в твоем составе 2 игрока сборной, которые вызываются через раз и являются запасными. Когда зенит был молодцом, минимум треть игроков сборной были игроки зенита. К чему эта чашка 6-ая по счету, если у тебя русские - это вратарь, крайний защитник и казах. Почему козлов играет в балтике и отдает и забивает в каждом матче? Почему Прохин не так плох в оренбурге, почему Вахания збс играет в ростове, почему кравцов вполне годный в центре поля в сочи, саба сазонов, которые уехал уже, Хотулев которые решал в матче с сочи? Вот зачем там эта толпа бразильцев, для чего? зачехлили бедного коваленко. когда аршавин играл фигово, он потом играл в слудующем матче, а не на 5 минут выходил. поэтому лучшие русские футболисты последние лет 5 точно появляются где угодно, но не в зените
Есть только два объяснения на мой взгляд почему покупают сейчас легионеров и платят нашим за паспорта: первое - влажные мечты футбольных функционеров, что нас в ближайшем будущем вернут в еврокубки неожиданно, то с нашим молодняком в составах они не смогут конкурировать; второе и, как мне кажется, главное - пиление на трансферах превыше всего.
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Ответ Antonio Gaudi
В матче с Рубином и Динамо я не видел, чтобы команда пижонила. Физически очень много бегают, мяч много контролируют, постоянно давят и отбирают мяч. Проблема в финальной трети, у тренерского штаба нет идей + обороняются против Зенита все очень плотно, не стесняясь автобусов .
Я бы не сказал, что Динамо выставляли автобус. плотность в линиях лишила Зенит проникновения в штрафную по центру + Динамо искали шанс в контратаке и в конечном итоге, измотав основу соперника, преуспели. М Победой!!!
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
А с тренером? Может с него надо начать?
Семак Медведеву не в уровень. Уровень Медведева - игрочишки 😄
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Ветераны СКА пишут Путину.
Бывший гендир "Зенита" ,ныне генсек РФС Максим Митрофанов, заводит дело на пошутившего игрока команды,обыгравшей "Зенит".
Председатель правления "Зенита" изображает непристойные жесты и говорит что это будет со "Спартаком"( кстати,Митрофанов молчит)
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Диалог что-то напомнил легендарное "интервью" Бруно с Харрисоном Фордом.
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Сейчас побеседуем с судьями
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Ох уж подгорят провинциальные комплексы у некоторых. В этом сезоне Москва уверенно выиграла у Питера в личных встречах: 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Осталась еще игра у ЦСКА.
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А что игроки слушаются больше председателя правления чем гения тренерского цеха? Или гений председателя выше гения тренера?
И что он им скажет? Пальчиком пригрозит? На понт возьмёт? Контракты у всех подписаны. "А Васька слушает да ест" будет))
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о, как
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Пока Семак будет ставить в состав Мостового и Кассьерру, Зенит так и будет беспросветно ужасно играть каждый матч. И ладно Колумбиец хоть забивает периодически, то Мостовой совсем днище полное, которое большинство тг каналов и фанов Зенита возвышают до уровня небес.
Невозможно просто смотреть на это: парень не может ничего и стопорит атаку, каждый эпизод либо обрез, либо потеря, либо падение с симуляцией.

Хоть и привезли гол Дуглас с Нино, атака Зенита провела худший матч за последние несколько лет.
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Максимально отвратильный персонаж.
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Ты с игроками СКА беседовать закончил?:))
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Постучал ладонью при этом, как перед Спартаком?
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Ответ Antonio Gaudi
В матче с Рубином и Динамо я не видел, чтобы команда пижонила. Физически очень много бегают, мяч много контролируют, постоянно давят и отбирают мяч. Проблема в финальной трети, у тренерского штаба нет идей + обороняются против Зенита все очень плотно, не стесняясь автобусов .
и где же с ним плотно играло Динамо? постоянно были свободные игроки кому можно было отдать пас. а вот Динамо постоянно пас в борьбу. вечно ошибались,стояли как истуканы и ждали пока кто то их опередит. забили какой то случайный гол, по игре должна быть ничья. Маричаль вообще хреново играл, по сути матч был похож когда Динамо выиграло 1-0 когда Смолов забил. при невнятной игре.
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Ответ Vladimir
и где же с ним плотно играло Динамо? постоянно были свободные игроки кому можно было отдать пас. а вот Динамо постоянно пас в борьбу. вечно ошибались,стояли как истуканы и ждали пока кто то их опередит. забили какой то случайный гол, по игре должна быть ничья. Маричаль вообще хреново играл, по сути матч был похож когда Динамо выиграло 1-0 когда Смолов забил. при невнятной игре.
в том матче Динамо просто переиграло Зенит (как и в этой впрочем). О какой невнятной игре речь?
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Ответ Antonio Gaudi
В матче с Рубином и Динамо я не видел, чтобы команда пижонила. Физически очень много бегают, мяч много контролируют, постоянно давят и отбирают мяч. Проблема в финальной трети, у тренерского штаба нет идей + обороняются против Зенита все очень плотно, не стесняясь автобусов .
Пижонили уже давно первые таймы просто ходили в развплочку а во втором начинают бегать и это уже система при Семаке
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Вот чего сразу после игры беседовать? Начальнику в блокнотик надо пометочку сделать - указания дал,типо поработал
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Конверты не заходят уже. Сейчас автоматчиков надо показать. На бразилов подействует особенно. Да и вот пример Ахмата, после 1:7, взлетели вверх, как птицы 😂
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