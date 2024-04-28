Медведев после поражения от «Динамо»: «Сейчас побеседуем с игроками»

Александр Медведев заявил о беседе с игроками «Зенита» после поражения от «Динамо».

Команда тренера Сергея Семака уступила со счетом 0:1 в матче 26-го тура Мир .

Это второе поражение подряд для «Зенита» в чемпионате. В прошлой игре команда проиграла «Рубину» (0:2).

– Что происходит с командой?

– Сейчас с игроками побеседуем, – сказал председатель правления « » .