Холанд забил в 3 матчах АПЛ подряд и с 21 голом лидирует в списке бомбардиров. У Палмера 20 мячей

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ноттингем Форест Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд единолично возглавил список бомбардиров АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» вышел на замену на 62-й минуте матча с «Ноттингем Форест» и отличился на 71-й, воспользовавшись передачей хавбека Кевина де Брюйне.

Норвежец забил в трех матчах в чемпионате Англии кряду. С 21 голом Холанд лидирует в списке бомбардиров лиги, опережая Коула Палмера («Челси») на 1 мяч.

Подробно со статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев
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А тем временем рыжему гению остался один голевой пас до второго места в истории АПЛ (пока там Фабрегас)!
+7
-1
+6
Бомбандир для внутреннего пользования, статы на среднейках
+3
-1
+2
Ответ xoms
Бомбандир для внутреннего пользования, статы на среднейках
И что?КриРо с Лео будучи на пике своей формы тоже набивали статистику на испанских аналогах Лутона
+3
-1
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
И что?КриРо с Лео будучи на пике своей формы тоже набивали статистику на испанских аналогах Лутона
ну да, когда Месси забивал в 19 играх подряд в чемпионате (то есть буквально против всех соперников подряд), то видимо 19 Осасун там было?)
+2
0
+2
Ответ кристина меська
Но стоит отметить что в важных матчах они не так часто пропадали как это делает Холланд
Да, но справедливости ради норвежец всё таки игрок одного качества, а пиковые Лео и КриРо умели на поле вообще всё.
+2
0
+2
Ответ laziofan
А тем временем рыжему гению остался один голевой пас до второго места в истории АПЛ (пока там Фабрегас)!
А первый кто?
0
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Ответ SaH4r.
А первый кто?
Гиггз
0
0
0
Ответ SaH4r.
А первый кто?
Логично предположить что Гиггз
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0
Ответ SaH4r.
А первый кто?
Гиггз
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
И что?КриРо с Лео будучи на пике своей формы тоже набивали статистику на испанских аналогах Лутона
Но стоит отметить что в важных матчах они не так часто пропадали как это делает Холланд
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Ответ Ramin Mamedov
ну да, когда Месси забивал в 19 играх подряд в чемпионате (то есть буквально против всех соперников подряд), то видимо 19 Осасун там было?)
Нет, но большая часть его голов была тогда забита похожим на Осасуну командам
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Ответ Инсаф Галиуллинн
И что?КриРо с Лео будучи на пике своей формы тоже набивали статистику на испанских аналогах Лутона
Ага, по этой причине у Роналду недосягаемый рекорд по голам в ЛЧ, а у Лео в играх против Мадрида.
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Ответ Лысый Гном
в такой команде и с такими партнерами любой нап чуть выше среднего наколотил бы не меньше
Чет до Холанда никто столько не забивал в Сити
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