Холанд забил в 3 матчах АПЛ подряд и с 21 голом лидирует в списке бомбардиров. У Палмера 20 мячей
Эрлинг Холанд единолично возглавил список бомбардиров АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» вышел на замену на 62-й минуте матча с «Ноттингем Форест» и отличился на 71-й, воспользовавшись передачей хавбека Кевина де Брюйне.
Норвежец забил в трех матчах в чемпионате Англии кряду. С 21 голом Холанд лидирует в списке бомбардиров лиги, опережая Коула Палмера («Челси») на 1 мяч.
Подробно со статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь.