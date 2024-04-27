Лам о Бундеслиге: «Игроки вроде Беллингема, Хавертца и Холанда должны уходить, если хотят стать фуболистами мирового класса. Киммиху помогло наставничество Гвардиолы, но сейчас он потерял уверенность»

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Филипп Лам назвал недостатки Бундеслиги.

«Испанские и итальянские тренеры в первую очередь уделяют внимание структуре и организованности. В немецком футболе мы все время говорим о менталитете.

Именно поэтому команда Алонсо выделяется в Бундеслиге: у них есть свое представление о том, как играть, которое отличает их от соперников. 

Это также причина, по которой такие игроки, как Джуд Беллингем, Кай Хавертц и Эрлинг Холанд, должны уходить из Бундеслиги, если они хотят стать игроками мирового класса. Или почему потерял уверенность Йозуа Киммиха. Я прекрасно помню, что в начале карьеры ему очень помогло наставничество Гвардиолы. Это было восемь лет назад. Сегодня Киммих находится в расцвете сил, но как крайний защитник он играет на позиции, которая не до конца раскрывает его возможности.

У немецкого футбола есть другие достоинства. В Бундеслиге тоже есть свои машины. Их составляющие – борьба, страсть и жесткость чемпионата. Здесь нужно обмениваться ударами, никогда не сдаваться и в какой-то мере оставлять все на волю случая. «Бавария» особенно непредсказуема, но и у «Дортмунда» бывают взлеты и падения. Их успехи не всегда можно полностью объяснить, но так не становятся лидерами мировых рейтингов, говоря языком тенниса. Таковы особенности футбола. В свое время именно это привело Гари Линекера в отчаяние», – сказал экс-игрок «Баварии» Филипп Лам.

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5 комментариев
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Разве не немецкий футбол основан на четкой структуре и организованности?) Что Джуд,что Холланд,что тот же Вирц,игроки такого калибра в любой команде заиграют )
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Ответ Rister81
Разве не немецкий футбол основан на четкой структуре и организованности?) Что Джуд,что Холланд,что тот же Вирц,игроки такого калибра в любой команде заиграют )
А что именно подразумевается под «заиграют»? Тот же Джуд очень вспыльчивый и нетерпеливый. Если что-то идет не по его замыслу, он любит помахать руками или нахамить партнерам, как было в Дортмунде. А в условном Гавре или Альмерии он с ума сойдет от уровня команды? Или Холланд в клубе, где за матч проводится пара атак.
Игроки такого уровня как спорткары, можно покататься по Биробиджану и на Авентадоре заправленному топливом разлитым в гараже, но зачем? Но вряд ли ты сможешь в таких условиях выжать тот максимум, на который способна эта машина
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Автор, а кто потерял уверенность Йозуа Киммиха?
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Ответ Peter Parker
А что именно подразумевается под «заиграют»? Тот же Джуд очень вспыльчивый и нетерпеливый. Если что-то идет не по его замыслу, он любит помахать руками или нахамить партнерам, как было в Дортмунде. А в условном Гавре или Альмерии он с ума сойдет от уровня команды? Или Холланд в клубе, где за матч проводится пара атак. Игроки такого уровня как спорткары, можно покататься по Биробиджану и на Авентадоре заправленному топливом разлитым в гараже, но зачем? Но вряд ли ты сможешь в таких условиях выжать тот максимум, на который способна эта машина
В сборной Холанд как раз и ждёт пари атак, и по моему такая модель ему даже больше подходит ведь она настроена на контратаки, и со скоростью Холанда это просто потрясающие возможности для него.
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