Лам о Бундеслиге: «Игроки вроде Беллингема, Хавертца и Холанда должны уходить, если хотят стать фуболистами мирового класса. Киммиху помогло наставничество Гвардиолы, но сейчас он потерял уверенность»
Филипп Лам назвал недостатки Бундеслиги.
«Испанские и итальянские тренеры в первую очередь уделяют внимание структуре и организованности. В немецком футболе мы все время говорим о менталитете.
Именно поэтому команда Алонсо выделяется в Бундеслиге: у них есть свое представление о том, как играть, которое отличает их от соперников.
Это также причина, по которой такие игроки, как Джуд Беллингем, Кай Хавертц и Эрлинг Холанд, должны уходить из Бундеслиги, если они хотят стать игроками мирового класса. Или почему потерял уверенность Йозуа Киммиха. Я прекрасно помню, что в начале карьеры ему очень помогло наставничество Гвардиолы. Это было восемь лет назад. Сегодня Киммих находится в расцвете сил, но как крайний защитник он играет на позиции, которая не до конца раскрывает его возможности.
У немецкого футбола есть другие достоинства. В Бундеслиге тоже есть свои машины. Их составляющие – борьба, страсть и жесткость чемпионата. Здесь нужно обмениваться ударами, никогда не сдаваться и в какой-то мере оставлять все на волю случая. «Бавария» особенно непредсказуема, но и у «Дортмунда» бывают взлеты и падения. Их успехи не всегда можно полностью объяснить, но так не становятся лидерами мировых рейтингов, говоря языком тенниса. Таковы особенности футбола. В свое время именно это привело Гари Линекера в отчаяние», – сказал экс-игрок «Баварии» Филипп Лам.
Игроки такого уровня как спорткары, можно покататься по Биробиджану и на Авентадоре заправленному топливом разлитым в гараже, но зачем? Но вряд ли ты сможешь в таких условиях выжать тот максимум, на который способна эта машина