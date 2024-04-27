Лам о Бундеслиге: «Игроки вроде Беллингема, Хавертца и Холанда должны уходить, если хотят стать фуболистами мирового класса. Киммиху помогло наставничество Гвардиолы, но сейчас он потерял уверенность»

Филипп Лам назвал недостатки Бундеслиги.

«Испанские и итальянские тренеры в первую очередь уделяют внимание структуре и организованности. В немецком футболе мы все время говорим о менталитете.

Именно поэтому команда Алонсо выделяется в Бундеслиге: у них есть свое представление о том, как играть, которое отличает их от соперников.

Это также причина, по которой такие игроки, как , и , должны уходить из Бундеслиги, если они хотят стать игроками мирового класса. Или почему потерял уверенность . Я прекрасно помню, что в начале карьеры ему очень помогло наставничество . Это было восемь лет назад. Сегодня Киммих находится в расцвете сил, но как крайний защитник он играет на позиции, которая не до конца раскрывает его возможности.

У немецкого футбола есть другие достоинства. В Бундеслиге тоже есть свои машины. Их составляющие – борьба, страсть и жесткость чемпионата. Здесь нужно обмениваться ударами, никогда не сдаваться и в какой-то мере оставлять все на волю случая. «Бавария» особенно непредсказуема, но и у «Дортмунда» бывают взлеты и падения. Их успехи не всегда можно полностью объяснить, но так не становятся лидерами мировых рейтингов, говоря языком тенниса. Таковы особенности футбола. В свое время именно это привело Гари Линекера в отчаяние», – сказал экс-игрок «Баварии» .