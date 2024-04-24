Холанд не сыграет против «Брайтона», сообщил Гвардиола: «Проблема не серьезная, но к этой игре он не допущен»
Эрлинг Холанд пропустит ближайший матч «Манчестер Сити».
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что норвежский нападающий не сможет принять участие в матче против «Брайтона» в рамках АПЛ. Ранее Холанд пропустил игру с «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0).
Гвардиола также отметил, что Джон Стоунз и Филип Фоден смогут сыграть с «Брайтоном».
«Эрлинг Холанд не готов к завтрашнему матчу – двое других готовы. [У Эрлинга] не серьезная проблема, но к этой игре он не допущен», – сказал испанский специалист.