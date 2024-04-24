Холанд не сыграет против «Брайтона», сообщил Гвардиола: «Проблема не серьезная, но к этой игре он не допущен»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Брайтон Джон Стоунз Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд пропустит ближайший матч «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что норвежский нападающий не сможет принять участие в матче против «Брайтона» в рамках АПЛ. Ранее Холанд пропустил игру с «Челси» в полуфинале Кубка Англии (1:0). 

Гвардиола также отметил, что Джон Стоунз и Филип Фоден смогут сыграть с «Брайтоном».

«Эрлинг Холанд не готов к завтрашнему матчу – двое других готовы. [У Эрлинга] не серьезная проблема, но к этой игре он не допущен», – сказал испанский специалист. 

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5 комментариев
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Холанд в этом сезоне что то совсем сдулся
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Ответ Альварес 10
Холанд в этом сезоне что то совсем сдулся
До травмы играл +/- хорошо. После-да, сдал.
+4
-1
+3
Одна надежда была …;(
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