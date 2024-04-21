Левандовски нанес один удар в игре с «Реалом» – мимо ворот. Поляк не забивает 6 матчей

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски не забивает больше месяца.

Нападающий «Барселоны» отыграл против «Реала» 64 минуты в матче 32-го тура Ла Лиги и отметился только одним ударом, при этом не попав в створ.

В последний раз 35-летний футболист поражал ворота соперника 17 марта – в матче с «Атлетико» (3:0). В шести последующих играх за «Барселону» и сборную Польши форвард не забил ни разу.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

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34 комментария
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Сделали из поляка "топового форварда" не считаю его таким, да феерил в Боруссии, щас ниочем, еще и язык грязный. Видите ли выбирает он с какой сборной ему играть а с какой нет.
+49
-15
+34
Рюлигер собирает души топовых центр форвардов,Холланд и Лёва не дадут соврать.
В целом поляк сдаёт от матча к матчу
+32
-4
+28
Ответ ОттоДракула
Второй в Ла Лиге по гол+пас в 35 лет, в прошлом году был первый. Больше набирает, чем топари Гризманн и Беллингем.
топовый бомбардир левандовски на 3м месте по голам, ниже полузащитника беллингема, ну-ну))
+24
-2
+22
вовремя продали
+16
-1
+15
Лёва и канселу на банку пора
+12
0
+12
Нынешнему Реалу, наверное, в оборону хоть самого Анчи поставить - всёравно в важных матчах зарешают или хотя б не хуже основных защей сыграют)
+8
-1
+7
Зачем нужен этот поляк? Позорище какое то
+6
0
+6
Ответ ОттоДракула
Второй в Ла Лиге по гол+пас в 35 лет, в прошлом году был первый. Больше набирает, чем топари Гризманн и Беллингем.
Кажется вы забываете что Беллингем вообще не форвард)) а Гризманн в системе Симеоне тоже не чистый форвард, поляк же на острие и на чистых мячах. Но всё равно не может. Только за лицо хватается
+6
-1
+5
Ответ Hella black
Канселу вместе с Лёвой надо было убрать к чертям
Проблема Канселу в том что он должен играть СПРАВА, а Хави и Пеп им дырки затыкали слева🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+5
0
+5
Чел который твердил что барса 100% выиграет 😂
+5
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+4
Ответ Багамка Москва
А ведь ещё в 2017-18 Бавария хотела за него 120 млн Хорошо Реал не повёлся тогда и выстроил игру вокруг Бензема
17-18 года это 6-7 лет назад. А не вчера и уж точно не сегодня и как играл тогда Левандовский и как сейчас небо и земля.
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Ответ tcx89bpxcy
Сделали из поляка "топового форварда" не считаю его таким, да феерил в Боруссии, щас ниочем, еще и язык грязный. Видите ли выбирает он с какой сборной ему играть а с какой нет.
Так-то поляк лучший бомбардир в истории ЛЧ после знаменитого дуэта. Если он не топовый форвард, то кто тогда?
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+3
Ответ ПавелАвер
вовремя продали
И не дешево)
+3
0
+3
Канселу вместе с Лёвой надо было убрать к чертям
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0
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Ответ tcx89bpxcy
Сделали из поляка "топового форварда" не считаю его таким, да феерил в Боруссии, щас ниочем, еще и язык грязный. Видите ли выбирает он с какой сборной ему играть а с какой нет.
Ну вот чё ты птелешт?) то что Лева сейчас уже закончился вопросов нет. Но как он может быть не топовым форвардом, если забил 600+ голов, забивал всем и по всякому, рекордов наставил, зм взял де-юре если б не клоунада от фифа с ковидом. Кто забил больше него можна на пальцах двух рук посчитать. Кто тогда по твоему топфорвард?
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это разве новость? Там перейдем к более важным новостям, там Винисиус после гола станцевал)
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35 лет.играть лучше он уже не будет
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Мертвец.
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Еще один трофей в кармашке у Рюдигера
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Ну один чемп он зацепил. Все же не зря съездил в Барсу. Можно теперь в Польшу камбэк.
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Жестокий обсиранец
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Слишком поздно хави начал менять этот балласт. За весь сезон 1 раз га 60 поменял его
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Да уж, если летом будет спрос из Аравии, то надо продавать без раздумий
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Васкесиньо > поляк
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Зависимый игрок одной лиги.
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Ответ ОттоДракула
Второй в Ла Лиге по гол+пас в 35 лет, в прошлом году был первый. Больше набирает, чем топари Гризманн и Беллингем.
Если 13 голов за 29 игр у поляка - это 2е место, то 17 голов за 25 игр у Беллингема - это какое место?😂
Учитывая, что поляк - нападающий, а Беллингем - полузащитник
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Ответ tcx89bpxcy
Сделали из поляка "топового форварда" не считаю его таким, да феерил в Боруссии, щас ниочем, еще и язык грязный. Видите ли выбирает он с какой сборной ему играть а с какой нет.
Комментарий удален модератором
Ответ tcx89bpxcy
Сделали из поляка "топового форварда" не считаю его таким, да феерил в Боруссии, щас ниочем, еще и язык грязный. Видите ли выбирает он с какой сборной ему играть а с какой нет.
В Баварии не феерил?
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Какой же всё таки гений Лапорта, провернул такой роскошный трансфер, получил идеального нападающего на долгие годы, прокачал медийку, а мог бы продлить Месси и остаться без трофеев на второй сезон. Встаю и стоя аплодирую этому гению 👋
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