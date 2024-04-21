Левандовски нанес один удар в игре с «Реалом» – мимо ворот. Поляк не забивает 6 матчей
Роберт Левандовски не забивает больше месяца.
Нападающий «Барселоны» отыграл против «Реала» 64 минуты в матче 32-го тура Ла Лиги и отметился только одним ударом, при этом не попав в створ.
В последний раз 35-летний футболист поражал ворота соперника 17 марта – в матче с «Атлетико» (3:0). В шести последующих играх за «Барселону» и сборную Польши форвард не забил ни разу.
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
В целом поляк сдаёт от матча к матчу
Учитывая, что поляк - нападающий, а Беллингем - полузащитник