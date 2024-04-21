Левандовски нанес один удар в игре с «Реалом» – мимо ворот. Поляк не забивает 6 матчей

Роберт Левандовски не забивает больше месяца.

Нападающий «Барселоны» отыграл против « » 64 минуты в матче 32-го тура и отметился только одним ударом, при этом не попав в створ.

В последний раз 35-летний футболист поражал ворота соперника 17 марта – в матче с «Атлетико» (3:0). В шести последующих играх за «Барселону» и сборную форвард не забил ни разу.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.