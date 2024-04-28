Левандовски хочет отработать оставшиеся два года по контракту с «Барсой». Он верит, что поможет бороться за трофеи

Роберт Левандовски не собирается покидать «Барселону» летом.

В последние недели появились слухи, что 35-летнего нападающего, контракт которого предусматривает повышение заработной платы, могут выставить на продажу в связи с намерением клуба разгрузить зарплатный фонд. На этом фоне футболистом все больше интересуются некоторые клубы из Саудовской Аравии.

Однако Левандовски сосредоточен на «Барселоне» и не собирается покидать клуб этим летом. Он хочет отработать оставшиеся по контракту два года – или, по крайней мере, первый. Отмечается, что форвард чувствует себя очень комфортно не только в клубе, но и в городе, который очень нравится его семье. Не исключен вариант, что они останутся жить в Барселоне после завершения его игровой карьеры.

Несмотря на разочарование из-за отсутствия титулов в этом сезоне, футболист стремится побороться за трофеи в следующем. Он поддерживает решение остаться в «Барселоне» и считает состав команды конкурентоспособным.

Благодаря опыту Левандовски играет важную роль в раздевалке. Он входит в число тех, кто требует от партнеров большей интенсивности тренировок и улучшения физической формы. Эти аспекты тренерский штаб планирует улучшить в следующем сезоне. Нападающий, в свою очередь, убежден, что сможет забить много голов и помочь команде.

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 29 матчах , забив 13 голов и сделав 8 результативных передач. Подробная статистика польского игрока доступна здесь.