Левандовски хочет отработать оставшиеся два года по контракту с «Барсой». Он верит, что поможет бороться за трофеи

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски деньги Гави Фермин Лопес Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Роберт Левандовски не собирается покидать «Барселону» летом.

В последние недели появились слухи, что 35-летнего нападающего, контракт которого предусматривает повышение заработной платы, могут выставить на продажу в связи с намерением клуба разгрузить зарплатный фонд. На этом фоне футболистом все больше интересуются некоторые клубы из Саудовской Аравии.

Однако Левандовски сосредоточен на «Барселоне» и не собирается покидать клуб этим летом. Он хочет отработать оставшиеся по контракту два года – или, по крайней мере, первый. Отмечается, что форвард чувствует себя очень комфортно не только в клубе, но и в городе, который очень нравится его семье. Не исключен вариант, что они останутся жить в Барселоне после завершения его игровой карьеры.

Несмотря на разочарование из-за отсутствия титулов в этом сезоне, футболист стремится побороться за трофеи в следующем. Он поддерживает решение Хави остаться в «Барселоне» и считает состав команды конкурентоспособным.

Благодаря опыту Левандовски играет важную роль в раздевалке. Он входит в число тех, кто требует от партнеров большей интенсивности тренировок и улучшения физической формы. Эти аспекты тренерский штаб планирует улучшить в следующем сезоне. Нападающий, в свою очередь, убежден, что сможет забить много голов и помочь команде.

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 29 матчах Ла Лиги, забив 13 голов и сделав 8 результативных передач. Подробная статистика польского игрока доступна здесь.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Помнится, приходил за зм))
+31
-1
+30
Ответ Tun
Помнится, приходил за зм))
Он думал, что в Барсе выдают ЗМ только потому, что ты игрок Барсы

Оказалось, что ЗМы уехали вместе с Мессе, а остались только долги и рычаги
+35
-10
+25
Интересно, Левандовского будут осуждать также, как Роналду, типо "Приходил за ЛЧ и ЗМ, а в итоге развалил команду, вылетали в ЛЕ и сезон без трофеев" ???
+27
-5
+22
только Барса способна дать 4летний контракт 33летнему нападающему с огромной зарплатой, и при этом паралельно ныть о проблемах с финансами)) клоуны одним словом
+22
-3
+19
Тот сезон Левандовски выдал на отлично, и лучшим бомбардиром стал , и энергии было больше, но это сезон увы провальный, как бы не было он больше не поможет Барсе
+8
0
+8
Ответ Puyol Carles
Комментарий скрыт
Вообще-то автор покера (четырех мячей)☝️
+8
-1
+7
Звучит угрожающе.
+6
0
+6
Ответ Maxi Class
Он думал, что в Барсе выдают ЗМ только потому, что ты игрок Барсы Оказалось, что ЗМы уехали вместе с Мессе, а остались только долги и рычаги
Кубок Гампера ещё и голден бой!
+7
-2
+5
Ответ Puyol Carles
Комментарий скрыт
Покера
+4
0
+4
Ответ Maxi Class
Интересно, Левандовского будут осуждать также, как Роналду, типо "Приходил за ЛЧ и ЗМ, а в итоге развалил команду, вылетали в ЛЕ и сезон без трофеев" ???
Нет, кто он такой ?
+6
-2
+4
Респект таким профессионалам как Роберт..

Лучший бомбардир не бросает свою команду в столь сложный момент.. В отличии от прежнего лучшего бомбардира Барсы, который вовремя зарплату не получив, через пятнадцать минут уже чилил в вип-зоне аэропорта Шарль-де-Голь
+23
-19
+4
Побыстрей надо сбагрить его. Конь уже ходит не по борозде
+3
0
+3
Во-первых, не хет-трик, а покер. Во-вторых, это первый и последний раз, когда Лёва не потерялся на поле против топ-клуба в плей-офф ЛЧ.
+2
0
+2
О чем он думает?
+3
-1
+2
Ответ dr. cage
Респект таким профессионалам как Роберт.. Лучший бомбардир не бросает свою команду в столь сложный момент.. В отличии от прежнего лучшего бомбардира Барсы, который вовремя зарплату не получив, через пятнадцать минут уже чилил в вип-зоне аэропорта Шарль-де-Голь
Так сезон без трофеев же
Получается развалил команду, как и Кейн Баварию
+4
-2
+2
Кубок Гампера хочет
+1
0
+1
Вот ещё одно доказательство того, что не правильно заключать долгосрочные контракты с увеличением зарплаты. Никто не знает, что будет в будущем. Но Лапорта упорно за своё, сейчас и с Кубарси хочет такой же заключить. Не в пользу клубу такие контракты. Игроки сдуваются, но не уходят, город хороший, зарплата растёт, и им всё равно приносят они пользу команде или нет. Страдает не Лапорта, ему что, сегодня он есть, а завтра не будет. Страдает клуб….. и так уже много лет….
+1
0
+1
Левандовски немного не вписывается в схему Хави, поэтому и падает его результативность из года в год. Ему бы немного мобильности добавить и включить режим Бензема…
+2
-1
+1
Нельзя было его более, чем на 2 года подписывать. Теперь этот , абсолютно бесполезный в больших матчах балласт, будет тупо съедать и без того скудные припасы.
+1
0
+1
Ответ rigobersong
А я ведь говорил, я предупреждал, что подписание этого бревна катастрофа, но никто дядю Риго не слушает:)) Вообще одно из самых идиотских решений Барселоны в так называемый кризис отдать за 2 копейки Аубу и подписать за 60 млн это польское полено:))
Дядя Риго - это прозвище в школе на продленке? Левандовски - лучший бомбардир Барселоны прошлого и текущего сезонов. И это по 20 и даже 30+ мячей, а лучшие до этого - Депай и Обамеянг, забивающие по 12-13 в кризисе после ухода Месси.
0
0
0
Ответ Tun
Юве до прихода Роналду - 8 чемпионств подряд, 2 свежих финала ЛЧ. Барса до прихода Левы - 3 года без чемпионства, 7 лет без финалов ЛЧ. Как вообще у вас хватает мозгов сравнивать?
7 Чемпионств подряд, исправляй методичку
Да и о каких "свежих" финалах идёи речь, если в 2018 вылетели в 1/4 от Реала Роналду?
0
0
0
Ответ Maxi Class
Интересно, Левандовского будут осуждать также, как Роналду, типо "Приходил за ЛЧ и ЗМ, а в итоге развалил команду, вылетали в ЛЕ и сезон без трофеев" ???
Юве до прихода Роналду - 8 чемпионств подряд, 2 свежих финала ЛЧ.
Барса до прихода Левы - 3 года без чемпионства, 7 лет без финалов ЛЧ.
Как вообще у вас хватает мозгов сравнивать?
0
0
0
Ответ ЧИКО
Вот ещё одно доказательство того, что не правильно заключать долгосрочные контракты с увеличением зарплаты. Никто не знает, что будет в будущем. Но Лапорта упорно за своё, сейчас и с Кубарси хочет такой же заключить. Не в пользу клубу такие контракты. Игроки сдуваются, но не уходят, город хороший, зарплата растёт, и им всё равно приносят они пользу команде или нет. Страдает не Лапорта, ему что, сегодня он есть, а завтра не будет. Страдает клуб….. и так уже много лет….
Верно! И добавить нечего!
0
0
0
Ответ Tun
Помнится, приходил за зм))
А вот эта статья говорит о том, что кто то тут звездит:

https://m.sports.ru/football/1112910650-robert-levandovski-ya-pereshel-v-barsu-ne-dlya-togo-chtoby-vyigrat-zol.html
0
0
0
Не понял разочарования, а как же кубок Гампера?
0
0
0
гнать его
0
0
0
Планы для Барсы на летнее трансферное окно: продать Араухо за 100-120 млн, продать Левандовского (хз сколько дадут, но главное зп фонд разгрузить), взять хорошего опорника (Субименди, Пепелу, Бруно Гимараешь) и форварда (Исак, Опенда). Денег должно хватить, тем самым команда заметно прибавит в качестве и укрепит явно проблемные позиции.
0
0
0
Ну в следующем сезоне он точно безальтернативно будет основным, потому-что попросту нет достойной замены.
Роке совсем не впечатляет, ему бы привыкнуть к европейскому футболе в более комфортных условиях. Ферран крайне не стабилен. Гиу не тот уровень.
0
0
0
Левандовски точно может помочь, но ЛЧ там все равно пока не видать
0
0
0
Спасибо что поправили)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий