Левандовски хочет отработать оставшиеся два года по контракту с «Барсой». Он верит, что поможет бороться за трофеи
Роберт Левандовски не собирается покидать «Барселону» летом.
В последние недели появились слухи, что 35-летнего нападающего, контракт которого предусматривает повышение заработной платы, могут выставить на продажу в связи с намерением клуба разгрузить зарплатный фонд. На этом фоне футболистом все больше интересуются некоторые клубы из Саудовской Аравии.
Однако Левандовски сосредоточен на «Барселоне» и не собирается покидать клуб этим летом. Он хочет отработать оставшиеся по контракту два года – или, по крайней мере, первый. Отмечается, что форвард чувствует себя очень комфортно не только в клубе, но и в городе, который очень нравится его семье. Не исключен вариант, что они останутся жить в Барселоне после завершения его игровой карьеры.
Несмотря на разочарование из-за отсутствия титулов в этом сезоне, футболист стремится побороться за трофеи в следующем. Он поддерживает решение Хави остаться в «Барселоне» и считает состав команды конкурентоспособным.
Благодаря опыту Левандовски играет важную роль в раздевалке. Он входит в число тех, кто требует от партнеров большей интенсивности тренировок и улучшения физической формы. Эти аспекты тренерский штаб планирует улучшить в следующем сезоне. Нападающий, в свою очередь, убежден, что сможет забить много голов и помочь команде.
В текущем сезоне Левандовски принял участие в 29 матчах Ла Лиги, забив 13 голов и сделав 8 результативных передач. Подробная статистика польского игрока доступна здесь.
Оказалось, что ЗМы уехали вместе с Мессе, а остались только долги и рычаги
Лучший бомбардир не бросает свою команду в столь сложный момент.. В отличии от прежнего лучшего бомбардира Барсы, который вовремя зарплату не получив, через пятнадцать минут уже чилил в вип-зоне аэропорта Шарль-де-Голь
Получается развалил команду, как и Кейн Баварию
Да и о каких "свежих" финалах идёи речь, если в 2018 вылетели в 1/4 от Реала Роналду?
Барса до прихода Левы - 3 года без чемпионства, 7 лет без финалов ЛЧ.
Как вообще у вас хватает мозгов сравнивать?
https://m.sports.ru/football/1112910650-robert-levandovski-ya-pereshel-v-barsu-ne-dlya-togo-chtoby-vyigrat-zol.html
Роке совсем не впечатляет, ему бы привыкнуть к европейскому футболе в более комфортных условиях. Ферран крайне не стабилен. Гиу не тот уровень.