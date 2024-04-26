Мостовой о Тихонове в «Спартаке»: «Главное, чтобы не было людей по объявлению, заслуженные должны быть. Бардак происходит, появляются Абаскаль, Тедеско, еще кто-то»

Теги Спартак Андрей Тихонов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Валерий Карпин Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о кандидатуре Андрея Тихонова в «Спартаке».

Ранее Егор Титов предложил Андрея Тихонова на пост главного тренера красно-белых: «Он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб!»

– Для меня главное, чтобы в «Спартаке» не было людей по объявлению, которые уже несколько раз возглавляли клуб.

А так, люди, которые в «Спартаке» что-то значили, – любой из них может. И ничего страшного в этом нет. Если уж туда попадают посторонние люди, то заслуженные должны там быть. А тех, кто отдал клубу многие годы, в стране много.

И все же как вы относитесь к кандидатуре Тихонова?

– Что Тихонов? Есть же другие кандидаты. Я не люблю называть фамилии. Вчера кричали Черчесов, сегодня кто-то сказал про Тихонова. А я сейчас скажу про Аленичева. До того, как «Спартак» разгромил «Ростов», кричали про Карпина. Но он там уже 10 раз был. И чего?

Неправильно цепляться за какие-то фразы, поэтому в «Спартаке» бардак и происходит. А потом появляются такие, как Абаскаль, Тедеско, еще кто-то. Главное, чтобы был футбольный человек, – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

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18 комментариев
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Всякие Тедески, Эмери, ноунеймы короче невостребованные
+57
0
+57
Тедеско сейчас сборную Бельгии тренирует если кто забыл
+19
-1
+18
Ответ Денис Ширинов
Всякие Тедески, Эмери, ноунеймы короче невостребованные
в РПЛ не смогли, значит уровень РПЛ выше)))
+11
0
+11
Надо назначить Аленичева и через год поставить Карреру и таким образом чемпионство в следущем году обеспечено! Багаж ведь работает?
+10
0
+10
Ответ За Спартак С 2009
Тедеско сейчас сборную Бельгии тренирует если кто забыл
"Скачет, а не тренирует" (с)
+8
-1
+7
С мостовым бардак будет с ароматом борща из тарасовки?
+6
0
+6
Вчера Черчесов , сегодня Тихонов , завтра Аленичев , а когда будет Мостовой?🤣
+5
0
+5
" Карпин там уже был 10 раз" ( по Мостовому , а Аленичев не был ?
+3
0
+3
Пройдёт несколько лет, но если у Спартака будут проблемы, Мостовой все спишет на Абаскаля. До чего же глупый персонаж.
+2
0
+2
Ответ cmorblr
"Скачет, а не тренирует" (с)
Согласен. Там уровень ниже. У нас только элита тренерская. И мостовой во главе её!!!
+3
-2
+1
Ответ Russell Westbrook
Надо назначить Аленичева и через год поставить Карреру и таким образом чемпионство в следущем году обеспечено! Багаж ведь работает?
🤣
+1
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+1
Саша ненавязчиво предлагает свою кандидатуру. Чеканить он точно научит. Уже что-то
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И Царь при этом пропадет из новостей
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Опять Абаскаль:)) и Тедеско непонятный тренер сборной Бельгии:)))
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Чем Тедеско не угодил? Человек успешно сборную Бельгии возглавляет. Самого Куртуа на банку сажает...
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Ответ Магомед Саид Амирханов
Вчера Черчесов , сегодня Тихонов , завтра Аленичев , а когда будет Мостовой?🤣
когда смогут дозвониться из рук-ва, видимо
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