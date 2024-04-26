Мостовой о Тихонове в «Спартаке»: «Главное, чтобы не было людей по объявлению, заслуженные должны быть. Бардак происходит, появляются Абаскаль, Тедеско, еще кто-то»

Александр Мостовой высказался о кандидатуре Андрея Тихонова в «Спартаке».

Ранее Егор Титов предложил на пост главного тренера красно-белых: «Он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб!»

– Для меня главное, чтобы в « » не было людей по объявлению, которые уже несколько раз возглавляли клуб.

А так, люди, которые в «Спартаке» что-то значили, – любой из них может. И ничего страшного в этом нет. Если уж туда попадают посторонние люди, то заслуженные должны там быть. А тех, кто отдал клубу многие годы, в стране много.

– И все же как вы относитесь к кандидатуре Тихонова?

– Что Тихонов? Есть же другие кандидаты. Я не люблю называть фамилии. Вчера кричали , сегодня кто-то сказал про Тихонова. А я сейчас скажу про . До того, как «Спартак» разгромил «Ростов», кричали про . Но он там уже 10 раз был. И чего?

Неправильно цепляться за какие-то фразы, поэтому в «Спартаке» бардак и происходит. А потом появляются такие, как Абаскаль, Тедеско, еще кто-то. Главное, чтобы был футбольный человек, – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.