Виллаш-Боаш лидирует на выборах президента «Порту», опережая правящего 42 года да Кошту. Зафиксирована рекордная явка

Теги высшая лига Португалия Порту Андре Виллаш-Боаш Политика Футбол

Андре Виллаш-Боаш близок к тому, чтобы стать президентом «Порту».

Record сообщает, что бывший главный тренер команды, также известный по работе в «Челси» и «Зените», опережает Пинту да Кошту, руководящего клубом с 1982-го.

На некоторых участках Виллаш-Боаш набрал свыше 60% голосов. Тенденция такова, что он должен одержать победу и возглавить организацию на период с 2024 по 2028 год.

«Порту» сообщил, что проголосовать успели свыше 26 тысяч сосьос. Явка стала самой большой в истории клуба. Предыдущий рекорд (10 731) был установлен в 1988 году.

Виллаш-Боаш хочет лишить власти президента, который правит 40 лет. Выборы в «Порту» – 🔥

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Порту нужны изменения или же клуб может упасть очень низко
+2
-1
+1
Ответ Leon Petov
Глядишь, и у нас в 2042 пройдут нормальные выборы
Думаешь к 2042 кастрюли догадаются, что Зеля больше нелегитимен?
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий