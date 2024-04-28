Виллаш-Боаш лидирует на выборах президента «Порту», опережая правящего 42 года да Кошту. Зафиксирована рекордная явка

Андре Виллаш-Боаш близок к тому, чтобы стать президентом «Порту».

Record сообщает, что бывший главный тренер команды, также известный по работе в «Челси» и «Зените», опережает Пинту да Кошту, руководящего клубом с 1982-го.

На некоторых участках Виллаш-Боаш набрал свыше 60% голосов. Тенденция такова, что он должен одержать победу и возглавить организацию на период с 2024 по 2028 год.

«Порту» сообщил, что проголосовать успели свыше 26 тысяч сосьос. Явка стала самой большой в истории клуба. Предыдущий рекорд (10 731) был установлен в 1988 году.

Виллаш-Боаш хочет лишить власти президента, который правит 40 лет. Выборы в «Порту» – 🔥