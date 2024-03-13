В «Арсенале» отрицают оскорбления Артеты в адрес семьи Консейсау после матча с «Порту» (Sky Sports)
В «Арсенале» отрицают что Микель Артета оскорбил семью Сержиу Консейсау.
После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Порту» (1:0, 4:2 по пен.) между главными тренерами команд произошла стычка. Впоследствии Консейсау заявил, что Артета оскорбил его семью. Главный тренер «Арсенала», в свою очередь, отказался комментировать инцидент.
Как сообщает Sky Sports, в «Арсенале» категорически отрицают какие-либо оскорбления Артеты в адрес главного тренера «Порту». Сам Артета также отрицает это.
«Арсенал» втиснулся в 1/4 финала ЛЧ – впервые за 14 лет. По пенальти!
Вот так достижение
🤡
В то же время этот Консесау даже на прессухе пытался поддеть Арс, его команда симулировала и лежала на газоне ( в итоге мяч в игре был по опте только половину времени матча). Наконец, этот португалец также обвинял и Тухеля и Пера без доказательств.
Так что люди судят из того что видят.
Так что прежде чем оскорблять и проявлять остроумие, хотя бы откройте англоязычную википедию.