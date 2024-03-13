В «Арсенале» отрицают оскорбления Артеты в адрес семьи Консейсау после матча с «Порту» (Sky Sports)

В «Арсенале» отрицают что Микель Артета оскорбил семью Сержиу Консейсау.

После ответного матча 1/8 финала чемпионов «Арсенал» – «Порту» (1:0, 4:2 по пен.) между главными тренерами команд произошла стычка. Впоследствии Консейсау заявил, что Артета оскорбил его семью. Главный тренер « », в свою очередь, отказался комментировать инцидент.

Как сообщает Sky Sports, в «Арсенале» категорически отрицают какие-либо оскорбления Артеты в адрес главного тренера «Порту». Сам Артета также отрицает это.

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