В «Арсенале» отрицают оскорбления Артеты в адрес семьи Консейсау после матча с «Порту» (Sky Sports)

Теги высшая лига Португалия Порту Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Сержиу Консейсау брань Футбол

В «Арсенале» отрицают что Микель Артета оскорбил семью Сержиу Консейсау.

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Порту» (1:0, 4:2 по пен.) между главными тренерами команд произошла стычка. Впоследствии Консейсау заявил, что Артета оскорбил его семью. Главный тренер «Арсенала», в свою очередь, отказался комментировать инцидент.

Как сообщает Sky Sports, в «Арсенале» категорически отрицают какие-либо оскорбления Артеты в адрес главного тренера «Порту». Сам Артета также отрицает это.

«Арсенал» втиснулся в 1/4 финала ЛЧ – впервые за 14 лет. По пенальти!

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54 комментария
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Тут на стороне Артеты, впервые в его адрес такое обвинение, Консейсау же и раньше подобные предъявы кидал тренерам, которые его обыграли
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Ответ 6tspey7tb5
Уже есть видео, как сам Консейсау подходит ладонью прикрывая рот что то Артете говорит. Тот спокойно ему отвечает. Может оскорбление было во время игры а не после ?
Типичная португальская классика нытья, когда у самого рыльце в пушку. Тем более, этот Консейсау уже не раз и не два ноет, что его вечно кто-то из тренеров соперника обижает. Пока никаких фактов, кроме слов самого Консейсау, в деле нет, я на стороне Артеты.
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Так и слышу в исполнении Артеты: «ублюдок, мать твою,а ну иди сюда, говно собачье, решил ко мне лезть» - и далее по тексту;)
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Что ж там за мать у Консейсао, что ее и Артета и Пеп и Тухель сочли нужным упоминать?
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
К тебе?
+20
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+16
Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Как твой?
+15
-2
+13
Ответ Tun
Тут на стороне Артеты, впервые в его адрес такое обвинение, Консейсау же и раньше подобные предъявы кидал тренерам, которые его обыграли
Типичные португальцы, когда не получается выйграть включают режим актёров
+18
-7
+11
Возможно, имело место недопонимание: puta madre - ругательство, аналогичное русскому ЁТМ, и необязательно направлено на кого-то лично.
+9
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+9
Ответ Topar Topovic
Комментарий скрыт
Ох уж этот великий чемпионат Португалии)
+9
-2
+7
Уже есть видео, как сам Консейсау подходит ладонью прикрывая рот что то Артете говорит. Тот спокойно ему отвечает. Может оскорбление было во время игры а не после ?
+10
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Хорошо, что Консейсау - не черный, а то бы обвинил в расизме
+7
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+6
Ответ 6tspey7tb5
Уже есть видео, как сам Консейсау подходит ладонью прикрывая рот что то Артете говорит. Тот спокойно ему отвечает. Может оскорбление было во время игры а не после ?
С Тухелем тоже самое было, лучше бы он игроков Порту играть в футбол учил, а не актёрскому мастерству.
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Ответ Topar Topovic
Никто не помнит
За всех не отвечай🤡. Не помнишь только ты🤡. Кубок Англии старейший футбольный турнир. Для каждого болельщика кубок Англии это важнейший и очень ценный турнир 🤡
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Ответ Topar Topovic
Комментарий скрыт
Чемпионат Португалии выиграл 😂😂😂
Вот так достижение
🤡
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Ответ Topar Topovic
Порту 1ЛЧ Арсенал 0 ЛЧ Тоже Арсеналу Консейсау мешал?)
Ты не сравнивай пешеходный чемпионат Португалии и АПЛ. Ты ещё рпл сюда при тяни😂
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Порту и Консейсау известны своими провокациями, там даже диктор стадиона оскорблял в микрофон Роналду после матча с Ювентусом, а владелец и болельщики напрямую связаны с мафией и отмыванием денег. Но, конечно, будем раздувать про оскорбления семей. Типичный юг))
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Ответ Topar Topovic
Даже так Консейсау не так низко бы упал как Артета 2 сезона Арсенал тащут судьи
Плак плак
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Ответ Topar Topovic
Смешно как ничего не знающие про Артету люди говорят типо он так не мог Вдруг он в реальной жизни таков
Даже если Артета в реальной жизни не без греха, то ему хотя бы достает ума не тянуть свой характер на работу. В клубе очень семейная атмосфера, видно как игроки друг друга поддерживают (тот же Рамсдейл, которого Райя усадил на лавку, побежал первым делом его же поздравлять). Артета всегда делит награды за лучшего тренера со своим штабом. Артета никогда не был замечен в провокациях.
В то же время этот Консесау даже на прессухе пытался поддеть Арс, его команда симулировала и лежала на газоне ( в итоге мяч в игре был по опте только половину времени матча). Наконец, этот португалец также обвинял и Тухеля и Пера без доказательств.
Так что люди судят из того что видят.
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
🤡
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Ответ Topar Topovic
Артета как игрок ничего не выиграл и как тренер только суперкубок Поэтому да-выиграть чемпионат Португалии намного круче чем гордиться суперкубком,который особой важности не имеет
Ну, допустим, не "только суперкубок", а Кубок Англии и 2 суперкубка. И Кубок Англии в этой самой Англии вполне себе важный трофей.
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обычный, португальский идиотизм (вот взял Артета и оскорбил семью Сержиу на ровном месте и тот ЭТО ПРОГЛОТИЛ - да еще публично, по словам, Сержиу оскорбил)....с чего бы Артете перед кем-то оправдываться за что-то вброшенное со стороны желчного персонажа как Сержиу...
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Консейсау нужно было бы ещё упасть. И покорячиться минут пять. Для пущей убедительности.
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Возможно, Артета спросил, как такого придурка семья терпит.
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Не думаю, что отец Артеты пойдет по твоим стопам...
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Ответ Lion El&#8242;Johnson
Хорошо, что Консейсау - не черный, а то бы обвинил в расизме
Но темнее, чем Артета
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Ответ Evgen52
Что ж там за мать у Консейсао, что ее и Артета и Пеп и Тухель сочли нужным упоминать?
Она умерла, когда ему было 18, а до этого была парализована из-за проблем со здоровьем. Его отец погиб, когда Консейсау было 16.
Так что прежде чем оскорблять и проявлять остроумие, хотя бы откройте англоязычную википедию.
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Ответ Topar Topovic
Левый аргумент,но плюсики спортса твоя цель
А почему ты думаешь, что он знал, что именно этот коммент наберет много плюсиков? А вдруг он собрал бы минусы этим мнением и остальные верили бы, что Артета и правда оскорблял?
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У тренера Порту галики походу. Уже третий раз от культурных людей слышит оскорбление в свой адрес. Почему только он удостаивается?)
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Ответ Topar Topovic
Еле прошёл самую слабую команду и ещё гонору сколько Дальше Арсеналу станция-Вылет из ЛЧ 3 удара в створ в ворота Порту за 120 минут это позор,но глорики такие глорики
Если на Ливерпуль попадут в 1/4, то что вылетят.
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Ответ Evgen52
Что ж там за мать у Консейсао, что ее и Артета и Пеп и Тухель сочли нужным упоминать?
Ну, видимо по классике: идут они в подтрибунке, заходят не в ту раздевалку, а там звучит знаменитая отбивка и фраза: «Заблудился, тренеришка?»😏🚬
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