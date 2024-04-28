Тавареш о 6-м месте «Спартака»: «Пара побед может резко улучшить наши позиции» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Томаш Тавареш Футбол

Томаш Тавареш считает, что у «Спартака» есть шансы улучшить положение в Мир РПЛ.

После 25 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место.

— В матче с «Ростовом» нас наконец-то прорвало. Победа 5:1 — это ведь в том числе следствие коррективов, которые успел внести Владимир Слишкович?

— За такое короткое время невозможно перестроить все глобально. Но мы немного изменили стиль игры, и это сработало. Победа в Ростове была очень важной с точки зрения психологии.

— Таблица РПЛ сейчас очень плотная. Чего ты ждешь от концовки сезона?

— Перед матчем в Ростове, когда мы находились на 7-й строчке, тренер напомнил, что мы всего в нескольких очках от тройки лучших. И все еще возможно. Важно помнить об этом. Пара побед может резко улучшить наши позиции, – сказал защитник «Спартака».

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1 комментарий
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Согласен с Юрием Павловичем, что игрок Спартака должен думать только о первом месте. Понятно, что реалии сейчас иные. Значит, нужен тренер с победным духом, который привьёт игрокам его
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