Слишкович об отсутствии Джикии в старте на «Зенит»: «Георгий – всегда игрок «Спартака». Просто он долго не играл, это не тот момент, чтобы вернуть его»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Матч ТВ Томаш Тавареш Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович объяснил отсутствие Георгия Джикии в стартовом составе.

«Зенит» и «Спартак» играют в ответном полуфинале Фонбет Пути РПЛ Кубка России в Санкт-Петербурге (0:0, первый тайм). Первый матч закончился победой «Зенита» (2:1).

Первый матч в качестве и. о. главного тренера. Так совпало, что матч в Петербурге, где вы долго жили. Есть особые чувства в связи с этим?

– Бывают моменты, когда жизнь пишет сказки. Так получилось, что моя первая игра в Питере. Я рад, что первый матч против «Зенита», очень сильного соперника. Моя задача и задача команды – пройти дальше. Сделаем все для этого.

Тавареш возвращается в состав, с чем это связано?

– Он физически чувствует себя хорошо. Он готов играть 90 минут. Конечно, нелегко после таких травм возвращаться на поле, но мы уверены в его качествах, и он покажет все, что умеет.

Многие ожидали появление Джикии в старте.

– Георгий – всегда игрок «Спартака», мы будем использовать с Георгием каждый момент, нам он будет нужен, он будет играть. Просто он долго не играл и это не тот момент, чтобы вернуть его в стартовый состав, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

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7 комментариев
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Порадовал Джикию. Добрый дядька да и голы Спартак при нем не пропускает.А некоторые и отменяют.Пусть поработает.
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Все верно!
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А можно как-то пояснить, с чего Слишкович жил в Спб? Думаю, многие не знают.
Опять - как пояснять, что Карпин (Валерий) вы мастера, а как что-то неочевидное, то тишина.
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Да. Ещё один ноунейм, который стал тренером Спартака. Конечно для него это сказка. Но сказок в Спартаке стало слишком много...
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А когда момент будет? Нам же умные комментаторы Матч Тв рассказывали, что Джикия в любой форме лучше Дуарте, да и другие футбольные эксперты говорили какой хороший защитник Джикия. И вообще, лидер и капитан. Когда как не в игре с действующим чемпионом выпускать такого ценного игрока
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Ответ Красная стрела
Да. Ещё один ноунейм, который стал тренером Спартака. Конечно для него это сказка. Но сказок в Спартаке стало слишком много...
как и сказочных)
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Ответ Красная стрела
Да. Ещё один ноунейм, который стал тренером Спартака. Конечно для него это сказка. Но сказок в Спартаке стало слишком много...
Только он не про Спартак, а про матч в Питере. =)
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