Слишкович об отсутствии Джикии в старте на «Зенит»: «Георгий – всегда игрок «Спартака». Просто он долго не играл, это не тот момент, чтобы вернуть его»

Владимир Слишкович объяснил отсутствие Георгия Джикии в стартовом составе.

« » и « » играют в ответном полуфинале Фонбет Пути РПЛ Кубка России в Санкт-Петербурге (0:0, первый тайм). Первый матч закончился победой «Зенита» (2:1).

– Первый матч в качестве и. о. главного тренера. Так совпало, что матч в Петербурге, где вы долго жили. Есть особые чувства в связи с этим?

– Бывают моменты, когда жизнь пишет сказки. Так получилось, что моя первая игра в Питере. Я рад, что первый матч против «Зенита», очень сильного соперника. Моя задача и задача команды – пройти дальше. Сделаем все для этого.

– возвращается в состав, с чем это связано?

– Он физически чувствует себя хорошо. Он готов играть 90 минут. Конечно, нелегко после таких травм возвращаться на поле, но мы уверены в его качествах, и он покажет все, что умеет.

– Многие ожидали появление Джикии в старте.

– Георгий – всегда игрок «Спартака», мы будем использовать с каждый момент, нам он будет нужен, он будет играть. Просто он долго не играл и это не тот момент, чтобы вернуть его в стартовый состав, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» .