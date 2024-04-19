Шалимов о «Спартаке» в Кубке: «Зенит» доминировал, тренировочные вещи у Семака отработаны лучше, чем было у Абаскаля – фланги, стандарты, как форварды ныряют в полуфланги»

Игорь Шалимов рассказал, как «Зенит» доминировал над «Спартаком» в Кубке России.

«Спартак» сыграл вничью с « » (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга (2:1).

– « » выпустил большую группу футболистов основного состава, но есть изменения – вышел вместо Угальде, и объяснил, что в середине нужен был еще один игрок.

– Что поменяли?

– Хлучевич играл правого нападающего – явно под Сантоса, потому что у достаточно сил и на атаку, и на возврат в оборону. Но остался вопрос, – спустя полчаса после начала матча Хлусевич и Зиньковский поменялись местами, и под стал играть . Литвинов играл опорного, сваливаясь влево. Красно-белые играли по схеме 4-1-4-1. Акцент был на оборону, важно было не пропустить. А в атаке не было ничего – запомнились только удары издали.

То есть важно было не пропустить, а в концовке после выхода пытались забить. Но как это сделать, непонятно, потому что позиционного нападения как не было, так и нет. Получается, что шанс был на дальний удар, рикошет – на шальной гол. Играли – как получится. Потому что, даже если не получится, переход в нижнюю сетку не страшен. Оттуда, возможно, будет пройти в финал и полегче.

Кроме того, есть шанс и в РПЛ на тройку. Но для этого нужны изменения, и поменять игру возможно за короткое время за счет тренировочного процесса. То, что я уже говорил – фланги, стандарты… Есть вопрос и по позиции отдельных игроков – на мой взгляд, не левый защитник, а опорный.

А если в «Спартаке» останется так, как есть, будет седьмое место. Посмотрите на «Зенит», как там натренировано – фланги, стандарты, как форварды ныряют в полуфланги… Тренировочные вещи, которые у отработаны намного лучше, чем это было у .

По «Зениту» – была часть основного состава. Моментов для гола было предостаточно, «Зенит» доминировал и, такое впечатление, если бы было очень нужно, дожал бы – как это команда неоднократно делала. Но здесь героем стал . Александр очень хорош в раме – великолепная реакция, прием мяча. Он видит перед отражением удара и расположение игроков соперника, и старается отбить туда, где есть свои или на угловой.

Вопрос только один, еще по матчу в – чтобы не выбегал из ворот, когда это не требуется. Это вопрос к тренерам вратарей», – сказал российский тренер .