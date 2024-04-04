Точилин о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Абаскаль уже из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать страсть. Здесь больше вопросов к игрокам, а не к тренеру»

Александр Точилин высказался о поражении «Спартака» от «Зенита».

Московская команда проиграла первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2.

«Конечно, результат зависит от тренера. Футболисты, когда выходят на поле, должны понимать цену игры. Думаю, что слова про отсутствие страсти относились к игрокам, вышедшим на замену. В первом тайме у « » страсти было побольше, чем у « ». Как пошли замены – пропала искра.

Должен ли тренер был дать искры? Понятно, что во всем виноват тренер. А как он еще должен был показать эту страсть? По-моему, он уже из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать ее. Со своей стороны, он дает «Спартаку» эту энергию. Надо смотреть глубже.

Можно постоянно говорить, что страсти не хватает, или тренер на бровке должен бегать. В мое время Бесков, Романцев очень спокойно себя вели, к экспрессивным их не отнесешь, но футболисты понимали, что им нужно делать на поле. Они выходили и выкладывались. Здесь больше вопросов к футболистам, а не к тренеру», – сказал бывший тренер «Сочи».

Абаскаль после 1:2 с «Зенитом»: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца. В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма»