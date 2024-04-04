Точилин о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Абаскаль уже из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать страсть. Здесь больше вопросов к игрокам, а не к тренеру»

Теги Спартак Зенит Александр Точилин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Точилин высказался о поражении «Спартака» от «Зенита».

Московская команда проиграла первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2. 

«Конечно, результат зависит от тренера. Футболисты, когда выходят на поле, должны понимать цену игры. Думаю, что слова Абаскаля про отсутствие страсти относились к игрокам, вышедшим на замену. В первом тайме у «Спартака» страсти было побольше, чем у «Зенита». Как пошли замены – пропала искра.

Должен ли тренер был дать искры? Понятно, что во всем виноват тренер. А как он еще должен был показать эту страсть? По-моему, он уже из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать ее. Со своей стороны, он дает «Спартаку» эту энергию. Надо смотреть глубже.

Можно постоянно говорить, что страсти не хватает, или тренер на бровке должен бегать. В мое время Бесков, Романцев очень спокойно себя вели, к экспрессивным их не отнесешь, но футболисты понимали, что им нужно делать на поле. Они выходили и выкладывались. Здесь больше вопросов к футболистам, а не к тренеру», – сказал бывший тренер «Сочи». 

Абаскаль после 1:2 с «Зенитом»: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца. В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма»

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5 комментариев
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Мне казалось, что профессиональные качества тренера, определяются не высотой прыжков и страстью на бровке (Бесков, Романцев и Лобановский к бровке даже не приближались), а способностью выстроить игру и дать максимально возможный результат с теми игроками, которыми располагает.
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Так в офисах часто бывает, не умеет человек работать, но проявляет "страсть". Остается после работы, в выходные выходит, проблем начальству не создает, в общем серая мышь, как Абаскаль этот.
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игры нет у Спартака вот что печально даже в усиленный микроскоп зерен разума на поле не разглядеть
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Возможно, игроки от него не восторге. Абаскаль напоминает Карпина по эмоциональной манере стимулировать игроков, но Карпин знает игроков, и они знают его, и говорят на родном языке, в отличие от "варяга". ))
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По такой логике можно какого-нибудь Спартакуса поставить тренером Спартака, там страсти ещё больше будет, причём более искренной
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