Сунесс о праздновании Антони: «Вы не «Реал» только что выбили – это был «Ковентри», команда из Чемпионшипа. Это глупо, так не поступают в «МЮ»

Грэм Сунесс раскритиковал поведение Антони.

«МЮ» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

«Ман Юнайтед» – классная команда. Но чтобы игрок так себя вел – это глупо, так не поступают в «Манчестер Юнайтед».

Вы не «Реал» только что выбили. Это был «Ковентри», команда из Чемпионшипа.

Не первый раз я вижу, как он делает глупости. Все эти глупые вещи, поведение Рэшфорда, выходки в матчах, – все это решается на тренировочной базе. Тренер должен поощрить старших игроков разбираться с ними на тренировках», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс.

Сунесс о Гарначо: «Называйте меня динозавром, но на нем были две сережки на разминке. В «МЮ» слишком рано получают очень много – они всегда были самым гламурным клубом в Англии»