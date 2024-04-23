Сунесс о праздновании Антони: «Вы не «Реал» только что выбили – это был «Ковентри», команда из Чемпионшипа. Это глупо, так не поступают в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Ла Лига Грэм Сунесс Ковентри чемпионшип Маркус Рэшфорд Антони Футбол

Грэм Сунесс раскритиковал поведение Антони.

«МЮ» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2).

После решающего удара Расмуса Хейлунда вингер «МЮ» Антони отпраздновал победу, повернувшись лицом к команде соперника и приложив ладони к ушам, адресуя жест болельщикам «Ковентри».

«Ман Юнайтед» – классная команда. Но чтобы игрок так себя вел – это глупо, так не поступают в «Манчестер Юнайтед».

Вы не «Реал» только что выбили. Это был «Ковентри», команда из Чемпионшипа.

Не первый раз я вижу, как он делает глупости. Все эти глупые вещи, поведение Рэшфорда, выходки в матчах, – все это решается на тренировочной базе. Тренер должен поощрить старших игроков разбираться с ними на тренировках», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс.

Сунесс о Гарначо: «Называйте меня динозавром, но на нем были две сережки на разминке. В «МЮ» слишком рано получают очень много – они всегда были самым гламурным клубом в Англии» 

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Честно я не понимаю руководство клуба. Как можно было согласиться купить этого тупицу за 95 миллионов? Что бы тренер ни говорил. Ну типа что он мог сказать ? Без этого спиннера результата не будет или что? Ну за 25-30 еще ладно куда ни шло. Какие 95? Он еще и позорник в плане поведения.
Те же 80 за Магу это переплата. Но чувак хотя бы по человечески соответствует уровню. Ведет себя достойно, не ноет, доказал что он профи и мужик, терпел ждал свой шанс и дождался.
Антони это ужас во всем смыслах.
+31
-1
+30
Ну так в Голландии даже команд уровня Ковентри не было, а тут такая победа, он и расчувствовался
+25
-1
+24
Реал превратился в синоним слова сила, после мс)
+13
-7
+6
Нынешний Манчестер юнайтед празднует голы любым командам, будь это чемпионшип или малошип
+5
0
+5
Так мю тоже команда уровня чемпионшипа
+6
-1
+5
Хорошо что ещё не покрутился во круг своей оси.)
+5
-1
+4
Ну так Реал в Кубке Англии не участвует, а МЮ - в ЛЧ. Где им встретиться? Так что вот, Антони воображает себе, как дети в футбольной коробке))
+3
0
+3
Ответ Эльдар Сулейманов
Реал превратился в синоним слова сила, после мс)
Нет, Реал синоним слова отскок. Поэтому её приводят в пример в матчах на вылет
+4
-2
+2
Ответ Эльдар Сулейманов
Реал превратился в синоним слова сила, после мс)
Always has been😎
+4
-2
+2
Ответ gukmamop
Ну так в Голландии даже команд уровня Ковентри не было, а тут такая победа, он и расчувствовался
Не факт что мю ТХГ дотягивает до уровня топов голландской лиги
+2
0
+2
Ответ Maasd4m
Ну так Реал в Кубке Англии не участвует, а МЮ - в ЛЧ. Где им встретиться? Так что вот, Антони воображает себе, как дети в футбольной коробке))
И он такой перед игрой: -"Чур я Де Брюйне".
+1
0
+1
Наблюдая за его поведением, задаюсь вопросом, а не брат ли он винисиуса
+1
0
+1
середняки радуются победе над такими же, всё в порядке вещей)
+2
-1
+1
Так спиннер только против Ковентри на что-то способен
0
0
0
Я понимаю что хейтить МЮ модно, но блин - теперь положительные эмоции от неожиданно сложной победы нельзя испытывать?
0
0
0
Ответ gukmamop
Ну так в Голландии даже команд уровня Ковентри не было, а тут такая победа, он и расчувствовался
И то статистика была не суперская, на уровне Нереса условного, который поехал после в Шахтёр играть, а не в АПЛ за 85 лямов
0
0
0
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Честно я не понимаю руководство клуба. Как можно было согласиться купить этого тупицу за 95 миллионов? Что бы тренер ни говорил. Ну типа что он мог сказать ? Без этого спиннера результата не будет или что? Ну за 25-30 еще ладно куда ни шло. Какие 95? Он еще и позорник в плане поведения. Те же 80 за Магу это переплата. Но чувак хотя бы по человечески соответствует уровню. Ведет себя достойно, не ноет, доказал что он профи и мужик, терпел ждал свой шанс и дождался. Антони это ужас во всем смыслах.
Типичный пиар бразильских игроков, за Пакета с провалом в Милане больше сотни миллионов платить готовы
0
0
0
для нынешнего мю эта победа сродни победе в лч
+2
-2
0
Это от недостатка мозгов, зато МЮ не будет в ЛЧ на следующий сезон
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий