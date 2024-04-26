Рэшфорд о критике: «Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд считает, что критика в его адрес заходит слишком далеко.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отреагировал на сообщение о нем, опубликованное в твиттере.

«К Маркусу Рэшфорду относятся просто отвратительно. Это жестоко. Это издевательство», – говорится в посте UtdParadigm.

Форвард ответил: «Я ценю твою поддержку! Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно».

В текущем сезоне Рэшфорд провел в АПЛ 31 матч и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев
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Издевательство это твоя игра после нового жирного контракта, пора прощаться с депутатом
+17
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Это он про свою игру, действительно довольно.
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+7
Ну так играй в футбол
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игра Трешворда и всего МЮ - издевательство, которое длится годами. Довольно.
+3
0
+3
Если бы играл стабильнее,может и прогрессировал и меньше было бы критики
+1
0
+1
Есть же время писать в соц сетях... Иди тренируйся!
+1
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+1
Ответ олдовый манк
Издевательство это твоя игра после нового жирного контракта, пора прощаться с депутатом
А кому он нужен? Ему нигде такую зарплату не дадут
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Клуб неженок?
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Зачем издеваются над парнем?
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Ответ <Inter>
А кому он нужен? Ему нигде такую зарплату не дадут
ПСЖ вроде как интересовался, там не будет проблем с зпшкой))
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