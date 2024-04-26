Рэшфорд о критике: «Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно»

Маркус Рэшфорд считает, что критика в его адрес заходит слишком далеко.

Нападающий « » отреагировал на сообщение о нем, опубликованное в твиттере.

«К Маркусу Рэшфорду относятся просто отвратительно. Это жестоко. Это издевательство», – говорится в посте UtdParadigm.

Форвард ответил: «Я ценю твою поддержку! Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно».

В текущем сезоне Рэшфорд провел в 31 матч и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.