Рэшфорд о критике: «Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно»
Маркус Рэшфорд считает, что критика в его адрес заходит слишком далеко.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» отреагировал на сообщение о нем, опубликованное в твиттере.
«К Маркусу Рэшфорду относятся просто отвратительно. Это жестоко. Это издевательство», – говорится в посте UtdParadigm.
Форвард ответил: «Я ценю твою поддержку! Это издевательство, которое длится месяцами. Довольно».
В текущем сезоне Рэшфорд провел в АПЛ 31 матч и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.