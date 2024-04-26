Матч за Суперкубок России-2024 может пройти в Нижнем Новгороде, Волгограде или Екатеринбурге 13 июля («СЭ»)
В РФС выбирают, где состоится игра за Суперкубок России-2024.
По данным «Спорт-Экспресса», матч за OLIMPBET Суперкубок России-2024 может состояться 13 июля.
На данный момент в РФС выбирают место проведения игры из трех городов: Нижнего Новгорода, Волгограда и Екатеринбурга.
В прошлом году встреча за Суперкубок прошла в Казани на «Ак Барс Арене». Тогда «Зенит» победил ЦСКА (0:0, 5:4 – по пенальти).