Матч за Суперкубок России-2024 может пройти в Нижнем Новгороде, Волгограде или Екатеринбурге 13 июля («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Екатеринбург-Арена Волгоград-Арена стадионы Стадион Нижний Новгород Спорт-Экспресс Футбол

В РФС выбирают, где состоится игра за Суперкубок России-2024.

По данным «Спорт-Экспресса», матч за OLIMPBET Суперкубок России-2024 может состояться 13 июля.

На данный момент в РФС выбирают место проведения игры из трех городов: Нижнего Новгорода, Волгограда и Екатеринбурга.

В прошлом году встреча за Суперкубок прошла в Казани на «Ак Барс Арене». Тогда «Зенит» победил ЦСКА (0:0, 5:4 – по пенальти).

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9 комментариев
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Сделали бы хоть раз такой матч хотя бы в Новосибирске или Владивостоке. Хоть какой-то импульс для местного футбола в Сибири и на ДВ.
+5
0
+5
Ответ Peter Parker
Сделали бы хоть раз такой матч хотя бы в Новосибирске или Владивостоке. Хоть какой-то импульс для местного футбола в Сибири и на ДВ.
Стадионов нет. А так было бы круто
+3
-1
+2
Ответ Three Days Grace
Стадионов нет. А так было бы круто
Не знаю почему тебя минуснули сходу, но ведь ты по факту написал же. Ну нет стадиона подходящего на дальнем востоке)
+2
0
+2
Волгоград близко к кое каким событиям … я за Самару
0
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Екатеринбург... Пожалуйста... Буду там просто)
0
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Ответ Three Days Grace
Стадионов нет. А так было бы круто
Было бы желание, а решения нашлись бы )
0
0
0
Ответ Peter Parker
Сделали бы хоть раз такой матч хотя бы в Новосибирске или Владивостоке. Хоть какой-то импульс для местного футбола в Сибири и на ДВ.
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