Матч за Суперкубок России-2024 может пройти в Нижнем Новгороде, Волгограде или Екатеринбурге 13 июля («СЭ»)

В РФС выбирают, где состоится игра за Суперкубок России-2024.

По данным « », матч за OLIMPBET Суперкубок России-2024 может состояться 13 июля.

На данный момент в РФС выбирают место проведения игры из трех городов: Нижнего Новгорода, Волгограда и Екатеринбурга.

В прошлом году встреча за Суперкубок прошла в Казани на «Ак Барс Арене». Тогда «Зенит» победил ЦСКА (0:0, 5:4 – по пенальти).