Гильермо Абаскаль оценил игру «Спартака» в матче с «Пари НН».

«Спартак» обыграл « » в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:0) и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

– Что вы поменяли в обороне? «Спартак» снова сыграл на ноль.

– Мы второй раз подряд играем на ноль. Это важно для всей команды – для всех ребят. Не знаю ни одного футболиста, кроме Месси, который может взять мяч, самостоятельно пойти и забить гол. Так и с обороной – вся команда защищается. Мы не теряли футболистов, не позволяли наносить опасные удары. Это важно для последующих матчей. В футболе все можно натренировать и наработать, но важна и психология.

– Часто к вам возникает много вопросов по составу на матчи Кубка и РПЛ. Появилась информация, что игроки вас не понимают. Можете это прокомментировать?

– Никаких особенных комментариев по этому поводу я вам дать не могу. Просто ноль – один большой ноль, – сказал главный тренер «Спартака».

«Не все игроки улавливают логику Абаскаля по составу и заменам, не всем нравится положение Промеса». Шнякин о «Спартаке»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS