Абаскаль о том, что игроки «Спартака» его не понимают: «Никаких комментариев дать не могу. Просто ноль – один большой ноль»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Пари НН Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль оценил игру «Спартака» в матче с «Пари НН».

«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:0) и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

– Что вы поменяли в обороне? «Спартак» снова сыграл на ноль.

– Мы второй раз подряд играем на ноль. Это важно для всей команды – для всех ребят. Не знаю ни одного футболиста, кроме Месси, который может взять мяч, самостоятельно пойти и забить гол. Так и с обороной – вся команда защищается. Мы не теряли футболистов, не позволяли наносить опасные удары. Это важно для последующих матчей. В футболе все можно натренировать и наработать, но важна и психология.

– Часто к вам возникает много вопросов по составу на матчи Кубка и РПЛ. Появилась информация, что игроки вас не понимают. Можете это прокомментировать?

– Никаких особенных комментариев по этому поводу я вам дать не могу. Просто ноль – один большой ноль, – сказал главный тренер «Спартака».

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9 комментариев

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superbro
Ноль это уровень журналистики
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Беременный малыш
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Что ты несешь?🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
+10
-4
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ТрактоПоктер
Он подумал, что его про Мостового спросили....
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Дмитрий Агалаков
Идиотский вопрос о непонимании. Сама формулировка "появилась информация" - это, как правило, ложь, которую выдумывает псевдожурналист желая задать провокационный вопрос и просто хайпануть на этом.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Тиджани Бабангида
Just zero - very big zero. Возможно не понял вопрос про то,что его не понимают игроки.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ 6tspey7tb5
Ноль просто ноль. Наш Джикия ноль который раздаёт такие инфы. Сегодня играл на отстань, вместо того что бы доказать тренеру что его место в старте.
Мне кажется Джикия нормально сыграл
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