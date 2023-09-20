«Чернова судья должен был удалить, если мяч в игре – еще и пенальти». Лапочкин об ударе защитника «Спартака» в челюсть игроку «Пари НН»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Лапочкин видеоповторы Никита Чернов Евгений Буланов Пари НН Спорт-Экспресс Виктор Александров Футбол

Сергей Лапочкин считает, что Никиту Чернова должны были удалить в матче с «Пари НН».

В первом тайме матча группового этапа Фонбет Кубка России защитник «Спартака» Никита Чернов ударил кулаком в челюсть игрока «Пари НН» Виктора Александрова в штрафной площади красно-белых. После матча в «Пари НН» заявили о намерении обратиться по данному эпизоду в ЭСК РФС.

«По эпизоду с ударом Чернова по лицу Александрова только одно непонятно – был ли мяч в игре. Если да, то арбитр должен был назначить пенальти и показать красную карточку Чернову за агрессивную игру. Если мяч не был в игре, то это просто красная карточка за агрессивное поведение.

Конечно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, подсказать главному судье этот телевизионный момент. Удар исподтишка, который человеческому глазу не виден, если не сосредоточиться конкретно на этом эпизоде. Это был откровенный удар в лицо от защитника «Спартака» Чернова», – сказал бывший арбитр ФИФА.

«Это апперкот – ВАР че, не видит, ###?» Что за удар так взбесил Юрана после «Спартака»

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16 комментариев

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сам ГазПром
Ответ seka@
Да хватит уже нести чушь! Чуть дотронулся до этого симулянта, а он упал, как будто от Валуева отхватил и сразу почти умер, но когда увидел, что на его актёрское мастерство никто не купился, быстренькое встал и продолжил игру, вот за такие симуляции сразу надо наказывать. А вот на фол в атаке так никто не обратил внимания, там Зе Турбо месит Мелёшина кажется, а тот не падает и не корчится, и никто на это внимания не обращает
Вот он, появился. Тронули кого то в кб цвете - это удаление, кто то выхватил по лицу - это симуляция.
Дельфина по лицу погладил Барриос, весь год выли.
Какие же лицемеры.
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ сам ГазПром
Вот он, появился. Тронули кого то в кб цвете - это удаление, кто то выхватил по лицу - это симуляция. Дельфина по лицу погладил Барриос, весь год выли. Какие же лицемеры.
ответим как ваши эксперты объяснили, крови нету значит не нарушение
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Денис Бояров
это гораздо больше похоже на неосторожные действия Чернова, который размахивал рукой с согнутой кистью Ну С чего вообще можно взять, что такой удар был нанесен специально, это надо совсем без головы быть.
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сам ГазПром
Ответ Денис Бояров
это гораздо больше похоже на неосторожные действия Чернова, который размахивал рукой с согнутой кистью Ну С чего вообще можно взять, что такой удар был нанесен специально, это надо совсем без головы быть.
не думаю что локтями в голову специально в борьбе за верховой мяч бьют. Не думаю, что рукой в штрафной специально играют...
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Spaten
От апперкота тут только тяжелый нокаут))
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seka@
Да хватит уже нести чушь! Чуть дотронулся до этого симулянта, а он упал, как будто от Валуева отхватил и сразу почти умер, но когда увидел, что на его актёрское мастерство никто не купился, быстренькое встал и продолжил игру, вот за такие симуляции сразу надо наказывать. А вот на фол в атаке так никто не обратил внимания, там Зе Турбо месит Мелёшина кажется, а тот не падает и не корчится, и никто на это внимания не обращает
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dend99
Слушайте, как болельщик Спартака скажу
Это пенальти и неспортивное поведение
Можете этого бездаря из команды выгнать, так нельзя играть
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arspurs9
Правильно ли я понимаю, что на 16-й минуте матча Чернов (который первый раз пересекся с Александровым за игру), просто решил втащить ему в челюсть в своей штрафной с кулака?) Какой то дебил в это верит, при условии, что нет четкого повтора, лишь смазанный момент, что рука Чернова легко касается лица соперника до ввода мяча в игру. Желтая, ладно, на этом всё пока что
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Спасибо Деду за Победу!
ни кто не задавался вопросом, почему выкладывают момент только с одной камеры? есть повторы с других камер?
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Карл_Иваныч
Когда фолит игрок "Спартака" - "это другое".
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Valentin Kompaneytsev
Дождемся вердикта ЭСК и сравним с мнением отстранённого за провинность футбольной деятельности Лапочкина.
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Peter Parker
Ответ сам ГазПром
Вот он, появился. Тронули кого то в кб цвете - это удаление, кто то выхватил по лицу - это симуляция. Дельфина по лицу погладил Барриос, весь год выли. Какие же лицемеры.
Я пытался и все же не смог вспомнить о каком именно эпизоде говорится про Барриоса и некоего «Дельфина», а оказывается, что кто-то «весь год выл». А кто выл и где можно узнать?
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