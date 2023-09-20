«Чернова судья должен был удалить, если мяч в игре – еще и пенальти». Лапочкин об ударе защитника «Спартака» в челюсть игроку «Пари НН»
Сергей Лапочкин считает, что Никиту Чернова должны были удалить в матче с «Пари НН».
В первом тайме матча группового этапа Фонбет Кубка России защитник «Спартака» Никита Чернов ударил кулаком в челюсть игрока «Пари НН» Виктора Александрова в штрафной площади красно-белых. После матча в «Пари НН» заявили о намерении обратиться по данному эпизоду в ЭСК РФС.
«По эпизоду с ударом Чернова по лицу Александрова только одно непонятно – был ли мяч в игре. Если да, то арбитр должен был назначить пенальти и показать красную карточку Чернову за агрессивную игру. Если мяч не был в игре, то это просто красная карточка за агрессивное поведение.
Конечно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, подсказать главному судье этот телевизионный момент. Удар исподтишка, который человеческому глазу не виден, если не сосредоточиться конкретно на этом эпизоде. Это был откровенный удар в лицо от защитника «Спартака» Чернова», – сказал бывший арбитр ФИФА.
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Дельфина по лицу погладил Барриос, весь год выли.
Какие же лицемеры.
Это пенальти и неспортивное поведение
Можете этого бездаря из команды выгнать, так нельзя играть