«Пари НН» обратится в ЭСК: «Судья позволял игрокам «Спартака» слишком много. Если футболиста бьют в челюсть, должно быть наказание»

«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» уступил « » со счетом 0:3. После матча главный тренер нижегородцев резко раскритиковал судейство Евгения Буланова. По словам Юрана, арбитр проигнорировал агрессию в отношении : «Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###?»

«Мы бы не хотели обсуждать судейство, но своих игроков мы будем защищать. К сожалению, судья позволял игрокам «Спартака» слишком многое.

Если футболиста бьют в челюсть, то, по нашему мнению, должно быть наказание. Однако судья проигнорировал явный удар. Мы намерены обратиться в ЭСК с целью получить объяснение по этому и другим спорным эпизодам», – сказал председатель совета директоров « » Дмитрий Кондратов.

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