«Пари НН» обратится в ЭСК: «Судья позволял игрокам «Спартака» слишком много. Если футболиста бьют в челюсть, должно быть наказание»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Юран видеоповторы Евгений Буланов Пари НН Спорт-Экспресс ЭСК РФС Виктор Александров Футбол

«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 0:3. После матча главный тренер нижегородцев Сергей Юран резко раскритиковал судейство Евгения Буланова. По словам Юрана, арбитр проигнорировал агрессию в отношении Виктора Александрова: «Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###?»

«Мы бы не хотели обсуждать судейство, но своих игроков мы будем защищать. К сожалению, судья позволял игрокам «Спартака» слишком многое.

Если футболиста бьют в челюсть, то, по нашему мнению, должно быть наказание. Однако судья проигнорировал явный удар. Мы намерены обратиться в ЭСК с целью получить объяснение по этому и другим спорным эпизодам», – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

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21 комментарий

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Peter Parker
Согласен, бить в лицо нехорошо. Поэтому не понимаю, как Гоцук без карточки остался после удара по голове Мартинса.
+38
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Дайте посмотреть хоть.
+10
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RAMIK
По мне судейство было +- нормальным. Карточек у Спартака даже больше, поэтому глупо что то предъявлять в таком ключе.
+10
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Олимпионик
Не сработал план Юрана: при любом легком касании района головы хвататься за лицо, и падать как от апперкота, чтобы удалить спартаковца.
+7
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Caniball
Поэтому Стоцкому можно летать в такой подкат, Гоцуку бить сверху по голове Мартинса….
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arspurs9
Например Турбированный должен радоваться, что играет в Пари НН, а не в более популярном и громком клубе, в противном случае он бы лавры дельфина у Соболева с Комличенко забрал в тройном объеме. У него в принципе на поле цель была упасть, неважно от чего и для чего.
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Павел Ермаков
Почему Спартак не пожаловался,как судьи позволяли многое игрокам Ахмата и Сочи?А надо было.
+3
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Nik Yeremich
Юран уже матершком обдал на флэш интервью
+2
-2
0
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добавьте видео, а то не понятно...
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Slavnov
Опасный момент и то полу опасный,удар головой на 88 минуте,при чем тут судьи?
+4
-4
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Айнур Гайсин
Ответ владимир семенов
Не мешайте Спартаку,у него новый трофей,они вышли в плей-офф с первого места
Ой, что тут у нас, снова болельщик Зенита придумал шутку и снова все болельщики будут с этого смеяться
+3
-3
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Coodesnik
Ответ Айнур Гайсин
Ой, что тут у нас, снова болельщик Зенита придумал шутку и снова все болельщики будут с этого смеяться
вы ,реально больные? занимаетесь бредом на каждой ветке,пишите чушь, ноете,но при этом постоянно обвиняете в этом других. это что такое то?(((
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Магомед Саид Амирханов
Ответ владимир семенов
Не мешайте Спартаку,у него новый трофей,они вышли в плей-офф с первого места
Мы ещё посмотрим за газовыми!
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