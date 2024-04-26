Газзаев о Слишковиче: «О глобальных изменениях в игре «Спартака» говорить не приходится. Игроки раскрепостились, эмоциональный фон улучшился – так часто бывает при смене тренера»
Валерий Газзаев высказался о переменах в «Спартаке» при Владимире Слишковиче.
Босниец занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.
– Преобразился ли «Спартак» при Слишковиче?
– После Абаскаля, видимо, улучшился эмоциональный фон. Игроки раскрепостились. Но так часто бывает при смене тренера. А о каких-то глобальных изменениях в игре говорить не приходится. Посмотрим, как «Спартак» проведет концовку чемпионата. Результаты и повлияют на дальнейшую судьбу Слишковича.
– Кто понравился в «Спартаке»?
– Опять же, можно говорить только о защитниках. Дуарте был неплох. Вот его, наверное, и выделю.
– Что скажете о судействе Казарцева?
– Мне кажется, ему было сложно. Как-то по-разному он трактовал эпизоды. Не просматривалось единой линии. Не выдержал давления со стороны обеих команд, – сказал экс-тренер ЦСКА.
Матч 21-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью (0:0). Игру обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.
«Спартак» остался недоволен судейством и обратился в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам дерби.