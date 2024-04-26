Газзаев о Слишковиче: «О глобальных изменениях в игре «Спартака» говорить не приходится. Игроки раскрепостились, эмоциональный фон улучшился – так часто бывает при смене тренера»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Футбол

Валерий Газзаев высказался о переменах в «Спартаке» при Владимире Слишковиче.

Босниец занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. 

– Преобразился ли «Спартак» при Слишковиче?

– После Абаскаля, видимо, улучшился эмоциональный фон. Игроки раскрепостились. Но так часто бывает при смене тренера. А о каких-то глобальных изменениях в игре говорить не приходится. Посмотрим, как «Спартак» проведет концовку чемпионата. Результаты и повлияют на дальнейшую судьбу Слишковича.

– Кто понравился в «Спартаке»?

– Опять же, можно говорить только о защитниках. Дуарте был неплох. Вот его, наверное, и выделю.

– Что скажете о судействе Казарцева?

– Мне кажется, ему было сложно. Как-то по-разному он трактовал эпизоды. Не просматривалось единой линии. Не выдержал давления со стороны обеих команд, – сказал экс-тренер ЦСКА.

Матч 21-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью (0:0). Игру обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.

«Спартак» остался недоволен судейством и обратился в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам дерби.

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5 комментариев
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Интересно, а как же игра в 3 цз? Как бы пофиг, что не пропустили от зенита и ЦСКА?
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Зарембо писал, что Спартак играл в невероятный футбол. Слишкович новый спаситель
Там обе команды выдавали космос , а руководил полетом из ЦУПа Казарцев
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Эмоциональный фон улучшился, носы мокрые и холодные
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