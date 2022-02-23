Василий Казарцев: «После ЦСКА — «Краснодар» чувствовал вину в десятки раз больше. «Спартак» — «Сочи» остался в истории»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Василий Казарцев Игорь Дивеев Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Василий Казарцев рассказал о своих эмоциях после матча ЦСКА – «Краснодар» (0:0) в октябре.

Арбитр из-за проблем с мониторами ВАР не увидел момент с рукой защитника армейцев Игоря Дивеева.

– Оправданий нет. Был готов, что наказание будет достаточно серьезным.

— Насколько это сопоставимо с тем, что было после «Спартак» — «Сочи»?

— Матч «Спартак» — «Сочи» остался в истории. О нем написано, сказано и показано вдоль и поперек. Мне больше нечего добавить.

— Я про реакцию.

— Это были разные эмоции.

— Объясните.

— После матча ЦСКА — «Краснодар» чувствовал свою вину в десятки раз больше.

— А реакция общественности? «Краснодара»?

— Не могу вспомнить ничего особенного. Но я принес извинения официальным лицам клуба «Краснодар».

— Галицкому звонили?

— Нет, с такими лицами я не уполномочен общаться. Не буду говорить, кому конкретно звонил. Хотя кому нужны эти извинения?

— Как отреагировали?

— Поблагодарили за честность, – сказал Казарцев.

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