Василий Казарцев рассказал о своих эмоциях после матча ЦСКА – «Краснодар» (0:0) в октябре.
Арбитр из-за проблем с мониторами ВАР не увидел момент с рукой защитника армейцев Игоря Дивеева.
– Оправданий нет. Был готов, что наказание будет достаточно серьезным.
— Насколько это сопоставимо с тем, что было после «Спартак» — «Сочи»?
— Матч «Спартак» — «Сочи» остался в истории. О нем написано, сказано и показано вдоль и поперек. Мне больше нечего добавить.
— Я про реакцию.
— Это были разные эмоции.
— Объясните.
— После матча ЦСКА — «Краснодар» чувствовал свою вину в десятки раз больше.
— А реакция общественности? «Краснодара»?
— Не могу вспомнить ничего особенного. Но я принес извинения официальным лицам клуба «Краснодар».
— Галицкому звонили?
— Нет, с такими лицами я не уполномочен общаться. Не буду говорить, кому конкретно звонил. Хотя кому нужны эти извинения?
— Как отреагировали?
— Поблагодарили за честность, – сказал Казарцев.