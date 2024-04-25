Ахмат — Пари НН: прогноз на матч 28 апреля 2024, Российская Премьер-лига

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Программу 26 тура чемпионата России по футболу открывает матч соседей по турнирной таблице, которые ведут борьбу за место вне зоны стыковых матчей. 28 апреля в Грозном на поле стадиона «Ахмат Арена» сыграют «Ахмат» — «Пари НН». Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

«Ахмат» получил статус фаворита матча. Команда играет дома и на отрезке в пяти туров выглядит лучше. В пяти матчах у грозненского клуба две победы и три поражения. Разница голов 5:12. Обе победы пришлись на две последние игры чемпионата. «Пари НН» худшая команда на данном отрезке и единственная, кто не набрал очков. В пяти играх у нижегородцев пять поражений с разницей голов 7:16. «Пари НН» пропустил больше всех на этом отрезке турнира.

Команды сыграли всего пять очных матчей и все пять игр пришлись на РПЛ. Соперники не играют вничью, по победам 3:2 впереди нижегородцы. В матче первого круга «Пари НН» победил со счетом 2:0. Голы на счету Эдгара Севикяна на 1 минуте и Тимура Сулейманова на 39. Оба игрока уже не выступают за нижегородский клуб. «Пари НН» выиграл три последние очные встречи, в каждой забивая как минимум два гола.

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Рекомендованная ставка: гол «Пари НН», «обе забьют — да», гол «Ахмата», ТБ2,5.

Ахмат

 

В последней игре РПЛ «Ахмат» дома играл с «Сочи», занимающий последнее место в турнирной таблице РПЛ. Победу грозненцам принес дальний удар Лечи Садулаева на 30 минуте игры. По метрике xG «Ахмат» был ближе к победе 0,71:0,19.

 

В турнирной таблице РПЛ команда на 12 месте с 26 очками. Отрыв от зоны вылета всего три балла, а от зоны стыковых матчей отделяют только дополнительные показатели, так как у «Оренбурга» также 26 очков. В 25 турах у команды 7 побед, 5 ничьих и 13 поражений. Разница голов 24:7. На домашней арене у «Ахмата» 13 результат с 15 очками. 13 встречах у грозненцев 4 победы, 3 ничьи и 6 поражений. Разница голов 15:20.

Результаты «Ахмата» в пяти последних матчах:

  • РПЛ. «Ахмат» — «Сочи» 1:0;
  • РПЛ, ЦСКА — «Ахмат» 1:2;
  • РПЛ, «Ахмат» — «Балтика» 1:7;
  • РПЛ, «Ахмат» — «Локомотив» 0:2;
  • Кубок России, «Ахмат» — «Оренбург» 0:1.

На дистанции в 10 игр у команды четыре победы, ничья и пять поражений. Разница голов 8:16. На домашней арене у «Ахмата» три победы, две ничьи и пять поражений в 10 играх. Разница голов 7:15.

Интересные статистические факты по игре «Ахмата» в сезоне:

  • Самые результативные игроки в РПЛ: Мохамед Конате 6+0, Бернард Бериша 2+4, Светослав Ковачев 3+1, Гамид Агаларов 3+0, Владимир Ильин 2+1, Дарко Тодорович 1+2;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Мохамед Конате 8+0, Владимир Ильин 5+1, Бернард Бериша 2+4, Светослав Ковачев 4+1, Гамид Агаларов 3+0, Дарко Тодорович 1+2;
  • «Ахмат» не забивает более гола в 9 из 10 домашних матчах в РПЛ;
  • «Ахмат» проиграл 3 из 4 домашних игр;
  • В РПЛ команда проиграла в 4 из 6 матчах;
  • Ахмат» не играет вничью в 7 играх;
  • «Ахмат» проиграл три последних очных матча.

Под вопросом участие в матче Гамида Агаларова.

Пари НН

 

Нижегородцы в домашней игре с «Локомотивом» не сумели удержать победу, ведя в счете 2:0. Оба гола на счету Николая Калинского, который реализовал пенальти на 35 и 58 минутах. Первый мяч «Пари НН» пропустил на 76 минуте. Голом отметился экс-игрок нижегородцев Тимур Сулейманов. Еще дважды команда пропустила в компенсированное время. На второй добавленной минуте пенальти реализовал Антон Миранчук, на шестой компенсированной из-за пределов штрафной забил Александр Сильянов. По метрике xG «Пари НН» был опаснее 1,78:1,69.

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В турнирной таблице нижегородцы опустили на 10 место и отрыв от зоны стыковых матчей стремительно тает. От 13 строчки команду отделяет всего два очка и пять очков от зоны вылета. В 25 матчах РПЛ у «Пари НН» 8 побед, 4 ничьи и 13 поражений. Разница голов 24:33. Нижегородцы худшая команда РПЛ по игре на выезде. На счету «Пари НН» 1 победа, 2 ничьи и 9 поражений в 12 матчах, разница голов 5:17.

Результаты «Пари НН» в пяти последних матчах:

  • РПЛ, «Пари НН» — «Локомотив» 2:3;
  • РПЛ, «Пари НН» — «Динамо» 1:4;
  • РПЛ, «Оренбург» — «Пари НН» 3:1;
  • РПЛ, «Пари НН» — «Краснодар» 3:4;
  • РПЛ, «Балтика» — «Пари НН» 2:0.

На дистанции в 10 официальных игр у команды две победы, ничья и семь поражений. Разница голов 10:19. На выезде у команды одна победа и девять поражений при разнице голов 5:18.

Интересные статические факты по игре «Пари НН» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в РПЛ: Николай Калинский 7+2, Хуан Боселли 2+2, Жозе Коррейя 2+1, Александр Трошечкин 2+1, Кирилл Гоцук 1+1;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Николай Калинский 7+2, Хуан Боселли 2+2, Виктор Александров 2+1, Жозе Коррейя 2+1, Александр Трошечкин 2+1;
  • В РПЛ «Пари НН» проиграл в 5 матчах подряд;
  • «Пари НН» без побед в 7 из 8 турах РПЛ;
  • На выезде команда без побед в 9 из 10 матчах РПЛ;
  • «Пари НН» проиграл в 8 из 10 гостевых матчах чемпионата;
  • В 4 последних матчах забивается как минимум 3 гола;
  • В 4 матчах подряд забивают оба соперника;
  • В 4 матчах «Пари НН» пропускает во втором тайме.

До конца сезона не сыграют Константин Марадишвили и Мамаду Майга.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Ахмат — Пари НН

 

Нижегородцы идут на серии из пяти поражений в чемпионате и стали худшей командой турнира по игре на выезде. «Ахмат» после двух побед и выхода из зоны вылета получил статус фаворита матча.

Коэффициенты на матч «Ахмат» — «Пари НН» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Ахмата» — 2,24;
  • Ничья — 3,30;
  • Победа «Пари НН» — 3,41;
  • ТБ2,5 — 2,15;
  • ТМ2,5 — 1,73;
  • «Обе забьют — да» — 1,92;
  • «Обе забьют — нет» — 1,89.

Каждой команде нужны очки, чтобы отдалиться от зоны стыковых матчей. В случае поражения грозненский клуб может вновь опуститься в опасную зону. У «Пари НН» из-за серии из пяти поражений ушел запас очков и теперь клуб в непосредственной близости от зоны вылета. Впереди у команды игры со столичными ЦСКА и «Спартаком», матч с самарскими «Крыльями Советов». Терять очки в битве с прямым конкурентом крайне опасно. Нижегородцы создают много моментов в последних играх, но слабая оборона не позволяет добиться положительного результата. На выезде в Грозном у «Пари НН» есть все шансы продлить удачную серию очных игр. Основная ставка на матч — победа «Пари НН» с форой +0,5 с коэффициентом 1,71 по линии букмекерской конторы «БетБум».

Где смотреть матч Ахмат – Пари НН

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Ахмат – Пари НН
Дата проведения
28 апреля, 14.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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