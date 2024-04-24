Ольга Смородская: «Грустно наблюдать за таким «Локомотивом». Галактионов давно уже изжил себя в клубе»
Ольга Смородская недовольна игрой «Локомотива» при Михаиле Галактионове.
В сегодняшнем перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Пари НН» (3:2), отыгравшись со счета 0:2. Оба гола нижегородцев были забиты с пенальти.
«Галактионов давно уже изжил себя в «Локомотиве». Считаю, клуб должен принимать серьезные шаги, иначе не будет результатов.
Мне грустно наблюдать за таким «Локомотивом», – сказала экс-президент железнодорожников.
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