Ольга Смородская: «Грустно наблюдать за таким «Локомотивом». Галактионов давно уже изжил себя в клубе»

Ольга Смородская недовольна игрой «Локомотива» при Михаиле Галактионове.

В сегодняшнем перенесенном матче 21-го тура Мир « » на выезде обыграл « » (3:2), отыгравшись со счета 0:2. Оба гола нижегородцев были забиты с пенальти.

« давно уже изжил себя в «Локомотиве». Считаю, клуб должен принимать серьезные шаги, иначе не будет результатов.

Мне грустно наблюдать за таким «Локомотивом», – сказала экс-президент железнодорожников.

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