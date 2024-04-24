Ольга Смородская: «Грустно наблюдать за таким «Локомотивом». Галактионов давно уже изжил себя в клубе»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Пари НН Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Ольга Смородская недовольна игрой «Локомотива» при Михаиле Галактионове.

В сегодняшнем перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Пари НН» (3:2), отыгравшись со счета 0:2. Оба гола нижегородцев были забиты с пенальти.

«Галактионов давно уже изжил себя в «Локомотиве». Считаю, клуб должен принимать серьезные шаги, иначе не будет результатов.

Мне грустно наблюдать за таким «Локомотивом», – сказала экс-президент железнодорожников.

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12 комментариев
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Молчала бы уже. В твое время было гораздо хуже все. Один их худших периодов в российской истории Локо.
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грустно наблюдать за изжившей себя жабой...
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Ответ Фут.Боль
Молчала бы уже. В твое время было гораздо хуже все. Один их худших периодов в российской истории Локо.
Да чего уж там, худший. Даже у немцев все было не так плохо, как с ней))
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Грустный кафе подехал
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мадам все никак не успокоится
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Грустно видеть, что старуха ещё не на нарах.
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То ли дело при тебе Смо
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Борются как могут. Состава нет
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А она точно ТОТ футбол смотрела?
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Хахаха))) ты каждое ТО тратили кучу денег на годных и не годных футболистов и за исключением одного сезоне не вылазила из середины турнирной таблицы. Если кто-то то и может не устраивать нынешняя ситуация в клубе, так это Геркус и Филатов, под руководством которых Локо становился чемпионом.
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Кто бы квакал,самое худшие место в истории чемпионата России мы заняли при тебе даже в прошлом сезоне когда были в зоне стыковых матчей не повторили твой антирекорд
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Чушь. Нервно, валидольно, но никак не скучно.
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