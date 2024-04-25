Тикнизян может не сыграть со «Спартаком». Защитник пропустил матч с «Пари НН» из-за недомогания

Наир Тикнизян может не сыграть со «Спартаком» из-за недомогания.

В среду «Локомотив» одержал гостевую победу над « » (3:2) в матче 21‑го тура Мир . Защитник не принимал участие в игре.

В следующем туре команда встретится со « », матч пройдет на «Лукойл Арене» 28 апреля.

« почувствовал на предыгровой тренировке небольшое недомогание. Провели обследование, ничего не выявлено.

Посмотрим по состоянию, насколько он будет готов к воскресной игре. Это не рецидив, ничего такого», – рассказал главный тренер железнодорожников .

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 20 матчах Мир РПЛ, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Полная статистика футболиста доступна здесь.