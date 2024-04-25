Тикнизян может не сыграть со «Спартаком». Защитник пропустил матч с «Пари НН» из-за недомогания
Наир Тикнизян может не сыграть со «Спартаком» из-за недомогания.
В среду «Локомотив» одержал гостевую победу над «Пари НН» (3:2) в матче 21‑го тура Мир РПЛ. Защитник не принимал участие в игре.
В следующем туре команда встретится со «Спартаком», матч пройдет на «Лукойл Арене» 28 апреля.
«Тикнизян почувствовал на предыгровой тренировке небольшое недомогание. Провели обследование, ничего не выявлено.
Посмотрим по состоянию, насколько он будет готов к воскресной игре. Это не рецидив, ничего такого», – рассказал главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 20 матчах Мир РПЛ, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Полная статистика футболиста доступна здесь.