Тикнизян может не сыграть со «Спартаком». Защитник пропустил матч с «Пари НН» из-за недомогания

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия травмы Пари НН Михаил Галактионов Матч ТВ Наир Тикнизян Здоровье Футбол

Наир Тикнизян может не сыграть со «Спартаком» из-за недомогания.

В среду «Локомотив» одержал гостевую победу над «Пари НН» (3:2) в матче 21‑го тура Мир РПЛ. Защитник не принимал участие в игре.

В следующем туре команда встретится со «Спартаком», матч пройдет на «Лукойл Арене» 28 апреля.

«Тикнизян почувствовал на предыгровой тренировке небольшое недомогание. Провели обследование, ничего не выявлено.

Посмотрим по состоянию, насколько он будет готов к воскресной игре. Это не рецидив, ничего такого», – рассказал главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 20 матчах Мир РПЛ, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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8 комментариев
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Что-то он расхворался последнее время, как бы Болонья не передумала.
+2
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+2
Небольшое недомогание почувствовал? Наверное, пробки большие, не выспался совсем)
+1
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+1
Если он выйдет и сыграет как с Рубином, то дела наши будут плохи 🤷‍♂️
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Какое любопытные стечение обстоятельств. Ростов неоптимальным составом, ЦСКА еще больше замен, вот и у Локо уже двое намечаются.
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Ответ Roman
Небольшое недомогание почувствовал? Наверное, пробки большие, не выспался совсем)
А какие пробки в 3 ночи?)))
0
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Ответ Всё знаю
А какие пробки в 3 ночи?)))
геморрой
0
0
0
Ответ Всё знаю
А какие пробки в 3 ночи?)))
Пробки 18+
0
0
0
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