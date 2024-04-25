Гендиректор «Пари НН» о Юране и 5 поражениях подряд: «Разговоров об изменении формата работы нет. Он строит игру, исходя из того, что есть на руках»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран отставки Пари НН Матч ТВ Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Давид Мелик‑Гусейнов высказался о положении Сергея Юрана в «Пари НН».

Нижегородцы дома уступили «Локомотиву» (2:3) в 21-м туре Мир РПЛ, пропустив на 92-й и 96-й минутах. Это их пятое поражение подряд.

Не зреет ли недовольство работой Сергея Юрана?

– Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет.

Безусловно, мы обсуждаем вопросы, как усилиться с имеющимися ресурсами. Тем более что у нас многие футболисты выбыли из‑за травм.

Сергей Николаевич строит игру, исходя из того, что у него есть на руках, – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов.

Нижегородцы занимают 10‑е место, набрав 28 очков.

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