Гендиректор «Пари НН» о Юране и 5 поражениях подряд: «Разговоров об изменении формата работы нет. Он строит игру, исходя из того, что есть на руках»

Давид Мелик‑Гусейнов высказался о положении Сергея Юрана в «Пари НН».

Нижегородцы дома уступили «Локомотиву» (2:3) в 21-м туре Мир , пропустив на 92-й и 96-й минутах. Это их пятое поражение подряд.

– Не зреет ли недовольство работой ?

– Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет.

Безусловно, мы обсуждаем вопросы, как усилиться с имеющимися ресурсами. Тем более что у нас многие футболисты выбыли из‑за травм.

Сергей Николаевич строит игру, исходя из того, что у него есть на руках, – сказал генеральный директор « » Давид Мелик‑Гусейнов.

Нижегородцы занимают 10‑е место, набрав 28 очков.

«Пари НН» Юрана проиграл 5 матчей подряд – дальше выезд к «Ахмату»