Гендиректор «Пари НН» после 2:3 с «Локо»: «К судьям есть вопросы: в одних случаях ставят пенальти, в других – нет, решают доли миллиметров наклона. Счет это не изменит, но изменит чью-то совесть, может»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Пари НН Сергей Цыганок Спорт-Экспресс Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В «Пари НН» заявили о претензиях к судейству в матче с «Локомотивом».

Вчера нижегородцы уступили «Локомотиву» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:3), дважды пропустив в добавленное ко 2-му тайму время. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком.

– Вопросы к судьям есть. Мы возьмем небольшой перерыв, чтобы все просмотреть и проанализировать. Но счет это не изменит. Может быть, изменит чью-то совесть. Дай бог, чтобы эта совесть проснулась. Но и на это уповать бессмысленно.

– Будете обращаться в ЭСК?

– Если бы это могло что-то изменить... Но мы обязательно обсудим, нужно ли привлечь к этому внимание.

В одних случаях пенальти назначаются, в других – нет. Какие-то доли миллиметров наклона тела решают. Очень странно. Но повторюсь, что счет это не изменит. Наверное, люди, которые принимают решения о назначении судей, распределению их по матчам, услышат глас вопиющего в пустыне со стороны команды «Пари НН», – сказал гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

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10 комментариев
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Тоже самое касается ЖК , кому-то дают, а в аналогичных ситуациях не дают , ещё и там где фола нет, показывают карточку, чем руководствуются не понятно.
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надо обратиться в ЭСК, пусть расскажут новые весёлые истории..
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Жалобы на судей дико утомили в принципе - от кого бы то ни было
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Да что там анализировать?! В ворота Депо пендалей вообще не должно было иметь место.
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Ну да,ну да!сомнительные пенальти,желтая Баринову за,что дали?там и близко фола не было!Миранчука за футболку повалили и никакой карточки!так там если смотреть то Парижу лучше вообще молчать
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Да все 3 пенки вызывают вопросы.
Поэтому и 4 не поставил в самом конце.
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НН и Локо симпатичные команды, когда Дзюбы нет на поле
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Анализ надо начатьс того, как "НН" вообще оказался в РПЛ, заняв незаслуденно чужое место из-за пустующего своего тадиона ЧМ. Чья б мычала.....?
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Плаки плаки нюнечка
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Москалей тянут за уши!!
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