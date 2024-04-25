Гендиректор «Пари НН» после 2:3 с «Локо»: «К судьям есть вопросы: в одних случаях ставят пенальти, в других – нет, решают доли миллиметров наклона. Счет это не изменит, но изменит чью-то совесть, может»
В «Пари НН» заявили о претензиях к судейству в матче с «Локомотивом».
Вчера нижегородцы уступили «Локомотиву» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:3), дважды пропустив в добавленное ко 2-му тайму время. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком.
– Вопросы к судьям есть. Мы возьмем небольшой перерыв, чтобы все просмотреть и проанализировать. Но счет это не изменит. Может быть, изменит чью-то совесть. Дай бог, чтобы эта совесть проснулась. Но и на это уповать бессмысленно.
– Будете обращаться в ЭСК?
– Если бы это могло что-то изменить... Но мы обязательно обсудим, нужно ли привлечь к этому внимание.
В одних случаях пенальти назначаются, в других – нет. Какие-то доли миллиметров наклона тела решают. Очень странно. Но повторюсь, что счет это не изменит. Наверное, люди, которые принимают решения о назначении судей, распределению их по матчам, услышат глас вопиющего в пустыне со стороны команды «Пари НН», – сказал гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
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Поэтому и 4 не поставил в самом конце.