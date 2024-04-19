Зарема Салихова: «Матч со «Спартаком» – шанс Карпина запрыгнуть в клуб. В случае назначения Амаралу можно собирать чемоданы. Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Данил Глебов Спорт-Экспресс Зарема Салихова Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова высказалась перед матчем «Ростова» и «Спартака».

«Матч против «Спартака» – это последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в клуб.

Они будут пытаться изо всех сил оказаться выше в турнирной таблице.

Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера.

А в случае назначения Карпина Амаралу [спортивному директору] надо четко понимать, что у Валерия Георгиевича своя команда управленцев-зубров российского футбола.

Амаралу можно собирать чемоданы.

А Малышев [генеральный директор] пригодится кофе подержать, принтер заправить, бумагу принести», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Я хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин

62 комментария
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Только зачем Карпину сдался Спартак? Все пытаются его туда засунуть, только он не раз говорил, что в Ростове ему комфортно и никуда он не собирается.
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Карпину и в Ростове хорошо - ему токсичный Спартак с традиционным бардаком и багажом даром не нужен. Надо было ценить Валеру за стабильные вторые места раньше. Теперь поезд ушёл.
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Ответ Dmitry Aqf
Только зачем Карпину сдался Спартак? Все пытаются его туда засунуть, только он не раз говорил, что в Ростове ему комфортно и никуда он не собирается.
Звучит как: "зачем Карпину зарплата в три раза больше?"
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Ответ Dmitry Aqf
Только зачем Карпину сдался Спартак? Все пытаются его туда засунуть, только он не раз говорил, что в Ростове ему комфортно и никуда он не собирается.
А что он должен был сказать тренируя Ростов? Это вообще не аргумент, а причин возглавить может быть достаточно.
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Валеру-то спросили? Он в Ростове царь и бог, плюс сборная. Денежка неплохая. В мясе совмещать не получится. Еще пару лет и в Эстонию свалит жить, чего он в принципе и не скрывает.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий удален модератором
Цитируется-то ладно, есть цитата, есть новость. Но ведь кто-то же набирает ее номер в надежде узнать ее мнение, вот что удивительно!
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Ответ Black Phoenix
Карпину и в Ростове хорошо - ему токсичный Спартак с традиционным бардаком и багажом даром не нужен. Надо было ценить Валеру за стабильные вторые места раньше. Теперь поезд ушёл.
Вы чисто дитя !
Заключил контракт пожирнее , поработал полгода , получил отступные .
А дальше хоть в Ростов возвращайся , хоть в Ахмат иди , хоть в Зенит .
Хоть домой в Эстонию-Испанию детей или женщин тренировать !
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Зачем Карпину вместе с Глебовым прыгать в клоаку? Зарема сейчас ляпнула неподумавши
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зарема по ходу вообще из дома не выходит, в день по 3-4 интервью, каждый день)
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Про свои таланты тактично промолчала
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Ответ Ком иль фо
А ты я вижу поклонник ,,психологии,, Заремы?)
х.з, какая у нее психология. но логика в возможном приходе карпина в спартак - есть.
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Ответ Катя СПб
И всё-таки она молодец.! ))
она молодец?))
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Ответ riverman1980
Звучит как: "зачем Карпину зарплата в три раза больше?"
Карпин может себе позволить. К тому же лично я сильно сомневаюсь, что возможная з/п в Спартаке в 3 раза больше того, что он получает в Ростове+в сборной. Про стоимость нервов, которые он дополнительно будет сжигать в Спартаке по сравнению с Ростовом даже не заикаюсь. Также не прошу тебя рассказать о том, за счёт каких козырей в предыдущем туре Ташуев смог обыграть Карпина.
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Ответ Всеволод Бобров
Второе место это достижение?
В те сезоны 2 место было увесистей чем сейчас. Это прямой выход в ЛЧ! Конкуренция с крепким ЦСКА и накаченным Зенитом. Да и бердыевский Рубин рядом и Анжи Керимова тоже. Локомотив тоже нервы потрепать мог знатно. В общем, чемпионат был сильнее при инфраструктуре хуже.
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Ответ юра георгиевский
Комментарий удален модератором
вообще-то на своей кухне -ты. а она спартаковскую кухню несколько лучше тебя знает. и капину этот геморрой вполне может быть нужен. и из-за денег, и из-за амбиций. типа, 20 лет кувыркался спартачок там-сям, а тут пришел карпуша и все наконец наладил.
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Не очень понимаю почему все сватают в Спартак Карпина?
Он вроде не собирается туда, неоднократно заявлял что в Ростове его всë устраивает. Опять же ростовчане играют не хуже Спартака.
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Судя по сказанному, Карпин уже многократно пытался попасть в Спартак. И вот у него остался последний шанс, иначе поезд ушёл.
Без нарушений правил сайта нельзя охарактеризовать эту...
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Ответ Black Phoenix
Карпину и в Ростове хорошо - ему токсичный Спартак с традиционным бардаком и багажом даром не нужен. Надо было ценить Валеру за стабильные вторые места раньше. Теперь поезд ушёл.
🤣 ценить за вторые места с Великом и Алексом в составе? За то что задвинул Дзюбу в аренду и играл в навесы? За то что выдавил Эмери? Зачем Спартаку токсичный хам Валера?
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Вообще непонятная херня. Одна из гарема Федуна, неясно, любимая ли, предлагает топ-менеджеру PWC, который аудит миллиардных компаний проводил, что он принтер должен заправлять. Не слишком ли много дама на себя берёт?
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Ответ natetinain
х.з, какая у нее психология. но логика в возможном приходе карпина в спартак - есть.
Он в Ростове король, и ему незачем геморрой добровольно искать в клубе, где руководство и администрация, далеки от футбола
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Интересно будет, что скажет Зарема, если "Ростов" одержит победу, а Карпин так и будет спокойно тренировать ростовский клуб.
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Ответ Black Phoenix
Карпину и в Ростове хорошо - ему токсичный Спартак с традиционным бардаком и багажом даром не нужен. Надо было ценить Валеру за стабильные вторые места раньше. Теперь поезд ушёл.
Последние его 2 сезона в Спартаке были 6-ые)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален модератором
Я бы это написал
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Ответ Black Phoenix
Карпину и в Ростове хорошо - ему токсичный Спартак с традиционным бардаком и багажом даром не нужен. Надо было ценить Валеру за стабильные вторые места раньше. Теперь поезд ушёл.
И ещё 1/4 ЛЕ была. Просрали конечно Валеру знатно.
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Ответ Ком иль фо
Зачем Карпину вместе с Глебовым прыгать в клоаку? Зарема сейчас ляпнула неподумавши
смотрю, еще один знаток карпинской психологии. вы на этой веточке размножаетесь как тараканы.
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Ответ Black Phoenix
Карпину и в Ростове хорошо - ему токсичный Спартак с традиционным бардаком и багажом даром не нужен. Надо было ценить Валеру за стабильные вторые места раньше. Теперь поезд ушёл.
так там не даром будет. далеко не даром.
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Ответ diversant
🤣 ценить за вторые места с Великом и Алексом в составе? За то что задвинул Дзюбу в аренду и играл в навесы? За то что выдавил Эмери? Зачем Спартаку токсичный хам Валера?
+++/ Солидарен с Вами !
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Ответ riverman1980
Карпин в Зенит? Ты серьезный клуб с шапито не путай, у нас здесь лузеров-бестрофейников главным тренером уже 20 лет как не назначают.
Ну-ка, ну-ка, поподробнее про титулы Семака до Газпрома. С удовольствием послушаю.
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Ответ Reigher
Карпин: "Спартак? Первый раз слышу."
Ну да, а переговоры идут 🤣
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Ответ zanuda59
Я бы это написал
Уже удалили. Модерация сайта перестраховывается, это определение не входит в перечень запрет, ими же обозначенных,( оскорбление спам, расизм и т. д.),
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