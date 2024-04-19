Зарема Салихова: «Матч со «Спартаком» – шанс Карпина запрыгнуть в клуб. В случае назначения Амаралу можно собирать чемоданы. Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить»

Зарема Салихова высказалась перед матчем «Ростова» и «Спартака».

«Матч против «Спартака» – это последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в клуб.

Они будут пытаться изо всех сил оказаться выше в турнирной таблице.

Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера.

А в случае назначения Карпина Амаралу [спортивному директору] надо четко понимать, что у Валерия Георгиевича своя команда управленцев-зубров российского футбола.

Амаралу можно собирать чемоданы.

А Малышев [генеральный директор] пригодится кофе подержать, принтер заправить, бумагу принести», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Я хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин