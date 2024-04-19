Зарема Салихова: «Матч со «Спартаком» – шанс Карпина запрыгнуть в клуб. В случае назначения Амаралу можно собирать чемоданы. Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить»
Зарема Салихова высказалась перед матчем «Ростова» и «Спартака».
«Матч против «Спартака» – это последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в клуб.
Они будут пытаться изо всех сил оказаться выше в турнирной таблице.
Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера.
А в случае назначения Карпина Амаралу [спортивному директору] надо четко понимать, что у Валерия Георгиевича своя команда управленцев-зубров российского футбола.
Амаралу можно собирать чемоданы.
А Малышев [генеральный директор] пригодится кофе подержать, принтер заправить, бумагу принести», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.
Заключил контракт пожирнее , поработал полгода , получил отступные .
А дальше хоть в Ростов возвращайся , хоть в Ахмат иди , хоть в Зенит .
Хоть домой в Эстонию-Испанию детей или женщин тренировать !
Он вроде не собирается туда, неоднократно заявлял что в Ростове его всë устраивает. Опять же ростовчане играют не хуже Спартака.
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