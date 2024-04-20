Зарема Салихова: «Эмери сватают в «Барсу», а Карпин все в «Спартак» не может пробиться. Футбол всех расставляет по местам»

Зарема Салихова высказалась про Унаи Эмери и Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что Эмери интересен «Барселоне».

« сватают в «Барселону», а все в « » не может пробиться. Футбол всех расставляет по местам», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» .

Эмери и Карпин ранее тренировали «Спартак».