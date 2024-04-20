Зарема Салихова: «Эмери сватают в «Барсу», а Карпин все в «Спартак» не может пробиться. Футбол всех расставляет по местам»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Ла Лига Валерий Карпин Унаи Эмери Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась про Унаи Эмери и Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что Эмери интересен «Барселоне».

«Эмери сватают в «Барселону», а Карпин все в «Спартак» не может пробиться. Футбол всех расставляет по местам», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Эмери и Карпин ранее тренировали «Спартак».

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46 комментариев
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А зачем Карпину идти на понижение?
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-14
+60
Ответ Холден Колфилд
А зачем Карпину идти на понижение?
То есть бесплатное питание борщом на базе для тебя несущественный бонус?
+33
-3
+30
А Зарема без работы и шанса на трудоустройство
+25
-2
+23
Зачем Карпину возвращаться в шапито? Понятное дело, что это понижение после Ростова😎
+17
-6
+11
Почему Карпин не может? Он не хочет. Хотел бы - так завтра бы назначили.
+10
-3
+7
Ответ counsel
А Зарема без работы и шанса на трудоустройство
У нее всё зашибись
+6
0
+6
Специалистка по местам, разным, высказалась.
+5
-1
+4
многие фанаты Спартака хотят видят Карпина в команде, тебя видеть в Спартаке не хочет никто. Футбол все расставляет по местам
+11
-8
+3
Ответ Холден Колфилд
А зачем Карпину идти на понижение?
Я, конечно, все понимаю
Но кризисный Спартак все ещё выше успешного карпина в таблице
Это что угодно, но не понижение
+4
-1
+3
Я не понимаю , почему эта баба ничего не понимающая в футболе и не имеющая никакого отношения к Спартаку, продолжает ежедневно о нëм высказываться и все это публикуют и бурно обсуждают.
+5
-2
+3
Ответ Андрей Стоянов
Возможно завтра местами поменяются. Тогда будет понятно, что ли?
А возможно, что нет.
Не говори гоп.
Олсо, речь о том, что Спартак ни при каких обстоятельствах не хуже Ростова. То, что для Спартака глубокий кризис и катастрофа, для Ростова - успешный сезон и отличная работа тренера.

Это и определяет место в иерархии, а не текущая таблица, на самом деле
+3
-1
+2
Какое отношение экспертница имеет к карьере Эмери и Карпина?
+2
0
+2
Интересно было бы посмотреть на Унаи в Барселоне, если правда
+2
-1
+1
Ответ counsel
А Зарема без работы и шанса на трудоустройство
Зачем ей работать, если Федун обеспечивает?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Федун тогда жил с первой женой.
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Ответ юра георгиевский
Федун тогда жил с первой женой.
Это официально.
А в реальности ...
Все таки четверых детей успели настрогать.
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Ответ Юра Барзиков
Своей игрой он лучше,так устроит? Карпин если захочет,в любой Российский клуб может пойти включая Зенит(репутацию он себе сделал)собираю всякий сброд и делая их лучше,системный тренер. Да и человек он здравый и понимает что в Ростове порядок нежели в Спартаке(где Спортивных директоров на право и на лево меняют ,нет четких идей,порядка,Федуны и Заремы ушли,но порядка как не было так его и нет
Лучшая игра держит его ниже, чем Спартак? Ок
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Ответ Egobrain
Где я и где спартачи вообще? Назови мне аспект, в котором Ростов лучше Спартака
Своей игрой он лучше,так устроит?
Карпин если захочет,в любой Российский клуб может пойти включая Зенит(репутацию он себе сделал)собираю всякий сброд и делая их лучше,системный тренер.
Да и человек он здравый и понимает что в Ростове порядок нежели в Спартаке(где Спортивных директоров на право и на лево меняют ,нет четких идей,порядка,Федуны и Заремы ушли,но порядка как не было так его и нет
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Ответ Андрей Стоянов
Вы, спартачи, много думаете о великом, о иерархие. На самом деле этого уже давно нет, а вам стыдно в этом признаться.
Где я и где спартачи вообще?
Назови мне аспект, в котором Ростов лучше Спартака
0
0
0
Ответ Egobrain
А возможно, что нет. Не говори гоп. Олсо, речь о том, что Спартак ни при каких обстоятельствах не хуже Ростова. То, что для Спартака глубокий кризис и катастрофа, для Ростова - успешный сезон и отличная работа тренера. Это и определяет место в иерархии, а не текущая таблица, на самом деле
Вы, спартачи, много думаете о великом, о иерархие. На самом деле этого уже давно нет, а вам стыдно в этом признаться.
+2
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0
Ответ Andreyanswer
Я не понимаю , почему эта баба ничего не понимающая в футболе и не имеющая никакого отношения к Спартаку, продолжает ежедневно о нëм высказываться и все это публикуют и бурно обсуждают.
Потому, что вы пишите комменты, вследствии чего она очень популярна(как Червиченко)и журналюги, чтобы развести срач, к ней обращаются
0
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Ответ Andreyanswer
Я не понимаю , почему эта баба ничего не понимающая в футболе и не имеющая никакого отношения к Спартаку, продолжает ежедневно о нëм высказываться и все это публикуют и бурно обсуждают.
Потому что какой клуб такие и комментаторы
0
0
0
Ответ Egobrain
Я, конечно, все понимаю Но кризисный Спартак все ещё выше успешного карпина в таблице Это что угодно, но не понижение
Возможно завтра местами поменяются. Тогда будет понятно, что ли?
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Зарема так хочет, что бы Карпин ей ответил? Кто тебе сказал, что он стремиться в этот бардак? Оч надеюсь, что Валера и дальше будет игнорить её глупые высказывания.
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А зачем ему Спартак? Ему и в Ростове неплохо - задач нет, критики нет, тренирует себе спокойно региональную командочку + контракт в сборной, у которой тоже нет задач.
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Правильно! И сама больше не имеет отношения к футболу.
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Так «остроумить» могут только глубоко закомплексованные и обиженные пацаны-глупыши. Неужели это поддержание «семейного подряда» в отношении давнего федуновского утверждения о «сбитом летчике»? Тогда это клиника!
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Эмери испанец.
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Она права.
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Карпин - тренер сборной
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