Зарема Салихова: «Эмери сватают в «Барсу», а Карпин все в «Спартак» не может пробиться. Футбол всех расставляет по местам»
Зарема Салихова высказалась про Унаи Эмери и Валерия Карпина.
Ранее сообщалось, что Эмери интересен «Барселоне».
«Эмери сватают в «Барселону», а Карпин все в «Спартак» не может пробиться. Футбол всех расставляет по местам», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Эмери и Карпин ранее тренировали «Спартак».
Но кризисный Спартак все ещё выше успешного карпина в таблице
Это что угодно, но не понижение
Не говори гоп.
Олсо, речь о том, что Спартак ни при каких обстоятельствах не хуже Ростова. То, что для Спартака глубокий кризис и катастрофа, для Ростова - успешный сезон и отличная работа тренера.
Это и определяет место в иерархии, а не текущая таблица, на самом деле
А в реальности ...
Все таки четверых детей успели настрогать.
Карпин если захочет,в любой Российский клуб может пойти включая Зенит(репутацию он себе сделал)собираю всякий сброд и делая их лучше,системный тренер.
Да и человек он здравый и понимает что в Ростове порядок нежели в Спартаке(где Спортивных директоров на право и на лево меняют ,нет четких идей,порядка,Федуны и Заремы ушли,но порядка как не было так его и нет
Назови мне аспект, в котором Ростов лучше Спартака