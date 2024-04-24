«ЦСКА – это не кони, а клячи в этом сезоне, скорее. Верю, что Слишкович разберется с ними». Зарема о дерби

Зарема Салихова высказалась о предстоящем матче ЦСКА и «Спартака».

Команды встретятся на «ВЭБ Арене» 25 апреля. Перед началом игры Пелагея выступит с песней «Конь».

«А про пони или единорожек у нее есть в репертуаре? ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака». ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни , ни братьев Березуцких с , ни , ни .

Станет ли третьим вратарем, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесет результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.