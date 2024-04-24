«ЦСКА – это не кони, а клячи в этом сезоне, скорее. Верю, что Слишкович разберется с ними». Зарема о дерби
Зарема Салихова высказалась о предстоящем матче ЦСКА и «Спартака».
Команды встретятся на «ВЭБ Арене» 25 апреля. Перед началом игры Пелагея выступит с песней «Конь».
«А про пони или единорожек у нее есть в репертуаре? ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака». ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.
Станет ли Акинфеев третьим вратарем, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесет результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Надо сказать, она достаточно наблюдательна.
если чо, это классик еще в 19 веке сказал о людях, которые пытаются из грязи в князи попасть...
Только ведь и Мясо давно уже не стейк, а, в лучшем случае, голяшка.
И что-то не видно там Феди, Цыли, или хотя бы Тихонова с Титовым...
Единорожка, барашка... Язык современной элиты.