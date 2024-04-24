«ЦСКА – это не кони, а клячи в этом сезоне, скорее. Верю, что Слишкович разберется с ними». Зарема о дерби

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Вагнер Лав премьер-лига Россия Зоран Тошич Александр Головин Никола Влашич Зарема Салихова Владимир Слишкович Футбол

Зарема Салихова высказалась о предстоящем матче ЦСКА и «Спартака».

Команды встретятся на «ВЭБ Арене» 25 апреля. Перед началом игры Пелагея выступит с песней «Конь».

«А про пони или единорожек у нее есть в репертуаре? ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака». ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.

Станет ли Акинфеев третьим вратарем, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесет результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

74 комментария
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"Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина"

Надо сказать, она достаточно наблюдательна.
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а вообще конечно - как ворону ни наряжай в перья золотые, как ни осыпай ее камнями драгоценными, как ни маскируй короной золотой на голове в жар-птицу, но вот разинет рот, каркнет во все горло свое - и все воронье нутро ее наружу вылезет... и сразу видно - не, не жар-птица она...
если чо, это классик еще в 19 веке сказал о людях, которые пытаются из грязи в князи попасть...
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Видно что женщина и не знает основ. Коней ненавидеть можно, но принято относиться с уважением как к достойному сопернику. Опускаться до обзываний - признак новоделов, будем объективны 🙃
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Ответ Жорег Борщофф
"принесет результативную победу «Спартаку»" - эк, задвинула! Хотелось бы понять, что такое нерезультативная победа.
0:0 в Питере....
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Спартак то не так далеко ушел, сколько там разница с «клячами» 2 очка? Посмотрим по итогу чемпионата что будет. А то всегда классика жанра, что ЦСКА в конце выше
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Есть такой детский мультфильм называется «Свинка Пеппа »
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"принесет результативную победу «Спартаку»" - эк, задвинула! Хотелось бы понять, что такое нерезультативная победа.
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Да заткнись ты уже #####
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+10
Ответ chatone gpt0ne
а вообще конечно - как ворону ни наряжай в перья золотые, как ни осыпай ее камнями драгоценными, как ни маскируй короной золотой на голове в жар-птицу, но вот разинет рот, каркнет во все горло свое - и все воронье нутро ее наружу вылезет... и сразу видно - не, не жар-птица она... если чо, это классик еще в 19 веке сказал о людях, которые пытаются из грязи в князи попасть...
Жги её глаголом!
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Все еще мнит себя королевой Спартака. Все, Федун отобрал игрушку. Плачь, не плачь. Злись, не злись. А коням желаю снести пятачков в пыль. !!!
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ну а за Спартак завтра ни Титов, ни Робсон и Алекс не сыграют.
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Ответ Жорег Борщофф
"принесет результативную победу «Спартаку»" - эк, задвинула! Хотелось бы понять, что такое нерезультативная победа.
ничего себе, Вы хотите понять женщин???
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Стоило только победить... Пятачков понесло... Желаю Спартаку разгрома 5:0 от ЦСКА)))
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Вот нахера мотивировать коней своими шапкозакидательскими речами... Верю в своих, но оскорблять раненых врагов, такое себе занятие(
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Да и спартак без Робсона не торт
+5
0
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Очень некрасиво, прям фу.
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Ответ </c/>
цска опозорилось против ахмата и сейчас в дерби будет из штанов выпрыгивать что бы что-то доказать...
Не факт. Тот же Спартак после поражения от Сочи что-то не спешил выпрыгивать из штанов в Питере.
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Ответ Aleksey Yashin
"Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина" Надо сказать, она достаточно наблюдательна.
Ни Альберта Шерстенева, ни Всеволода Боброва, ни Григория Федотова((
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Я её давно терпеть не могу, но опускаться до прямых оскорблений, это уже за гранью.
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Судить по одному матчу после ухода Абаскаля такое себе,пока на радостях бегут,получается,но сколько это продлится не известно
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Она перед прошлой игрой Валеру же боготворила. А где ее комментарии по итогам той игры теперь?)) птица говорун
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Чувство меры отказало женщине
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Лучше бы на свою игру обратили внимание, а не надеялись на ошибки вратарей соперников.
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На карусели поменяли администратора и детей опять закружило в вихре новых эмоций....
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Справедливо.
Только ведь и Мясо давно уже не стейк, а, в лучшем случае, голяшка.
И что-то не видно там Феди, Цыли, или хотя бы Тихонова с Титовым...
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Ответ Alex Chernov
Видно что женщина и не знает основ. Коней ненавидеть можно, но принято относиться с уважением как к достойному сопернику. Опускаться до обзываний - признак новоделов, будем объективны 🙃
"Опускаться до обзываний" как раз признак настоящего спартача. Или ты уже забыл про любимый заряд "Мы - Спартак, а вы - ..."? Так что тетя выступила очень органично.
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Много сарказма. Злоба от бессилия.
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Ответ Forrest Gamp
Комментарий скрыт
Работать языком - это первое, чему их учат.
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Зачем опускаться до уровня Медведева и болельщиков зенита ?
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Про "единорожек"?
Единорожка, барашка... Язык современной элиты.
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