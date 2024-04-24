«Ливерпуль» и Слот обсуждают условия контракта. Тренер «Фейеноорда» уже дал согласие на переход (Фабрицио Романо)

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Фабрицио Романо Рафаэла Пимента Футбол

«Ливерпуль» обсуждает условия личного контракта с Арне Слотом.

Ранее стало известно, что 45-летний специалист является главным кандидатом «Ливерпуля» на замену Юргена Клоппа на посту главного тренера. «Красные» предложили 9 млн евро за Слота, однако «Фейеноорд» отказался и хочет больше.

По информации Фабрицио Романо, английский клуб уже обсуждает условия личного контракта с Арне Слотом, интересы которого представляет Рафаэла Пимента.

Тренер дал согласие на переход во вторник после первоначальных переговоров с клубом АПЛ.

В данный момент «Ливерпуль» обсуждает компенсацию с «Фейеноордом».

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52 комментария
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Не завидую этому человеку. Спрос с него будет огромный и с большой вероятностью он не справится. Хотелось бы, чтобы клуб выбрал гораздо более опытного специалиста с опытом в топ клубе. В любом случае удачи.
+28
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+25
Ну понятно, будет откат Ливерпуля в доКлоповские с 5-7 местом в АПЛ и игрой в Лиге Европы.
+35
-12
+23
Без Нуки, боюсь, не сдюжит
+19
0
+19
Ответ Арман Мартиросян
Не завидую этому человеку. Спрос с него будет огромный и с большой вероятностью он не справится. Хотелось бы, чтобы клуб выбрал гораздо более опытного специалиста с опытом в топ клубе. В любом случае удачи.
А кого? Сейчас на рынке нет свободных топ тренеров
+14
-1
+13
Ответ Leo
Ну понятно, будет откат Ливерпуля в доКлоповские с 5-7 местом в АПЛ и игрой в Лиге Европы.
Он еще даже подпись поставить не успел, а эксперты со спортса уже похоронили. Классика!
+13
-1
+12
Ответ Арман Мартиросян
Не завидую этому человеку. Спрос с него будет огромный и с большой вероятностью он не справится. Хотелось бы, чтобы клуб выбрал гораздо более опытного специалиста с опытом в топ клубе. В любом случае удачи.
Невозможно всегда брать на тренерский пост топов. Это только в манямирках экспертов. Челси вон взял Почеттино, и что, высоко парни идут? Это не гарантия.
+12
-1
+11
Через год Слот освободится
+11
0
+11
Ответ Leo
Ну понятно, будет откат Ливерпуля в доКлоповские с 5-7 местом в АПЛ и игрой в Лиге Европы.
До Клоппа Ливерпуль так же боролся за лигу и играл в ЛЧ
+17
-9
+8
Нуки ушла кстати, слот и так был ни о чем, теперь совсем .. только Черданцев любит
+8
-1
+7
Ответ Руслан Зимаков
А кого? Сейчас на рынке нет свободных топ тренеров
Есть Флик, который тоже рисковый вариант, но не такой, как Слот.
+9
-4
+5
Ответ Leo
Ну понятно, будет откат Ливерпуля в доКлоповские с 5-7 местом в АПЛ и игрой в Лиге Европы.
Почему ты так думаешь ? Если Слот из эридвизи значит он дно ? Странная логика, привыкли как в РФ , что Гаджиевы и Григоряны просто местами в клубах меняются...
+7
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+5
Может Клопп согласится хотя бы на удаленку...
+3
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+3
Интересно теперь, что будет с Аморимом и Де Дзерби
+3
0
+3
Ответ KozlikX
Почему ты так думаешь ? Если Слот из эридвизи значит он дно ? Странная логика, привыкли как в РФ , что Гаджиевы и Григоряны просто местами в клубах меняются...
Думаю, у многих просто срабатывает ассоциация с одним лысым шарлатаном - и, должен признаться, при всех симпатиях к Фейеноорду Слота, даже мне тяжело от нее избавиться
+3
0
+3
Он наверно дал согласие ещё до того, как ему предложили))
+2
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Ответ Арман Мартиросян
Не завидую этому человеку. Спрос с него будет огромный и с большой вероятностью он не справится. Хотелось бы, чтобы клуб выбрал гораздо более опытного специалиста с опытом в топ клубе. В любом случае удачи.
Спрос будет лишь в прессе. Всё же Эдвардс не дурак и понимает, что новому тренеру нужно время
+2
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+2
Я конечно очень хотела Аморима, но посмотрела и почитала про Слота - он больше подходит Ливерпулю! 4-3-3 останется, агрессия и прессинг, атакующий стиль. И как человек он хороший, позитивный очень, уважают его игроки и болельщики, где бы не работал. Не старый, и не "сбитый лётчик", Юрген примерно в этом же возрасте приходил)) так что не самый плохой выбор, в любом случае удачи. Перемены команде очень нужны!
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Любая фамилия, не созвучная с Рангник, повышает шансы на успех)
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Ответ Leo
Ну понятно, будет откат Ливерпуля в доКлоповские с 5-7 местом в АПЛ и игрой в Лиге Европы.
Когда вы стали видеть будущее ? Я тоже так хочу, чтобы уверенно так говорить
+2
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Из Аморима и Де Дзерби выбрали Слота
+1
0
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Де Дзерби уже в АПЛ пошумел
А Слот кот в мешке
Будут с МЮ биться за место в ЛЕ в след сезоне
А Брайтон Де Дзерби с Астон Виллой за ЛЧ
+2
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Помню его песню "Они убили Кенни". Видимо, после неё тренировать ушёл
+1
0
+1
два тен хага
+1
0
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Ответ Арман Мартиросян
Не завидую этому человеку. Спрос с него будет огромный и с большой вероятностью он не справится. Хотелось бы, чтобы клуб выбрал гораздо более опытного специалиста с опытом в топ клубе. В любом случае удачи.
Многих топов вы знаете в которых фанаты были бы уверены в дальнейшем прогрессе команды? Пеп? Конте? Жозе? Мотта? Индзаги? Алонсо ладно остался, Аморим сглупил.
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Ответ Yobo
Боюсь как бы еще не ниже, конкуренция в АПЛ сейчас на порядок стала выше.
Конкуренция гарантирует конкурентам место выше или что?
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Ответ Zombieset
Всегда есть Моуриньо
Речь была про действующих топ-тренеров.
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Ответ Leo
Ну понятно, будет откат Ливерпуля в доКлоповские с 5-7 местом в АПЛ и игрой в Лиге Европы.
Не факт. Вернулся старый спортдир, который собирал Ливер времён великой тройки. Будет интересно.
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Ответ Charles Foster Kane
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ ckay3ep 86
До Клоппа Ливерпуль так же боролся за лигу и играл в ЛЧ
Раз в 5 лет
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Ответ Leo
Ну понятно, будет откат Ливерпуля в доКлоповские с 5-7 местом в АПЛ и игрой в Лиге Европы.
Три сезона, ..., три сезона с 10 по 13 годы Ливерпуль не был в борьбе за титул и место в ЛЧ. Потом Роджерс почти выиграл АПЛ, провалил следующий сезон, а затем пришел Клопп. Так куда произойдет откат, по мнению хейтеров и школьников??
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