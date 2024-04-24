«Ливерпуль» и Слот обсуждают условия контракта. Тренер «Фейеноорда» уже дал согласие на переход (Фабрицио Романо)

«Ливерпуль» обсуждает условия личного контракта с Арне Слотом.

Ранее стало известно, что 45-летний специалист является главным кандидатом « » на замену на посту главного тренера. «Красные» предложили 9 млн евро за Слота, однако «Фейеноорд» отказался и хочет больше.

По информации , английский клуб уже обсуждает условия личного контракта с , интересы которого представляет .

Тренер дал согласие на переход во вторник после первоначальных переговоров с клубом .

В данный момент «Ливерпуль» обсуждает компенсацию с « ».