«Ливерпуль» и Слот обсуждают условия контракта. Тренер «Фейеноорда» уже дал согласие на переход (Фабрицио Романо)
«Ливерпуль» обсуждает условия личного контракта с Арне Слотом.
Ранее стало известно, что 45-летний специалист является главным кандидатом «Ливерпуля» на замену Юргена Клоппа на посту главного тренера. «Красные» предложили 9 млн евро за Слота, однако «Фейеноорд» отказался и хочет больше.
По информации Фабрицио Романо, английский клуб уже обсуждает условия личного контракта с Арне Слотом, интересы которого представляет Рафаэла Пимента.
Тренер дал согласие на переход во вторник после первоначальных переговоров с клубом АПЛ.
В данный момент «Ливерпуль» обсуждает компенсацию с «Фейеноордом».
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