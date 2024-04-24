«Ливерпуль» предложил 9 млн евро за Слота, «Фейеноорд» отказался и хочет больше. Переговоры продолжаются

«Фейеноорд» не готов отпустить Арне Слота в «Ливерпуль» за 9 миллионов евро.

По данным журналиста The Athletic Адама Крафтона, « » сделал «Фейерноорду» предложение по в размере 9 миллионов евро.

Однако клуб отклонил данное предложение, так как рассчитывает на более выгодную сделку. Переговоры продолжаются.

Арне Слот возглавляет « » с 2021 года. Под его руководством клуб выиграл и дошел до финала Лиги конференций.

Ранее стало известно, что 45-летний специалист является главным кандидатом «Ливерпуля» на замену на посту главного тренера.