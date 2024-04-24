«Ливерпуль» предложил 9 млн евро за Слота, «Фейеноорд» отказался и хочет больше. Переговоры продолжаются
«Фейеноорд» не готов отпустить Арне Слота в «Ливерпуль» за 9 миллионов евро.
По данным журналиста The Athletic Адама Крафтона, «Ливерпуль» сделал «Фейерноорду» предложение по Арне Слоту в размере 9 миллионов евро.
Однако клуб отклонил данное предложение, так как рассчитывает на более выгодную сделку. Переговоры продолжаются.
Арне Слот возглавляет «Фейеноорд» с 2021 года. Под его руководством клуб выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги конференций.
Ранее стало известно, что 45-летний специалист является главным кандидатом «Ливерпуля» на замену Юргена Клоппа на посту главного тренера.
Что у этого есть? За 45 лет..