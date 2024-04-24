«Ливерпуль» предложил 9 млн евро за Слота, «Фейеноорд» отказался и хочет больше. Переговоры продолжаются

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Арне Слот деньги Футбол

«Фейеноорд» не готов отпустить Арне Слота в «Ливерпуль» за 9 миллионов евро.

По данным журналиста The Athletic Адама Крафтона, «Ливерпуль» сделал «Фейерноорду» предложение по Арне Слоту в размере 9 миллионов евро.

Однако клуб отклонил данное предложение, так как рассчитывает на более выгодную сделку. Переговоры продолжаются. 

Арне Слот возглавляет «Фейеноорд» с 2021 года. Под его руководством клуб выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги конференций.

Ранее стало известно, что 45-летний специалист является главным кандидатом «Ливерпуля» на замену Юргена Клоппа на посту главного тренера. 

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24 комментария
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Имхо, более интересный вариант, чем Аморим. По крайней мере, играет именно 4-3-3, а не в стиле Конте,как португалец
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Ответ Дима Громов
Какой у него там опыт работы в топ лигах и с топ клубами?.. надеюсь это очередной вброс, не более
А какой опыт был у Хаби Алонсо до Байера? Пепа до Барсы?
+7
-1
+6
Ответ Роман Мироненко
Почему бы не рассмотреть Эмери??
Эмери на днях продил контракт до 27го года.
+4
0
+4
Ответ Роман Мироненко
Почему бы не рассмотреть Эмери??
Арсенал уже рассмотрел, спасибо неинтересно
+5
-2
+3
Ответ Willy Kambwala
Очередной Тен Хаг
Тен Хааг сокровище!
+2
0
+2
Почему бы не рассмотреть Эмери??
+4
-3
+1
Ответ Damien Coyen
Вон у Маура огромный опыт, легендарный тренер, но всерьез его сейчас в Ливерпуле не будут рассматривать.
С Мауром всё давно понятно.. есть хотя бы те кто с опытом в АПЛ, ну есть же кандидаты по серьёзнее, один сезон в Эре без сильной конкуренции и сразу в Ливерпуль.. ну такое
+1
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В FM он прям топыч и возглавляет гранды постоянно, попутно собирая кубки. Глянем, правильно ли разрабы на него ставку делали.
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Можно любой список привести в пример, но утверждать, что у этого тренера ничего не получится в Ливерпуле бессмысленно пока он не начнёт там работать. Того же Тен Хага возглавляли такие надежды
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посмотреть на пару сезонов, глядишь и выстрелит, схема вроде 4-3-3, болелы и игроки говорят уважают. а нет, через пару лет глядишь и клопп вернется. главное сиси не мять, двигаться - двигаться. вперед😁😁😁
+1
0
+1
Ответ Vatikan
Тен Хааг сокровище!
Скорее сукровица
+1
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+1
Ответ Нионель Ералду
Не знаю, у меня он всегда идет в топ и оттуда скатывается в Ковентри
У меня(в ФМ 23) он с Наполи становился гегемоном Серии А и постоянно был на поздних этапах ЛЧ. В иных сейвах замечал его и в Реале и в Баварии. Я если честно только по ФМ и узнал,что есть такой тренер и видимо не так он прост )
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Ответ Рашпель793
В FM он прям топыч и возглавляет гранды постоянно, попутно собирая кубки. Глянем, правильно ли разрабы на него ставку делали.
Не знаю, у меня он всегда идет в топ и оттуда скатывается в Ковентри
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Ответ хавбек+
рискованный шаг, чел на безрыбье только после уходов Шмидта и Хага выиграл чемпионат
Любой вариант рискованный. Назначение Артеты тоже было рискованным, но всё сработало. Не стоит так быстро ставить крест на тренере, который даже не начал работу
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Ответ Lindeman
А какой опыт был у Хаби Алонсо до Байера? Пепа до Барсы?
Можно тогда список добавить у которых ничего и не получилось таких на много больше. У Хави были наставники и колосальный опыт игр в топ лигах, Пеп так же и как с тем составом в барсе можно было выступать плохо...
Что у этого есть? За 45 лет..
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Ответ Дима Громов
Какой у него там опыт работы в топ лигах и с топ клубами?.. надеюсь это очередной вброс, не более
Вон у Маура огромный опыт, легендарный тренер, но всерьез его сейчас в Ливерпуле не будут рассматривать.
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Ответ Damien Coyen
Арсенал уже рассмотрел, спасибо неинтересно
Когда Арсенал последний раз чемпионом был? Явно не в Эмери дело было.
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Ответ Роман Мироненко
Почему бы не рассмотреть Эмери??
На днях он продлил контракт, думаю в его планах нет уходить никуда.
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Ответ Роман Мироненко
Почему бы не рассмотреть Эмери??
Потому что Эмери буквально пару дней, как продлил свой контракт с Астон Виллой.
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рискованный шаг, чел на безрыбье только после уходов Шмидта и Хага выиграл чемпионат
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Да будет битва лысых шарлатанов в АПЛ
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Какой у него там опыт работы в топ лигах и с топ клубами?.. надеюсь это очередной вброс, не более
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Очередной Тен Хаг
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Очередной лысый шарлатан) а с Аморимом всё? Бедная Рита))
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