Каррагер про Слота: «Переход из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» – огромный скачок. Это указывает на дефицит топ-тренеров»

Джейми Каррагер высказался о возможном назначении Арне Слота в «Ливерпуль».

Сообщалось, что тренер «Фейеноорда» – главный кандидат на место Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Думаю, переход из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» – огромный скачок. Это показывает, что на данный момент есть дефицит настоящих топ-тренеров, если взглянуть на то, кого «Ливерпуль» хотел заполучить.

Изначально речь шла о Хаби Алонсо, который проводит первый полный сезон в качестве тренера. Были разговоры об Амориме из «Спортинга», но ему 38 лет. Слот сейчас выглядит фаворитом.

Не думаю, что все это похоже на Рафу Бенитеса, который пришел после двух титулов в Ла Лиге и Кубка УЕФА, или на Клоппа, который пришел после того, как выиграл титулы с «Дортмундом» и дошел до финала Лиги чемпионов.

Тогда «Ливерпуль» находился в другой плоскости. Это была команда, частью которой я был, и мы пытались попасть в топ-4

Сейчас «Ливерпуль» в другой плоскости. Они борются за победу в АПЛ, а в следующем сезоне Лиги чемпионов можно ожидать как минимум выхода в четвертьфинал.

Для Слота это огромный скачок, но он, безусловно, отличный тренер и имеет большой послужной список в тех клубах, где работал. Посмотрим», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.