Каррагер про Слота: «Переход из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» – огромный скачок. Это указывает на дефицит топ-тренеров»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Арне Слот Футбол

Джейми Каррагер высказался о возможном назначении Арне Слота в «Ливерпуль».

Сообщалось, что тренер «Фейеноорда» – главный кандидат на место Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Думаю, переход из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» – огромный скачок. Это показывает, что на данный момент есть дефицит настоящих топ-тренеров, если взглянуть на то, кого «Ливерпуль» хотел заполучить.

Изначально речь шла о Хаби Алонсо, который проводит первый полный сезон в качестве тренера. Были разговоры об Амориме из «Спортинга», но ему 38 лет. Слот сейчас выглядит фаворитом.

Не думаю, что все это похоже на Рафу Бенитеса, который пришел после двух титулов в Ла Лиге и Кубка УЕФА, или на Клоппа, который пришел после того, как выиграл титулы с «Дортмундом» и дошел до финала Лиги чемпионов.

Тогда «Ливерпуль» находился в другой плоскости. Это была команда, частью которой я был, и мы пытались попасть в топ-4

Сейчас «Ливерпуль» в другой плоскости. Они борются за победу в АПЛ, а в следующем сезоне Лиги чемпионов можно ожидать как минимум выхода в четвертьфинал.

Для Слота это огромный скачок, но он, безусловно, отличный тренер и имеет большой послужной список в тех клубах, где работал. Посмотрим», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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11 комментариев
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Приходить в клуб после успешного тренера всегда неблагодарное дело если, будешь хорошо работать раскрутят тему про багаж и наследие Клоппа если, все пойдет плохо, то будут говорить, что не справился и развалил клуб после Клоппа
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Какая-то странная логика. Слот не скакал как стрекоза по разным клубам, а развивал Фейеноорд. По стилю подойдёт, агрессивный прессинг и хороший комбинационный футбол, по крайней мере в тех матчах, что видел
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+5
Фейе хорош был в ЛЧ
+4
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+4
Ответ Константин Долгих
Приходить в клуб после успешного тренера всегда неблагодарное дело если, будешь хорошо работать раскрутят тему про багаж и наследие Клоппа если, все пойдет плохо, то будут говорить, что не справился и развалил клуб после Клоппа
Багаж никто отрицать и не будет. Задача не растерять этот багаж. К слову, возможно для нового тренера и будет плюсом, что ливерпуль только кубок лиги возьмет, меньше давления, чем приходить после требла/дубля.
+4
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Именно об этом я пишу уже несколько лет. Мешков стало так много, что на всех не хватает топ тренеров и топ игроков. Поэтому в некоторых случаях нам выдают заурядных игроков и тренеров за великих мастеров. А это не так и народ это чувствует.
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Моуриньо свободен, из салаха получится отличный лз
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...но ему 38 лет. И что?
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Из феодализма в социализм как Монголия!
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ну да, лучше круговорот тренеров в треугольнике ПСЖ - Бавария - Челси, с ответвлениями на сб Германии и Ттх
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Ответ kostyan89
Багаж никто отрицать и не будет. Задача не растерять этот багаж. К слову, возможно для нового тренера и будет плюсом, что ливерпуль только кубок лиги возьмет, меньше давления, чем приходить после требла/дубля.
Абсолютно согласен, успехом будет просто продолжить путь развития, а для этого есть, отличный центр поля и хорошая линия нападения, лучший голкипер мира и куча талантливой молодежи, Клопп и руководство спортивного отдела уже выиграли свой главный трофей- это прошлая летняя трансферная компания и создания базиса для обновления команды
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Ответ Константин Долгих
Приходить в клуб после успешного тренера всегда неблагодарное дело если, будешь хорошо работать раскрутят тему про багаж и наследие Клоппа если, все пойдет плохо, то будут говорить, что не справился и развалил клуб после Клоппа
С таким настроением, вообще Ливерпуль без тренера должен играть, или должен спустится сам Зевс чтобы не попрекали Клоппом
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