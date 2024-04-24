Тренер «Фейеноорда» Слот – главный кандидат «Ливерпуля» на замену Клоппу. Специалист с энтузиазмом относится к идее (Дэвид Орнстейн)

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Арне Слот Футбол

Арне Слот – главный кандидат на замену Юргену Клоппу.

По данным корреспондента The Athletic Дэвида Орнстейна, «Ливерпуль» ведет переговоры с «Фейеноордом» и считает Арне Слота предпочтительным выбором на пост главного тренера после ухода Юргена Клоппа. Впрочем, другие кандидаты по-прежнему рассматриваются.

45-летний специалист с энтузиазмом относится к потенциальному назначению и готов к переезду в Ливерпуль. 

Арне Слот возглавляет «Фейеноорд» с 2021 года. Под его руководством клуб выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги конференций.

Ранее стало известно, что, кроме Слота, «Ливерпуль» проявляет интерес к Рубену Амориму и Роберто Де Дзерби.

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16 комментариев
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Ответ Крыс Пол
Новый тен Хаг?
ага, будет эпическая дуэль двух голландских лысых шарлатанов
+9
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+9
Новый тен Хаг?
+3
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+2
Падением будет жёстким. После Клоппа ни один тренер не сможет удерживать такую высокую планку, но, чтобы взять прям настолько необстрелянного специалиста - это риск.
+2
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+2
Может тогда Аморима в Челси?
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Не всё то Гвардиола, что с лысиной.
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Отличный выбор.давно нравится, как играет фееноорд. Быстро агрессивно.Точно лучше чем аморим
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Означает ли это, что помимо квот для меньшинств, в АПЛ есть квота для лысых шарлатанов 😁?
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Поздравляю Сити/Арсенал с чемпионством 24/25
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Наш Слотяра!
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Ответ Jan Paskel
ага, будет эпическая дуэль двух голландских лысых шарлатанов
он тоже лысый ?))
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Ответ гилберт
Провал.
Почему? Фейеноорд играет симпатично и агрессивно. Помощник Слота пришел в Шахтер и Шахта тоже теперь играет интересно.
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Ответ Владимир Владимир
Падением будет жёстким. После Клоппа ни один тренер не сможет удерживать такую высокую планку, но, чтобы взять прям настолько необстрелянного специалиста - это риск.
Я не думаю, что с нового тренера будут требовать как с Клоппа. Все же болельщики Ливерпуля прекрасно видят свой состав и понимают гениальность Клоппа в части выжимания максимума.
Тем не менее, мне кажется Ливерпуль выстроио в целом неплохую систему, позволяющую не настолько зависить от тренера, как большинство других клубов.
Будет интересно!
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Ответ Wesley
Не всё то Гвардиола, что с лысиной.
Не всё то лысина, что блестит! )
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