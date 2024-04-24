Тренер «Фейеноорда» Слот – главный кандидат «Ливерпуля» на замену Клоппу. Специалист с энтузиазмом относится к идее (Дэвид Орнстейн)

Арне Слот – главный кандидат на замену Юргену Клоппу.

По данным корреспондента The Athletic Дэвида Орнстейна, «Ливерпуль» ведет переговоры с « » и считает предпочтительным выбором на пост главного тренера после ухода Юргена Клоппа. Впрочем, другие кандидаты по-прежнему рассматриваются.

45-летний специалист с энтузиазмом относится к потенциальному назначению и готов к переезду в Ливерпуль.

Арне Слот возглавляет «Фейеноорд» с 2021 года. Под его руководством клуб выиграл и дошел до финала Лиги конференций.

Ранее стало известно, что, кроме Слота, « » проявляет интерес к Рубену Амориму и Роберто Де Дзерби.