Тренер «Фейеноорда» Слот – главный кандидат «Ливерпуля» на замену Клоппу. Специалист с энтузиазмом относится к идее (Дэвид Орнстейн)
Арне Слот – главный кандидат на замену Юргену Клоппу.
По данным корреспондента The Athletic Дэвида Орнстейна, «Ливерпуль» ведет переговоры с «Фейеноордом» и считает Арне Слота предпочтительным выбором на пост главного тренера после ухода Юргена Клоппа. Впрочем, другие кандидаты по-прежнему рассматриваются.
45-летний специалист с энтузиазмом относится к потенциальному назначению и готов к переезду в Ливерпуль.
Арне Слот возглавляет «Фейеноорд» с 2021 года. Под его руководством клуб выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги конференций.
Ранее стало известно, что, кроме Слота, «Ливерпуль» проявляет интерес к Рубену Амориму и Роберто Де Дзерби.
Тем не менее, мне кажется Ливерпуль выстроио в целом неплохую систему, позволяющую не настолько зависить от тренера, как большинство других клубов.
Будет интересно!