Денис Давыдов: «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне. «Зенит» будет барахлить»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Денис Давыдов Футбол

Денис Давыдов считает, что «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне.

– Есть ли у вас предположения, когда российские клубы вернут в еврокубки?

– Честно, не знаю... Попробую угадать – пусть будет так: в 2026 году нас вернут в еврокубки. Но это зависит не от меня, – сказал Давыдов.

– Как думаете, вы увидите в своей жизни победу российского клуба в Лиге чемпионов?

– Думаю, нет, не увижу, как наша команда будет поднимать кубок ЛЧ над головой. Вряд ли это произойдет, к сожалению.

Я знаю одно: в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России. А «Зенит» займет второе место, они будут барахлить, – сказал экс-игрок «Спартака».

В этом сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в таблице, набрав 38 очков в 24 играх.

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23 комментария
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Почему если Зенит забарахлит, чемпионом станет Спартак? Они регулярно занимают 2 место?
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Это тот самый спартаковский Месси?)
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Ну вот не надо опять об этом говорить, даже этот сезон не завершился, а уже про какое-то чемпионство говорят, каждый год одно и то же
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5:1 с провалившим игру Ростовом и фиаско Зенита с Рубином подняли самомнение на небывалый уровень. Это мы уже проходили.
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А где "скриньте"?
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Ответ Groznyi2024
Это тот самый спартаковский Месси?)
Это герой 1812 года
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Ещё один эксперт 🤷
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- А я получу очередной Золотой Мяч, - скромно добавил Денис
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Один матч выиграют, всё чемпионы в следующем сезоне, смех да и только.
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Ответ Михо
Почему если Зенит забарахлит, чемпионом станет Спартак? Они регулярно занимают 2 место?
а кроме Спартака, что команд других нет, которые могут за чемпионство бороться?
как бы в чемпионате России не 2 команды играют
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Ответ serginn
А где "скриньте"?
Та кого тут скринить? Так,очередной треп,не более...
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Ответ Groznyi2024
Это тот самый спартаковский Месси?)
Denis Vanga
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Опять вернутся чтобы править? Ну-ну))) Клоунада)))
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Денис Давыдов умер ещё в позапрошлом веке
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КБ Месси откопался
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думал какие доводы он приведет, но начало сразу - "попробую угадать"..
ловите эксперта!
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Теперь он аналитик...
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Иногда лучше жевать, чем говорить)
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потому что у него барахлилка сломалась
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