Тигиев о годе без футбола: «Встал на весы и офигел – 95,6 кг, до этого столько было аж в «Спартаке». Сейчас режим, за месяц ни глотка пива»

Георгий Тигиев рассказал, почему он пропал на год из футбола.

– Два года назад ты ярко ворвался в медиафутбол, но потом куда-то исчез. Что случилось?

– В марте прошлого года я порвал заднюю, когда мы с «Броуками» играли против «Оренбурга». Начал восстанавливаться и перешел в Fight Nights.

Там оказалось, что нога не долечена, поэтому я толком не играл. Потом ушел в «Деньги». Там снова пошли бесконечные рецидивы. По факту я год провел без футбола и пропал со всех радаров.

– Что делал все это время?

– Кайфовал, валял дурака, короче – не жил, а просто существовал в Москве. 9 марта встал на весы и офигел – 95,6 кг! У меня что-то щелкнуло внутри, и я решил привести себя в порядок – за месяц скинул до 80 кг.

Последний раз столько весил аж в «Спартаке». Я много балаболил, обещал стать дисциплинированным, но на деле снова наступал на одни и те же грабли. В этот раз все серьезно – режим, правильное питание, тренировки. За месяц я не сделал даже глотка пива! – сказал бывший защитник «Спартака».

В апреле Тигиев присоединился к «Тандему», участвующему в пятом сезоне Winline Медиалиги.