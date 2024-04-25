Тигиев о годе без футбола: «Встал на весы и офигел – 95,6 кг, до этого столько было аж в «Спартаке». Сейчас режим, за месяц ни глотка пива»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Георгий Тигиев Winline Медиалига Деньги Рокетов БроукБойз Fight Nights ФК Тандем Медиафутбол

Георгий Тигиев рассказал, почему он пропал на год из футбола.

– Два года назад ты ярко ворвался в медиафутбол, но потом куда-то исчез. Что случилось?

– В марте прошлого года я порвал заднюю, когда мы с «Броуками» играли против «Оренбурга». Начал восстанавливаться и перешел в Fight Nights.

Там оказалось, что нога не долечена, поэтому я толком не играл. Потом ушел в «Деньги». Там снова пошли бесконечные рецидивы. По факту я год провел без футбола и пропал со всех радаров.

– Что делал все это время?

– Кайфовал, валял дурака, короче – не жил, а просто существовал в Москве. 9 марта встал на весы и офигел – 95,6 кг! У меня что-то щелкнуло внутри, и я решил привести себя в порядок – за месяц скинул до 80 кг.

Последний раз столько весил аж в «Спартаке». Я много балаболил, обещал стать дисциплинированным, но на деле снова наступал на одни и те же грабли. В этот раз все серьезно – режим, правильное питание, тренировки. За месяц я не сделал даже глотка пива! – сказал бывший защитник «Спартака».

В апреле Тигиев присоединился к «Тандему», участвующему в пятом сезоне Winline Медиалиги.

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9 комментариев
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Что-то подозрительно много внимания к данной персоне, которую и футболистом трудно назвать
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«Сейчас режим, за месяц ни глотка пива»

На коньяк по утрам перешел?
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"За месяц я не сделал даже глотка пива!" – сказал бывший защитник «Спартака
Вот это достижение у человека, чем же ты во время карьеры занимался, раз с таким воодушевлением и гордостью об этом говоришь.
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Ответ Артём Степанов
Что-то подозрительно много внимания к данной персоне, которую и футболистом трудно назвать
Опять медиалигу продвигают
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спортсмен, я два месяца режимил без глотка пива...сегодня на дерби две баночки припас...)
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На долго ли???
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Вот это достижение, ни глотка пива за месяц)
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Ответ Roman
«Сейчас режим, за месяц ни глотка пива» На коньяк по утрам перешел?
с шампанским
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