Андрей Канчельскис: «Футбол был лучше в те времена, когда я играл. Сейчас я не играю, поэтому он и хуже»

Андрей Канчельскис высказался об изменениях в футболе.

«Футбол был лучше в те времена, когда я играл. Сейчас я не играю, поэтому он и хуже.

А если серьезно, время двигается вперед: стало больше динамики, поменялись правила. Появился ВАР. Футбол развивается и улучшается. В наше время были какие-то свои плюсы и минусы, но и сейчас тоже.

Может, игра стала более динамичной, хотя, пересматривая прошлые матчи, понимаешь, что динамика там ни в чем не уступала. Та же игра в 1991 году между Италией и СССР. Скорости в ней не уступают сегодняшним. Но в целом футбол стал быстрее из-за того, что много нюансов изменились, улучшив игру.

Сейчас мне не нравятся моменты, связанные с системой ВАР. Любая борьба может превратиться в желтую карточку. А из-за просмотра этих моментов теряется и останавливается игра. Не есть хорошо, когда появляется столько пауз. Порой ВАР мешает красивой игре в футбол.

Если брать футбол с 70-х годов, то каждый чемпионат мира давал звезд: 3-4 человека топ-уровня в одной сборной. Сейчас же соглашусь с тем, что звезд не хватает. В той же сборной Германии, кроме , нет ни одного выделяющегося игрока уровня . В наши времена играли футболисты лучше. В Италии весь состав – сплошные звезды. И так везде. Было больше личностей, чем сейчас.

Не думаю, что Мбаппе лет 20-30 назад мог претендовать на Золотой мяч. Во Франции тогда такие топовые футболисты были, например , ну куда ? Он не мог бы претендовать. Что не команды, то звезды. Таких футболистов сейчас нет и никогда не будет», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.