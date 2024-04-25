Андрей Канчельскис: «Футбол был лучше в те времена, когда я играл. Сейчас я не играю, поэтому он и хуже»

Теги Мануэль Нойер премьер-лига Россия Франц Беккенбауэр Мишель Платини Андрей Канчельскис Килиан Мбаппе Футбол

Андрей Канчельскис высказался об изменениях в футболе.

«Футбол был лучше в те времена, когда я играл. Сейчас я не играю, поэтому он и хуже.

А если серьезно, время двигается вперед: стало больше динамики, поменялись правила. Появился ВАР. Футбол развивается и улучшается. В наше время были какие-то свои плюсы и минусы, но и сейчас тоже.

Может, игра стала более динамичной, хотя, пересматривая прошлые матчи, понимаешь, что динамика там ни в чем не уступала. Та же игра в 1991 году между Италией и СССР. Скорости в ней не уступают сегодняшним. Но в целом футбол стал быстрее из-за того, что много нюансов изменились, улучшив игру.

Сейчас мне не нравятся моменты, связанные с системой ВАР. Любая борьба может превратиться в желтую карточку. А из-за просмотра этих моментов теряется и останавливается игра. Не есть хорошо, когда появляется столько пауз. Порой ВАР мешает красивой игре в футбол.

Если брать футбол с 70-х годов, то каждый чемпионат мира давал звезд: 3-4 человека топ-уровня в одной сборной. Сейчас же соглашусь с тем, что звезд не хватает. В той же сборной Германии, кроме Нойера, нет ни одного выделяющегося игрока уровня Беккенбауэра. В наши времена играли футболисты лучше. В Италии весь состав – сплошные звезды. И так везде. Было больше личностей, чем сейчас.

Не думаю, что Мбаппе лет 20-30 назад мог претендовать на Золотой мяч. Во Франции тогда такие топовые футболисты были, например Платини, ну куда Мбаппе? Он не мог бы претендовать. Что не команды, то звезды. Таких футболистов сейчас нет и никогда не будет», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России. 

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10 комментариев
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футбол стал более атлетичным, скоростным. меньше времени на раздумья. соответственно стало меньше творчества, креатива в игре.
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В заголовок вынесена шуточная фраза ! Это он так шутит)
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В той же сборной Германии, кроме Нойера, нет ни одного выделяющегося игрока уровня Беккенбауэра.

Я извиняюсь, а Кроос?
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мостовой вошёл в чат
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Наливай.
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Их бы вдвоём с Мостовым, вот был бы тренерский тандем!!! Они бы иногда и дрались между собой выясняя кто из них круче. Огонь была бы связка.
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Номера быстрого набора любого журналиста, которому срочно нужна хайповая статья:
1. Мостовой
2. Зарема
3. Канчельскис
... 9. Гей-футболист Кавало
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Ответ Ебздрогыч
В той же сборной Германии, кроме Нойера, нет ни одного выделяющегося игрока уровня Беккенбауэра. Я извиняюсь, а Кроос?
Мюллер?
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